Doanh nghiệp bán lẻ ưu tiên tiêu thụ sản phẩm giá bình ổn

Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước khi tăng cường vai trò quản lý, điều tiết vĩ mô, việc cộng đồng doanh nghiệp cam kết giữ giá bình ổn, các hệ thống bán lẻ ưu tiên tăng sản lượng thu mua, đã góp phần giữ vững mặt bằng giá hàng hóa...

Dù phải đối mặt áp lực chi phí đầu vào tăng, các chuỗi bán lẻ hiện đại với ưu thế về hệ thống nhà cung cấp cùng kho bãi, vận chuyển tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường.

Đơn cử, ghi nhận tại một số siêu thị thuộc hệ thống siêu thị GO! trong những ngày đầu tháng 4 cho thấy, ngoài chương trình ưu đãi áp dụng cho khoảng hơn 20.000 mã hàng tiêu dùng nhanh đóng gói từ nay đến hết ngày 30/6/2026, rất nhiều mặt hàng thiết yếu đang được giảm giá sâu. Các mặt hàng bánh kẹo, các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ được ưu đãi lên hơn 30%; nhóm gia vị và nhu yếu phẩm, mức giá cũng được điều chỉnh ở ngưỡng bình ổn…

Cũng vậy, từ ngày 9 đến 22/4/2026, trong chương trình "Mừng Ngày Hợp tác xã - Tôn vinh chất lượng Việt", Saigon Co.op triển khai nhiều ưu đãi cho sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, đồng thời áp dụng nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Nhiều mặt hàng tiêu biểu được khuyến mãi kích cầu như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa một nắng Cần Giờ, yến đường phèn, nước ép tỏi đen, gạo lúa tôm, trà atiso…

Bên cạnh đó, nhóm hàng nông sản đạt chuẩn VietGAP, Tick xanh trách nhiệm áp dụng nhiều ưu đãi thiết thực như giảm đến 25% các mặt hàng cá ba sa, cá trê, cá lóc, cà rốt, bầu, bí đao… Song song đó, trên nền tảng Co.op Online, từ ngày 9/4 đến 14/4, những khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 500.000 đồng đều được giảm 30.000 đồng khi áp dụng mã ưu đãi HTX30. Trong khi với hóa đơn từ 600.000 đồng được giảm 40.000 đồng khi áp dụng mã HTX40…

Tại hệ thống siêu thị Winmart, các sản phẩm rau ăn lá thuộc thương hiệu WinEco được giảm giá cho khách thành viên, nhiều sản phẩm khác như dầu gội, bột giặt, dầu ăn, nước mắm, thịt cá,... cũng được khuyến mãi từ 5 - 20%, thậm chí không ít sản phẩm áp dụng chính sách "mua 1 tặng 1" hoặc "mua 1 tặng 2".

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Giá rẻ thật chất lượng thật”. Cụ thể, Lotte Mart giảm tới 40% các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L. Lotte Mart cũng áp dụng "giá cực sốc" cuối tuần dành cho khách hàng thành viên áp dụng với hóa đơn từ 500.000 đồng được mua 1 sản phẩm giá sốc. Nhiều sản phẩm thiết yếu như Nước giặt, nước rửa tay, dầu ăn, kem đánh răng, nước xả vải… giảm từ 30% đến 50%...

Ghi nhận tại siêu thị Bách Hóa Xanh, khá nhiều sản phẩm thiết yếu như rau củ quả, thịt, cá, đồ gia vị, hóa mỹ phẩm... đang được áp dụng các chính sách khuyến mãi với mức giảm giá phổ biến từ 5 - 25%. Thậm chí có sản phẩm thời trang, thực phẩm chế biến giảm giá đến 30 - 40%.

MM Mega Market Việt Nam cũng tung chiến dịch khuyến mãi lớn từ 9 - 22/4, tập trung vào hàng Thái Lan và thực phẩm tươi sống. Hơn 2.000 mặt hàng được giảm giá tới 50%, trong đó nhiều sản phẩm thiết yếu như thịt heo hay tôm thẻ tươi sống.

Trong khi đó, các sản phẩm trứng gia cầm của Công ty Vĩnh Thành Đạt (TP.HCM) tại các siêu thị vẫn giữ giá bán bình ổn với trứng gà 33.000 đồng/vỉ 10 trứng, 19.800 đồng/vỉ 6 trứng; và trứng vịt 37.000 đồng/vỉ 10 trứng, 22.500 đồng/vỉ 6 trứng... Nhiều sản phẩm thịt tươi sống và chế biến của Công ty Vissan cũng đang có mức giá tốt, thậm chí chân giò heo, thịt đùi, xương heo,... đang được luân phiên áp dụng giảm giá với mức phổ biến 10 - 20%

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, xác nhận giá xăng gần đây hạ nhiệt đã tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp trong việc giữ giá bán hàng hóa. Tuy vậy, không ít doanh nghiệp đang gặp nhiều áp lực bởi giá dầu diesel tăng nóng, ảnh hưởng tới việc vận tải.

Điều này buộc các đơn vị sản xuất phải điều chỉnh tăng giá bán hàng để cân đối, nhưng mức tăng vẫn còn nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Hiện các siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ vẫn ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm có giá bán bình ổn nhất.

"Về lâu dài, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc bình ổn giá xăng dầu, cũng như có chính sách hỗ trợ về thuế phí, đặc biệt nguồn vốn vay ưu đãi. Những điều này nếu được hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong việc cố gắng duy trì giá bán bình ổn", bà Chi nhấn mạnh.

Nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, TP.HCM vừa đưa vào vận hành thử nghiệm kỹ thuật sàn giao dịch thịt lợn, tiến tới vận hành chính thức vào cuối tháng 4 này. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, bước đầu khi tham gia giao dịch trên sàn, các chủ thể đã tổ chức logistics theo yêu cầu cầu người mua, đồng thời có các chương trình khuyến mãi với mức giá đang tốt hơn so với nhiều nhà cung cấp hay các thương lái trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, trong ngày đầu tiên vận hành thử nghiệm chỉ có 2 lệnh giao dịch được thực hiện, nhưng đến hôm sau đã tăng lên 6 lệnh và số lượng giao dịch ngày sau tiếp tục cao hơn ngày trước. Điều này cho thấy bước đầu sàn giao dịch đã thu hút được sự quan tâm của các chủ thể.

Cũng theo ông Hùng, sàn giao dịch thịt lợn đi vào vận hành với mục tiêu rút ngắn chuỗi cung ứng đi từ trang trại đến điểm bán lẻ gần cuối để đến tay người tiêu dùng. Không chỉ đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, mà sàn còn tối ưu hóa chi phí các khâu, giúp giá bán lẻ ổn định và lợi nhuận xứng đáng cho các mắt xích tham gia.

Ông Nguyễn Nguyễn Phương, hiện có 2 hệ thống bán lẻ là MM Mega Market và Bách hóa xanh đăng ký giao dịch. “Hiện Sở Công Thương vẫn đang tiếp tục vận động các chủ thể tham gia và chúng tôi rất kỳ vọng với hiệu quả bước đầu và sự tham gia của các chủ thể, sàn giao dịch thịt lợn của thành phố sẽ vận hành thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích cho thị trường và người tiêu dùng", đại diện Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng nhằm kích cầu tiêu dùng và phát triển dịch vụ, thủ đô Hà Nội dự kiến thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại các quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ, mở rộng khung giờ hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Cùng với đó, mô hình chợ chuyển đổi số được triển khai với mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương tại các chợ Đồng Xuân, Long Biên, Hà Đông áp dụng thanh toán QR Code và tham gia nền tảng số.