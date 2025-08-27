Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Doanh nghiệp được làm thêm đến 300 giờ một năm trong trường hợp nào?

Nhật Dương

27/08/2025, 09:42

Trong trường hợp sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, doanh nghiệp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin các quy định về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Theo đó, các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019, và Điều 61 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Cụ thể, các trường hợp sau: Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản.

Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm, hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.

Ngoài ra là các trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn phát sinh từ các yếu tố khách quan liên quan trực tiếp đến hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, trừ các trường hợp quy định tại Điều 108, Bộ luật Lao động năm 2019 (làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt).

Theo Điều 108, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào, mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm và người lao động không được từ chối trong hai trường hợp sau đây: (1) Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

(2) Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Trường hợp khác được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm nữa là cung ứng dịch vụ công; dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; Công việc trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường không quá 44 giờ trong một tuần.

Trừ các trường hợp quy định tại Điều 108 của Bộ luật Lao động, các trường hợp khác khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm về các nội dung bao gồm thời gian, địa điểm và công việc làm thêm.

Tổng số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày khi làm thêm vào ngày làm việc bình thường.

Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần, thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày.

Trường hợp làm việc không trọn thời gian, thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày. Tổng số giờ làm thêm cũng không quá 12 giờ trong một ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần.

Thời gian nghỉ giữa giờ được giảm trừ khi tính tổng số giờ làm thêm trong tháng, trong năm để xác định việc tuân thủ quy định tại điểm b, điểm e Khoản 2, Điều 107 của Bộ luật Lao động.

Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Nội vụ theo quy định. Các nội dung thông báo bao gồm nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm giờ; nơi đặt trụ sở chính, nếu trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi người sử dụng lao động tổ chức làm thêm.

Việc thông báo phải được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tính tiền lương làm thêm giờ tại các doanh nghiệp

15:46, 08/07/2025

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tính tiền lương làm thêm giờ tại các doanh nghiệp

Lương không đủ sống, người lao động phải “thắt lưng buộc bụng”, làm thêm giờ

18:29, 27/06/2025

Lương không đủ sống, người lao động phải “thắt lưng buộc bụng”, làm thêm giờ

Căn cứ xác định thời gian làm thêm giờ của người lao động

10:45, 05/02/2025

Căn cứ xác định thời gian làm thêm giờ của người lao động

Từ khóa:

dân sinh dệt may điện tử gia công hàng xuất khẩu Làm thêm giờ lao động

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Nỗ lực từng giờ để ổn định sản xuất, sinh hoạt cho người dân vùng bão

Nỗ lực từng giờ để ổn định sản xuất, sinh hoạt cho người dân vùng bão

Ngay sau khi bão số 5 đi qua, lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Trung Bộ đã khẩn trương vào cuộc, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Từ việc dọn dẹp cây cối gãy đổ, gia cố hệ thống đê điều, đến hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, trường học, cơ sở y tế, tất cả đều được triển khai đồng bộ nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân.

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…

Cân nhắc lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom xử lý rác thải tại Hà Nội

Cân nhắc lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom xử lý rác thải tại Hà Nội

Việc điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là cần thiết và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều quan trọng là lộ trình, mức tăng phù hợp, gắn với chất lượng dịch vụ. Theo đề xuất của dự thảo, mức giá thu gom rác tại Hà Nội nếu được ban hành áp ứng sẽ tăng hơn 7 lần so với hiện hành...

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty trực thuộc khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện (nhất là lưới truyền tải 500kV Thanh Hóa - Quảng Trạch, hệ thống lưới điện phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Việt Nam đủ điều kiện trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế

Việt Nam đủ điều kiện trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế

Hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế ngày càng hiện đại; nền y học cổ truyền lâu đời, giàu bản sắc văn hóa. Đặc biệt là lợi thế chi phí hợp lý, cùng một đất nước được thiên nhiên ưu đãi là những điểm cộng để du lịch y tế Việt Nam tạo nên sự khác biệt...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Dân sinh

2

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đầu tư

3

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Chứng khoán

5

Áp lực điều hành tỷ giá

Tài chính

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: