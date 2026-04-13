Doanh nghiệp bán lẻ ưu tiên tiêu thụ sản phẩm giá bình ổn
Tuệ Mỹ
13/04/2026, 12:41
Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước khi tăng cường vai trò quản lý, điều tiết vĩ mô, việc cộng đồng doanh nghiệp cam kết giữ giá bình ổn, các hệ thống bán lẻ ưu tiên tăng sản lượng thu mua, đã góp phần giữ vững mặt bằng giá hàng hóa...
Dù phải đối mặt áp lực chi phí đầu vào tăng, các chuỗi bán lẻ
hiện đại với ưu thế về hệ thống nhà cung cấp cùng kho bãi, vận chuyển tiếp tục
phát huy vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường.
Đơn cử, ghi nhận tại
một số siêu thị thuộc hệ thống siêu thị GO! trong những
ngày đầu tháng 4 cho thấy, ngoài chương trình ưu đãi áp dụng cho khoảng hơn
20.000 mã hàng tiêu dùng nhanh đóng gói từ nay đến hết ngày 30/6/2026, rất nhiều
mặt hàng thiết yếu đang được giảm giá sâu. Các mặt hàng bánh kẹo,
các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ được ưu đãi lên hơn 30%; nhóm gia vị và nhu yếu
phẩm, mức giá cũng được điều chỉnh ở ngưỡng bình ổn…
Cũng vậy, từ ngày 9 đến 22/4/2026, trong chương trình
"Mừng Ngày Hợp tác xã - Tôn vinh chất lượng Việt", Saigon Co.op triển
khai nhiều ưu đãi cho sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, đồng thời áp dụng nhân
3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Nhiều mặt hàng tiêu biểu được khuyến
mãi kích cầu như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa một nắng Cần
Giờ, yến đường phèn, nước ép tỏi đen, gạo lúa tôm, trà atiso…
Bên cạnh đó, nhóm hàng nông sản đạt chuẩn VietGAP, Tick xanh
trách nhiệm áp dụng nhiều ưu đãi thiết thực như giảm đến 25% các mặt hàng cá ba
sa, cá trê, cá lóc, cà rốt, bầu, bí đao… Song song đó, trên nền tảng Co.op
Online, từ ngày 9/4 đến 14/4, những khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 500.000 đồng
đều được giảm 30.000 đồng khi áp dụng mã ưu đãi HTX30. Trong khi với hóa đơn từ
600.000 đồng được giảm 40.000 đồng khi áp dụng mã HTX40…
Tại hệ thống siêu thị Winmart, các sản phẩm rau ăn lá thuộc
thương hiệu WinEco được giảm giá cho khách thành viên, nhiều sản phẩm khác như
dầu gội, bột giặt, dầu ăn, nước mắm, thịt cá,... cũng được khuyến mãi từ 5 -
20%, thậm chí không ít sản phẩm áp dụng chính sách "mua 1 tặng 1" hoặc
"mua 1 tặng 2".
Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương
trình khuyến mãi “Giá rẻ thật chất lượng thật”. Cụ thể, Lotte Mart giảm tới 40%
các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L. Lotte Mart cũng áp dụng "giá cực sốc"
cuối tuần dành cho khách hàng thành viên áp dụng với hóa đơn từ 500.000 đồng được
mua 1 sản phẩm giá sốc. Nhiều sản phẩm thiết yếu như Nước giặt, nước rửa tay, dầu
ăn, kem đánh răng, nước xả vải… giảm từ 30% đến 50%...
Ghi nhận tại siêu thị Bách Hóa Xanh, khá nhiều sản
phẩm thiết yếu như rau củ quả, thịt, cá, đồ gia vị, hóa mỹ phẩm... đang được áp
dụng các chính sách khuyến mãi với mức giảm giá phổ biến từ 5 - 25%. Thậm chí
có sản phẩm thời trang, thực phẩm chế biến giảm giá đến 30 - 40%.
MM Mega
Market Việt Nam cũng tung chiến dịch khuyến mãi lớn từ 9 - 22/4, tập trung vào
hàng Thái Lan và thực phẩm tươi sống. Hơn 2.000 mặt hàng được giảm giá tới 50%,
trong đó nhiều sản phẩm thiết yếu như thịt heo hay tôm thẻ tươi sống.
Trong khi đó, các sản phẩm trứng gia cầm của Công ty Vĩnh
Thành Đạt (TP.HCM) tại các siêu thị vẫn giữ giá bán bình ổn với trứng gà 33.000
đồng/vỉ 10 trứng, 19.800 đồng/vỉ 6 trứng; và trứng vịt 37.000 đồng/vỉ 10 trứng,
22.500 đồng/vỉ 6 trứng... Nhiều sản phẩm thịt tươi sống và chế biến của
Công ty Vissan cũng đang có mức giá tốt, thậm chí chân giò
heo, thịt đùi, xương heo,... đang được luân phiên áp dụng giảm giá với mức phổ
biến 10 - 20%
Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm
TP.HCM, xác nhận giá xăng gần đây hạ nhiệt đã tạo động lực cho nhiều doanh
nghiệp trong việc giữ giá bán hàng hóa. Tuy vậy, không ít doanh nghiệp đang gặp
nhiều áp lực bởi giá dầu diesel tăng nóng, ảnh hưởng tới việc vận tải.
Điều này
buộc các đơn vị sản xuất phải điều chỉnh tăng giá bán hàng để cân đối, nhưng mức
tăng vẫn còn nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Hiện các siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ vẫn ưu tiên tiêu thụ
các sản phẩm có giá bán bình ổn nhất.
"Về lâu dài, chúng tôi rất cần sự hỗ
trợ của Nhà nước trong việc bình ổn giá xăng dầu, cũng như có chính sách hỗ trợ
về thuế phí, đặc biệt nguồn vốn vay ưu đãi. Những điều này nếu được hỗ trợ sẽ
giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong việc cố gắng duy trì giá bán bình ổn",
bà Chi nhấn mạnh.
Nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, TP.HCM vừa
đưa vào vận hành thử nghiệm kỹ thuật sàn giao dịch thịt lợn, tiến tới vận hành
chính thức vào cuối tháng 4 này. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở
Công Thương TP.HCM, bước đầu khi tham gia giao dịch trên sàn, các chủ thể đã tổ
chức logistics theo yêu cầu cầu người mua, đồng thời có các chương trình khuyến
mãi với mức giá đang tốt hơn so với nhiều nhà cung cấp hay các thương lái trên
thị trường.
Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý
thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, trong ngày đầu tiên vận hành thử nghiệm chỉ
có 2 lệnh giao dịch được thực hiện, nhưng đến hôm sau đã tăng lên 6 lệnh và số
lượng giao dịch ngày sau tiếp tục cao hơn ngày trước. Điều này cho thấy bước đầu
sàn giao dịch đã thu hút được sự quan tâm của các chủ thể.
Cũng theo ông Hùng, sàn giao dịch thịt lợn đi vào vận hành với
mục tiêu rút ngắn chuỗi cung ứng đi từ trang trại đến điểm bán lẻ gần cuối để đến
tay người tiêu dùng. Không chỉ đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc cho sản
phẩm, mà sàn còn tối ưu hóa chi phí các khâu, giúp giá bán lẻ ổn định và lợi nhuận
xứng đáng cho các mắt xích tham gia.
Ông Nguyễn Nguyễn Phương, hiện có 2 hệ thống bán lẻ là MM
Mega Market và Bách hóa xanh đăng ký giao dịch. “Hiện Sở Công Thương vẫn đang
tiếp tục vận động các chủ thể tham gia và chúng tôi rất kỳ vọng với hiệu quả bước
đầu và sự tham gia của các chủ thể, sàn giao dịch thịt lợn của thành phố sẽ vận
hành thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích cho thị trường và người tiêu
dùng", đại diện Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh.
Cũng nhằm kích cầu tiêu dùng và phát triển dịch vụ, thủ đô Hà Nội dự kiến thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại các quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ, mở rộng khung giờ hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Cùng với đó, mô hình chợ chuyển đổi số được triển khai với mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương tại các chợ Đồng Xuân, Long Biên, Hà Đông áp dụng thanh toán QR Code và tham gia nền tảng số.
Người tiêu dùng ngày càng “săn sale” thông minh hơn
10:06, 08/04/2026
Giữ nhịp thị trường bằng các giải pháp bình ổn giá
12:09, 06/04/2026
Người tiêu dùng Việt lựa chọn chất lượng và sự minh bạch
Người tiêu dùng ngày càng "săn sale" thông minh hơn
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử đang tạo ra những thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng với tăng trưởng nhanh cũng kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại về gian lận thương mại, lừa đảo trực tuyến…
Cú sốc dầu mỏ gây áp lực đặc biệt tới cuộc sống của thế hệ Gen Z
Sau đại dịch, tâm lý "sống cho hiện tại" càng rõ nét khi nhiều người trẻ nhận ra sự bất định của cuộc sống. Chi tiêu cho du lịch, ẩm thực, làm đẹp, công nghệ và giải trí vì thế cũng gia tăng. Tuy nhiên, cú sốc dầu mỏ hiện nay sẽ đặc biệt gây áp lực lên Gen Z...
Giữ nhịp thị trường bằng các giải pháp bình ổn giá
Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nhiều doanh nghiệp bán lẻ cho biết, nếu thiếu ưu đãi, việc giữ chân khách hàng ngày càng khó khăn, trong khi bài toán cân bằng giữa kích cầu và lợi nhuận trở nên áp lực hơn…
Người tiêu dùng Việt lựa chọn chất lượng và sự minh bạch
Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang chuyển từ "giá cả - tiện lợi" sang "niềm tin - chất lượng", các dữ liệu khảo sát năm 2026 không chỉ phản ánh hành vi mua sắm mà còn cho thấy sự dịch chuyển sâu hơn trong cấu trúc cạnh tranh của doanh nghiệp Việt…
TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu ASEAN
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển thị trường bán lẻ hiện đại, số hóa và bền vững, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 12 - 12,5%/năm đến 2030; từng bước hiện thực hóa định hướng trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu ASEAN...
