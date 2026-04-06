Giữ nhịp thị trường bằng các giải pháp bình ổn giá
Tuệ Mỹ
06/04/2026, 12:09
Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nhiều doanh nghiệp bán lẻ cho biết, nếu thiếu ưu đãi, việc giữ chân khách hàng ngày càng khó khăn, trong khi bài toán cân bằng giữa kích cầu và lợi nhuận trở nên áp lực hơn…
Khi giá xăng dầu liên tục biến động và chi phí đầu vào tăng
cao, áp lực chi tiêu đang đè nặng lên mọi gia đình Việt Nam. Theo khảo sát
về hành vi tiêu dùng năm 2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng
cao, khoảng 40% người tiêu dùng đã chuyển sang trạng thái “tiêu dùng phòng thủ”
với đặc trưng là nhạy cảm hơn với giá, ưu tiên mua hàng khuyến mãi và chủ động
cắt giảm các khoản chi không thiết yếu.
Việc thắt chặt chi tiêu của người dân tác động trực tiếp đến
hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Ghi nhận tại các trung tâm thương
mại của Hà Nội và TP.HCM, không khí mua sắm hiện khá ảm đạm. Ông Vương Ngọc
Dũng, Giám đốc tiếp thị Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC), cho biết, từ đầu
tháng 3/2026 đến nay, doanh số các sản phẩm như nước hoa, dầu gội của doanh
nghiệp có mức sụt giảm hơn 40% so với tháng trước.
Tương tự, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty TNHH Việt Thắng Jean, cho biết doanh thu bán hàng thời trang của doanh nghiệp
trong tháng 3/2026 giảm khoảng 30% so với tháng trước và có nhiều khả năng tiếp
tục giảm trong thời gian tới.
Trong bối cảnh đó, kênh bán lẻ hiện đại đang giữ vai trò
quan trọng trong việc bình ổn giá, giảm áp lực chi phí cho người tiêu dùng. Điển
hình, AEON Việt Nam triển khai chiến dịch “Giá giảm đồng hành - An tâm tiết kiệm”,
xuyên suốt tháng 4/2026. Chương trình này được thực hiện song song với các
chương trình ưu đãi như “Giá thấp mỗi ngày”, “Thứ tư vui vẻ” hàng tuần, nhằm giữ
ổn định giá cho nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.
Danh mục sản phẩm tập trung
vào nhóm nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm các mặt hàng tiêu dùng nhanh phục vụ
sinh hoạt hằng ngày như gạo, bột giặt, giấy vệ sinh, đồ uống... Song song, chương
trình “Thứ tư vui vẻ” được triển khai vào mỗi thứ 4 hàng tuần, mang đến
nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các loại rau củ tươi.
Tương tự, với lợi thế hơn 4.700 điểm bán trên toàn quốc cùng
chuỗi cung ứng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Masan, WinCommerce có điều kiện tối
ưu hóa chi phí vận hành, chủ động nguồn cung và giảm thiểu tác động của biến động
chi phí trong chuỗi phân phối. Do đó, hệ thống siêu thị này cũng cam kết bình ổn
giá các nhóm hàng thiết yếu, đồng thời đẩy mạnh khuyến mãi với nhiều mặt hàng
như: trứng, rau, thịt…
Trong khi đó, hệ thống Saigon Co.op triển khai “Lễ hội giặt
xả”, áp dụng giảm giá đến 50% cho hơn 200 sản phẩm thuộc nhóm giặt xả - tẩy rửa
- chăm sóc cá nhân. Chương trình cũng được mở rộng với hơn 1.000 mặt hàng tiêu dùng
nhanh và thực phẩm thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, gia vị, sữa cùng các sản phẩm
gia dụng thiết thực, với mức giảm giá lên đến 50%. Các mặt hàng tươi sống trong
chương trình “Đi chợ tiết kiệm - Thịt tươi trứng sạch” được luân phiên giảm giá
theo khu vực, mức giảm hơn 30%.
Đại diện hệ thống bán lẻ GO! cũng cho hay, GO! đang triển
khai chương trình “Giá luôn bất bại - Thấy giá rẻ hơn hoàn ngay chênh lệch” từ
ngày 26/03/2026 đến 30/06/2026 trên toàn quốc, nhằm chung tay bình ổn thị trường.
Cụ thể, khách hàng khi mua sắm tại GO! nếu tìm thấy sản phẩm cùng loại, cùng
thương hiệu, cùng quy cách đóng gói đang được bán với mức giá thấp hơn tại các
siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi trong bán kính 3km, sẽ được hoàn lại phần chênh
lệch. Chương trình áp dụng cho khoảng trên 20.000 mã hàng tiêu dùng nhanh đóng
gói và hóa mỹ phẩm.
Thông tin về hoạt động bình ổn giá trên địa bàn Hà Nội, Phó
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết: Hiện đã có 19 đơn vị sản
xuất, kinh doanh của thành phố Hà Nội và các tỉnh, tham gia Chương trình bình ổn
thị trường, đưa hàng bình ổn phục vụ nhân dân thông qua 10.700 điểm bán.
Trong đó, có 131 siêu thị, 6.093 cửa hàng kinh doanh tổng hợp,
chuyên doanh, 245 điểm bán tại các chợ. Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh liên kết
tiêu thụ hơn 4.000 sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền và 3.463 sản phẩm OCOP
của Hà Nội vào hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng, góp phần bảo đảm nguồn cung,
hạn chế biến động giá, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương.
“Chương trình bình ổn thị trường tiếp tục đóng vai trò then
chốt trong việc kiểm soát lạm phát, kích cầu tiêu dùng và giữ cân bằng thị trường
hàng tiêu dùng thiết yếu cho TP. Hà Nội”, ông Nguyễn Thế Hiệp nêu rõ.
Tại TP.HCM, Sở Công thương thành phố cũng vừa công bố “Chương
trình bình ổn thị trường năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027”. Theo đó, chương trình
được triển khai trong 12 tháng, từ ngày 1/4/2026 đến 31/3/2027, nhằm cân đối
cung cầu, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.
Theo ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng Phòng Quản lý Thương mại, Sở
Công Thương TP.HCM, chương trình bình ổn thị trường năm nay của thành phố sẽ tiếp
tục vận hành theo cơ chế xã hội hóa, không sử dụng ngân sách để bù giá hay hỗ
trợ lãi vay cho doanh nghiệp. Thay vào đó, các doanh nghiệp tham gia hoàn toàn
tự nguyện, sử dụng nguồn lực của mình để cung ứng hàng hóa.
“Giá bán trong chương trình được các doanh nghiệp đăng ký và
cơ quan quản lý công bố ngay từ đầu. Trong suốt thời gian triển khai, mức giá
này phải đảm bảo ổn định, chỉ được điều chỉnh khi chi phí đầu vào biến động từ
3% trở lên,” ông Hồng Y thông tin. Năm 2026, chương trình ghi nhận sự tham
gia của 66 doanh nghiệp, tập trung vào 4 nhóm hàng chính, gồm: lương thực – thực
phẩm thiết yếu, hàng phục vụ học tập, hàng tiêu dùng thiết yếu và các dịch vụ hỗ
trợ.
Riêng nhóm thực phẩm thiết yếu chiếm tỷ trọng lớn, với mức
cung ứng dự kiến từ 20–30% nhu cầu thị trường trong tháng thường và tăng lên 25
– 35% trong các tháng cao điểm như Tết.
Một trong những điểm mới của chương
trình năm nay là việc gắn kết bình ổn giá với kiểm soát chất lượng hàng hóa
thông qua tiêu chí “tích xanh trách nhiệm”. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia
được khuyến khích xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, đảm bảo nguồn gốc và chất
lượng sản phẩm, qua đó nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.
Người tiêu dùng Việt lựa chọn chất lượng và sự minh bạch
11:57, 02/04/2026
Thị trường điện máy gia dụng “đón hè” sớm
15:46, 24/03/2026
Áp lực giá khiến người tiêu dùng thay đổi thói quen chi tiêu
Người tiêu dùng Việt lựa chọn chất lượng và sự minh bạch
Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang chuyển từ "giá cả - tiện lợi" sang "niềm tin - chất lượng", các dữ liệu khảo sát năm 2026 không chỉ phản ánh hành vi mua sắm mà còn cho thấy sự dịch chuyển sâu hơn trong cấu trúc cạnh tranh của doanh nghiệp Việt…
TP. HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu ASEAN
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển thị trường bán lẻ hiện đại, số hóa và bền vững, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 12 - 12,5%/năm đến 2030; từng bước hiện thực hóa định hướng trở thành trung tâm bán lẻ hàng đầu ASEAN...
Thị trường hàng xa xỉ ở Dubai “vạ lây” xung đột Mỹ - Iran
Xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến thị trường hàng xa xỉ tại Dubai, một trong những trung tâm kinh doanh đồ hiệu lớn nhất thế giới...
Lỗ hổng trong quản lý rác thải nhựa từ hoa tươi
Ngành hoa tươi Việt Nam đang tiến tới quy mô tỷ đô, nhưng đằng sau những bó hoa rực rỡ là một sự thật “xám xịt” hàng chục tấn rác thải nhựa phức tạp bị thải bỏ chỉ sau vài phút sử dụng. Trong khi đó, “lỗ hổng” quản lý, chi phí môi trường đang bị đẩy hoàn toàn sang vai ngân sách công...
Thị trường điện máy gia dụng “đón hè” sớm
Hà Nội đang có những ngày với nhiệt độ cao hơn hẳn so với trung bình cùng thời điểm nhiều năm. Chiều nay, 24/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 33 độ C, trời khá nóng. Đến đầu tuần sau, dự báo nhiệt độ sẽ là 38 – 39 độ C, trời rất nóng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: