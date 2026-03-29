"Doanh nghiệp hãy lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm"
Thiên Anh
29/03/2026, 18:12
Ngày 26/3/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành cùng đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài nước...
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Thanh Hóa đang có đầy đủ điều kiện để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn”. Để đi xa hơn, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần có tư duy quy hoạch tầm nhìn xa, kết nối lợi thế nội tại với các cực tăng trưởng của vùng và cả nước. Về thu hút đầu tư, Thủ tướng chỉ rõ: “Phải theo hướng có chọn lọc, lấy hiệu quả, công nghệ, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững làm tiêu chí trung tâm. Thanh Hóa không chỉ cần nhiều dự án, mà cần những dự án tốt, có sức lan tỏa”.
Với Khu Kinh tế Nghi Sơn, Thủ tướng nói: “Cần khai thác vai trò cực tăng trưởng, trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics, nghiên cứu kho dự trữ dầu thô, xăng dầu, khí”. Gửi gắm tới doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh: “Hãy đến bằng tầm nhìn dài hạn, chiến lược bền vững”. Thủ tướng kết luận: “Thông điệp của tôi là: doanh nghiệp hãy 'lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm'. Chính phủ cam kết luôn đồng hành, Nhà nước kiến tạo, địa phương hành động, doanh nghiệp tiên phong, Nhân dân đồng thuận và hưởng lợi”.
“THANH HÓA LÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ VỊ THẾ ĐẶC BIỆT”
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch
Vingroup, nhấn mạnh: “Thanh Hóa là một trong những địa phương có vị thế đặc biệt
trong bức tranh phát triển kinh tế của Việt Nam”. Theo ông, với dân số lớn, hạ
tầng ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối thuận lợi giữa Bắc bộ và Bắc
Trung bộ, tỉnh đang hội tụ nhiều điều kiện để phát triển toàn diện. Điều đáng
ghi nhận hơn cả, ông Hiệp cho biết, là môi trường đầu tư tại Thanh Hóa đang
ngày càng thông thoáng, minh bạch và chuyên nghiệp hơn, góp phần củng cố niềm
tin cho doanh nghiệp.
Vingroup hiện đang triển khai dự án Vinhomes Star City với
diện tích hơn 147 ha. Ông Hiệp cho biết thêm: “Trong quá trình triển khai dự
án, tập đoàn luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp trách nhiệm và hỗ trợ kịp thời
từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành. Đây là yếu tố quan trọng giúp dự án được triển
khai đúng tiến độ”. Nhờ đó, Vingroup đánh giá cao sự đồng hành của tỉnh và khẳng
định sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư có chất lượng tại Thanh Hóa trong
thời gian tới.
📊THANH HÓA KÊU GỌI ĐẦU TƯ ƯU TIÊN 173 DỰ ÁN
Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh mục kêu gọi đầu tư ưu tiên gồm 173 dự án với tổng vốn dự kiến khoảng 570.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm: công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung bộ.
Ông Yasuaki Watanabe, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc
Tài chính Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2, khẳng định: “Thanh Hóa, đặc biệt là Khu
Kinh tế Nghi Sơn, đang cho thấy tiềm năng rất lớn để phát triển công nghiệp bền
vững”.
“CHÚNG TÔI LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ KỊP THỜI VÀ THIẾT THỰC”
Ông Yasuaki Watanabe dẫn chứng: “Trong suốt quá trình vận hành, chúng tôi luôn nhận được
sự hỗ trợ mạnh mẽ, kịp thời và thiết thực từ lãnh đạo tỉnh cũng như Ban Quản lý
Khu Kinh tế Nghi Sơn”.
Về sự phối hợp thực tế, ông nói rõ: “Nhiều tình huống
phát sinh trong sản xuất - vận hành đã nhận được sự phối hợp nhanh chóng của
các cơ quan chức năng địa phương, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì
hoạt động ổn định”. Theo ông Watanabe, điều này cho thấy môi trường đầu tư quy
mô lớn tại Thanh Hóa đang được cải thiện rõ rệt, tạo niềm tin vững chắc cho các
nhà đầu tư nước ngoài. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác lâu dài, đóng
góp vào sự phát triển chung của Khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh
Hóa nói chung.
“THANH HÓA ĐÃ TẠO RA NỀN TẢNG QUAN TRỌNG ĐỂ NHÀ ĐẦU
TƯ YÊN TÂM”
Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa,
ông Kenta Kawanabe, đánh giá: “Môi trường đầu tư của Thanh Hóa rất tích cực”.
Ông cho biết, Sumitomo sẽ phát triển dự án theo hướng khu công nghiệp chất lượng
cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và hướng đến thu hút các nhà đầu tư sản xuất
tiên tiến.
Phân tích sâu hơn, ông Kenta Kawanabe nhấn mạnh: “Những nỗ lực của Thanh Hóa trong
cải thiện thủ tục hành chính, tăng cường minh bạch và đầu tư hạ tầng đã tạo ra
nền tảng quan trọng để các nhà đầu tư yên tâm triển khai kế hoạch lâu dài”. Ông Kenta Kawanabe cũng bày tỏ mong muốn cùng tỉnh xây dựng hệ sinh thái công nghiệp có khả năng hỗ
trợ chuỗi cung ứng và tạo động lực phát triển cho khu vực. Với những tín hiệu
tích cực từ phía tỉnh, Sumitomo cam kết đồng hành lâu dài, góp phần thu hút
thêm nhiều nhà đầu tư chiến lược vào Thanh Hóa trong tương lai.
📊BỨC TRANH THU HÚT ĐẦU TƯ THANH HÓA GIAI ĐOẠN
2021-2025
Trong nhiều năm qua, Thanh Hóa luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thu hút được 503 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 77 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 79.000 tỷ đồng và gần 1,6 tỷ USD. Nhiều dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng cấp điện... Đến nay, tỉnh có 192 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 19 tỷ USD, đứng thứ 9 toàn quốc.
“CƠ CHẾ LÀN XANH GIÚP RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC”
Ông Đường Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ
Etrillion (nhà đầu tư Trung Quốc), chia sẻ: “Chỉ sau thời gian ngắn hoàn tất thủ
tục đầu tư, dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam tại Thanh Hóa đã được tỉnh hỗ
trợ mạnh mẽ thông qua cơ chế 'làn xanh', giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ
tục hành chính”. Dự án có quy mô 33,4 ha, tổng vốn 200 triệu USD, dự kiến tạo
việc làm cho 4.700 lao động và đóng góp 12 triệu USD mỗi năm cho ngân sách địa
phương.
Ông Huy nhấn mạnh: “Việc được tỉnh quan tâm, hỗ trợ về hạ tầng kết nối
ngoài hàng rào dự án và đồng hành trong quá trình triển khai đã tạo dựng niềm
tin rất lớn, củng cố quyết định đầu tư lâu dài của chúng tôi tại Thanh Hóa”. Nhờ
sự hỗ trợ thiết thực đó, Etrillion cam kết sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, đóng
góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
📊 KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ TẠI HỘI NGHỊ NĂM
2026
Tổng số dự án được trao quyết định và ghi nhớ: 42 dự án
- Trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 28 dự án
- Trao biên bản ghi nhớ đầu tư: 14 dự án
Tổng vốn đầu tư: Hơn 103.000 tỷ đồng
“THANH HÓA LUÔN CAM KẾT LÀ ĐỐI TÁC TIN CẬY, ĐIỂM ĐẾN
AN TOÀN”
Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng
định: “Tỉnh sẽ nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa các định hướng của Thủ tướng
thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, khắc phục điểm nghẽn, đẩy mạnh
cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư”.
Ông nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ:
“Thanh Hóa luôn cam kết là đối tác tin cậy, điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà
đầu tư; xây dựng chính quyền phục vụ theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu
quả”. Ông bày tỏ niềm tin: “Tôi tin tưởng sau hội nghị này sẽ có thêm nhiều
doanh nghiệp, nhà đầu tư quyết định đầu tư vào Thanh Hóa. Tỉnh luôn rộng mở
chào đón những nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn dài hạn, khát vọng đồng hành
phát triển”. Qua đó, Bí thư một lần nữa khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc
cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Ngày 29/3/2026, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tiềm năng to lớn của địa phương này, đồng thời đề ra những định hướng chiến lược để Thanh Hóa bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn 2026-2031.
