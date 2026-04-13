Thứ Hai, 13/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Doanh nghiệp bán lẻ ưu tiên tiêu thụ sản phẩm giá bình ổn

Tuệ Mỹ

13/04/2026, 12:41

Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước khi tăng cường vai trò quản lý, điều tiết vĩ mô, việc cộng đồng doanh nghiệp cam kết giữ giá bình ổn, các hệ thống bán lẻ ưu tiên tăng sản lượng thu mua, đã góp phần giữ vững mặt bằng giá hàng hóa...

Giá xăng hạ nhiệt đã tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp trong việc giữ giá bán hàng hóa.
Giá xăng hạ nhiệt đã tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp trong việc giữ giá bán hàng hóa.

Dù phải đối mặt áp lực chi phí đầu vào tăng, các chuỗi bán lẻ hiện đại với ưu thế về hệ thống nhà cung cấp cùng kho bãi, vận chuyển tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường.

Đơn cử, ghi nhận tại một số siêu thị thuộc hệ thống siêu thị GO! trong những ngày đầu tháng 4 cho thấy, ngoài chương trình ưu đãi áp dụng cho khoảng hơn 20.000 mã hàng tiêu dùng nhanh đóng gói từ nay đến hết ngày 30/6/2026, rất nhiều mặt hàng thiết yếu đang được giảm giá sâu. Các mặt hàng bánh kẹo, các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ được ưu đãi lên hơn 30%; nhóm gia vị và nhu yếu phẩm, mức giá cũng được điều chỉnh ở ngưỡng bình ổn…

Cũng vậy, từ ngày 9 đến 22/4/2026, trong chương trình "Mừng Ngày Hợp tác xã - Tôn vinh chất lượng Việt", Saigon Co.op triển khai nhiều ưu đãi cho sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, đồng thời áp dụng nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Nhiều mặt hàng tiêu biểu được khuyến mãi kích cầu như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa một nắng Cần Giờ, yến đường phèn, nước ép tỏi đen, gạo lúa tôm, trà atiso…

Bên cạnh đó, nhóm hàng nông sản đạt chuẩn VietGAP, Tick xanh trách nhiệm áp dụng nhiều ưu đãi thiết thực như giảm đến 25% các mặt hàng cá ba sa, cá trê, cá lóc, cà rốt, bầu, bí đao… Song song đó, trên nền tảng Co.op Online, từ ngày 9/4 đến 14/4, những khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 500.000 đồng đều được giảm 30.000 đồng khi áp dụng mã ưu đãi HTX30. Trong khi với hóa đơn từ 600.000 đồng được giảm 40.000 đồng khi áp dụng mã HTX40…

Saigon Co.op triển khai nhiều ưu đãi cho sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền.
Saigon Co.op triển khai nhiều ưu đãi cho sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền.

Tại hệ thống siêu thị Winmart, các sản phẩm rau ăn lá thuộc thương hiệu WinEco được giảm giá cho khách thành viên, nhiều sản phẩm khác như dầu gội, bột giặt, dầu ăn, nước mắm, thịt cá,... cũng được khuyến mãi từ 5 - 20%, thậm chí không ít sản phẩm áp dụng chính sách "mua 1 tặng 1" hoặc "mua 1 tặng 2".

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Giá rẻ thật chất lượng thật”. Cụ thể, Lotte Mart giảm tới 40% các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L. Lotte Mart cũng áp dụng "giá cực sốc" cuối tuần dành cho khách hàng thành viên áp dụng với hóa đơn từ 500.000 đồng được mua 1 sản phẩm giá sốc. Nhiều sản phẩm thiết yếu như Nước giặt, nước rửa tay, dầu ăn, kem đánh răng, nước xả vải… giảm từ 30% đến 50%...

Ghi nhận tại siêu thị Bách Hóa Xanh, khá nhiều sản phẩm thiết yếu như rau củ quả, thịt, cá, đồ gia vị, hóa mỹ phẩm... đang được áp dụng các chính sách khuyến mãi với mức giảm giá phổ biến từ 5 - 25%. Thậm chí có sản phẩm thời trang, thực phẩm chế biến giảm giá đến 30 - 40%.

MM Mega Market Việt Nam cũng tung chiến dịch khuyến mãi lớn từ 9 - 22/4, tập trung vào hàng Thái Lan và thực phẩm tươi sống. Hơn 2.000 mặt hàng được giảm giá tới 50%, trong đó nhiều sản phẩm thiết yếu như thịt heo hay tôm thẻ tươi sống.

MM Mega Market Việt Nam cũng tung chiến dịch khuyến mãi lớn từ 9 - 22/4.
MM Mega Market Việt Nam cũng tung chiến dịch khuyến mãi lớn từ 9 - 22/4.

Trong khi đó, các sản phẩm trứng gia cầm của Công ty Vĩnh Thành Đạt (TP.HCM) tại các siêu thị vẫn giữ giá bán bình ổn với trứng gà 33.000 đồng/vỉ 10 trứng, 19.800 đồng/vỉ 6 trứng; và trứng vịt 37.000 đồng/vỉ 10 trứng, 22.500 đồng/vỉ 6 trứng... Nhiều sản phẩm thịt tươi sống và chế biến của Công ty Vissan cũng đang có mức giá tốt, thậm chí chân giò heo, thịt đùi, xương heo,... đang được luân phiên áp dụng giảm giá với mức phổ biến 10 - 20%

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, xác nhận giá xăng gần đây hạ nhiệt đã tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp trong việc giữ giá bán hàng hóa. Tuy vậy, không ít doanh nghiệp đang gặp nhiều áp lực bởi giá dầu diesel tăng nóng, ảnh hưởng tới việc vận tải.

Điều này buộc các đơn vị sản xuất phải điều chỉnh tăng giá bán hàng để cân đối, nhưng mức tăng vẫn còn nằm trong ngưỡng chấp nhận được.  Hiện các siêu thị và doanh nghiệp bán lẻ vẫn ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm có giá bán bình ổn nhất.

"Về lâu dài, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc bình ổn giá xăng dầu, cũng như có chính sách hỗ trợ về thuế phí, đặc biệt nguồn vốn vay ưu đãi. Những điều này nếu được hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong việc cố gắng duy trì giá bán bình ổn", bà Chi nhấn mạnh.

Lotte Mart giảm tới 40% các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L.
Lotte Mart giảm tới 40% các sản phẩm nhãn hàng riêng Choice L.

Nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, TP.HCM vừa đưa vào vận hành thử nghiệm kỹ thuật sàn giao dịch thịt lợn, tiến tới vận hành chính thức vào cuối tháng 4 này. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, bước đầu khi tham gia giao dịch trên sàn, các chủ thể đã tổ chức logistics theo yêu cầu cầu người mua, đồng thời có các chương trình khuyến mãi với mức giá đang tốt hơn so với nhiều nhà cung cấp hay các thương lái trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP.HCM, trong ngày đầu tiên vận hành thử nghiệm chỉ có 2 lệnh giao dịch được thực hiện, nhưng đến hôm sau đã tăng lên 6 lệnh và số lượng giao dịch ngày sau tiếp tục cao hơn ngày trước. Điều này cho thấy bước đầu sàn giao dịch đã thu hút được sự quan tâm của các chủ thể.

Cũng theo ông Hùng, sàn giao dịch thịt lợn đi vào vận hành với mục tiêu rút ngắn chuỗi cung ứng đi từ trang trại đến điểm bán lẻ gần cuối để đến tay người tiêu dùng. Không chỉ đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, mà sàn còn tối ưu hóa chi phí các khâu, giúp giá bán lẻ ổn định và lợi nhuận xứng đáng cho các mắt xích tham gia.

Mục tiêu là rút ngắn chuỗi cung ứng đi từ trang trại đến điểm bán lẻ gần cuối để đến tay người tiêu dùng.
Mục tiêu là rút ngắn chuỗi cung ứng đi từ trang trại đến điểm bán lẻ gần cuối để đến tay người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Nguyễn Phương, hiện có 2 hệ thống bán lẻ là MM Mega Market và Bách hóa xanh đăng ký giao dịch. “Hiện Sở Công Thương vẫn đang tiếp tục vận động các chủ thể tham gia và chúng tôi rất kỳ vọng với hiệu quả bước đầu và sự tham gia của các chủ thể, sàn giao dịch thịt lợn của thành phố sẽ vận hành thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích cho thị trường và người tiêu dùng", đại diện Sở Công Thương TP.HCM nhấn mạnh.

Cũng nhằm kích cầu tiêu dùng và phát triển dịch vụ, thủ đô Hà Nội dự kiến thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại các quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ, mở rộng khung giờ hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Cùng với đó, mô hình chợ chuyển đổi số được triển khai với mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương tại các chợ Đồng Xuân, Long Biên, Hà Đông áp dụng thanh toán QR Code và tham gia nền tảng số.

Người tiêu dùng ngày càng "săn sale" thông minh hơn

Giữ nhịp thị trường bằng các giải pháp bình ổn giá

Người tiêu dùng Việt lựa chọn chất lượng và sự minh bạch

Từ khóa:

bình ổn giá hàng hóa giá xăng dầu khuyến mãi siêu thị tháng 4 tiêu dùng Vneconomy

Người tiêu dùng ngày càng “săn sale” thông minh hơn

Người tiêu dùng ngày càng “săn sale” thông minh hơn

Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử đang tạo ra những thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng với tăng trưởng nhanh cũng kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại về gian lận thương mại, lừa đảo trực tuyến…

Cú sốc dầu mỏ gây áp lực đặc biệt tới cuộc sống của thế hệ Gen Z

Cú sốc dầu mỏ gây áp lực đặc biệt tới cuộc sống của thế hệ Gen Z

Sau đại dịch, tâm lý “sống cho hiện tại” càng rõ nét khi nhiều người trẻ nhận ra sự bất định của cuộc sống. Chi tiêu cho du lịch, ẩm thực, làm đẹp, công nghệ và giải trí vì thế cũng gia tăng. Tuy nhiên, cú sốc dầu mỏ hiện nay sẽ đặc biệt gây áp lực lên Gen Z...

Giữ nhịp thị trường bằng các giải pháp bình ổn giá

Giữ nhịp thị trường bằng các giải pháp bình ổn giá

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nhiều doanh nghiệp bán lẻ cho biết, nếu thiếu ưu đãi, việc giữ chân khách hàng ngày càng khó khăn, trong khi bài toán cân bằng giữa kích cầu và lợi nhuận trở nên áp lực hơn…

Người tiêu dùng Việt lựa chọn chất lượng và sự minh bạch

Người tiêu dùng Việt lựa chọn chất lượng và sự minh bạch

Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang chuyển từ “giá cả - tiện lợi” sang “niềm tin - chất lượng”, các dữ liệu khảo sát năm 2026 không chỉ phản ánh hành vi mua sắm mà còn cho thấy sự dịch chuyển sâu hơn trong cấu trúc cạnh tranh của doanh nghiệp Việt…

TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu ASEAN

TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu ASEAN

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển thị trường bán lẻ hiện đại, số hóa và bền vững, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 12 - 12,5%/năm đến 2030; từng bước hiện thực hóa định hướng trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu ASEAN...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy