Doanh nghiệp được làm thêm đến 300 giờ một năm trong trường hợp nào?

Trong trường hợp sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, doanh nghiệp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm…

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin các quy định về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Theo đó, các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019, và Điều 61 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Cụ thể, các trường hợp sau: Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản.

Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm, hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.

Ngoài ra là các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại Điều 108, Bộ luật Lao động năm 2019 (làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt).

Theo Điều 108, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào, mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm và người lao động không được từ chối trong hai trường hợp sau đây: (1) Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

(2) Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Trường hợp khác được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm nữa là cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong một tuần.

Trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động, các trường hợp khác khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm về các nội dung bao gồm thời gian, địa điểm và công việc làm thêm.

Tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày khi làm thêm vào ngày làm việc bình thường.

Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần, thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày.

Trường hợp làm việc không trọn thời gian, thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày. Tổng số giờ làm thêm cũng không quá 12 giờ trong một ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần.

Thời gian nghỉ giữa giờ được giảm trừ khi tính tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm để xác định việc tuân thủ quy định tại điểm b, điểm e Khoản 2, Điều 107 của Bộ luật Lao động.

Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Nội vụ theo quy định. Các nội dung thông báo bao gồm nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm giờ; nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm.

Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.