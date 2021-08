Do Venture rót vốn vào một nền tảng Edtech Việt

VUIHOC là một trong những nền tảng giáo dục online đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình học trong cả ba môn cốt lõi đối với học sinh tiểu học là Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cho tất cả các bộ sách giáo khoa theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là vòng gọi vốn đầu tiên của startup EdTech này sau hai năm hoạt động. Tuy vậy, số vốn mà Do Ventures đầu tư vào VUIHOC đã không được tiết lộ.

Nói về lý do đầu tư vào công ty này, bà Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc điều hành Do Ventures cho biết, “Đội ngũ VUIHOC làm được một việc không hề dễ dàng là phát triển thành công sản phẩm giáo dục online có nội dung phù hợp và thật sự hấp dẫn với lứa tuổi tiểu học. Do Ventures sẽ hỗ trợ công ty đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ AI như recommendation engine hay adaptive learning nhằm nâng cao tính cá nhân hóa trong giáo dục, một chìa khóa quan trọng cho lĩnh vực đào tạo trong tương lai”.

Hai nhà đồng sáng lập của Edtech này là ông Đỗ Ngọc Lâm và bà Đỗ Minh Thu với nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển hệ thống và quản trị doanh nghiệp.

Đội ngũ sáng lập cho biết, khoản đầu tư mới sẽ được sử dụng để tiếp tục đầu tư vào công nghệ nhằm nâng cấp các tính năng của sản phẩm, đa dạng hóa và củng cố chất lượng học liệu. “Ngoài việc giúp các em học sinh đạt kết quả học tập tốt, VUIHOC muốn truyền cho các em niềm say mê tìm tòi và ý thức không ngừng rèn luyện, bồi đắp kiến thức. Chúng tôi tin đây là những phẩm chất quan trọng để các em thành công trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng”, ông Đỗ Ngọc Lâm, đồng sáng lập/CEO của VUIHOC cho biết.

Lựa chọn cái tên “Vui Học”, những nhà sáng lập muốn sản phẩm của mình sẽ tạo ra một môi trường hứng khởi để các em học sinh có được niềm say mê học tập ngay từ sớm.

Edtech này hiện cung cấp hơn 150 khóa học, gần 9,000 bài giảng video, cùng kho bài tập gồm 240,000 câu hỏi. Hệ thống bài giảng được xây dựng theo từng tuần học trên lớp, bám sát khung chương trình trong sách giáo khoa.

Nguồn học liệu tại VUIHOC được các chuyên gia giáo dục xây dựng trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng tâm lý của từng lứa tuổi, từ đó cho ra đời nội dung học phù hợp và hấp dẫn nhất với học sinh.

Trong mỗi video, các bài giảng được thể hiện sinh động thông qua hình ảnh bắt mắt, các bài tập được trò chơi hóa thành đố vui tạo sự cuốn hút và giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức. Các câu hỏi liên quan đến bài giảng có thể được đội ngũ trợ giảng giải đáp nhanh chóng thông qua công cụ chat trực tuyến.

Với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm học tập online, VUIHOC cũng cung cấp tính năng lớp học livestream nhằm đáp ứng nhu cầu tương tác tại chỗ giữa học sinh và giáo viên.

Các lớp livestream diễn ra hằng tuần trên kênh Facebook và ứng dụng VUIHOC dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên không chỉ có chuyên môn sư phạm mà còn được đào tạo kỹ năng tương tác trực tuyến với các em học sinh. Trong tương lai, VUIHOC sẽ mở rộng chương trình học cho toàn bộ khối phổ thông và trung học...