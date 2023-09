Doanh nghiệp kỳ vọng kỹ thuật số giúp tăng trưởng trong dài hạn

Hội nghị Converge 2023 và Lễ trao giải Autodesk ASEAN Innovation Awards (AAIA) 2023 vừa diễn ra ngày 6/9 thu hút sự quan tâm đông đảo của các doanh nghiệp Việt Nam.

Hội nghị Converge 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ những nhà lãnh đạo từ các ngành kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng, thiết kế và sản xuất, và mang đến các thông tin sâu sắc về các xu hướng cũng như các công nghệ mới nhất đang định hình các ngành này.

Một số chủ đề quan trọng thu hút sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành đã được đề cập tại hội nghị như: Tầm quan trọng của chuyển đổi số; chuyển đổi số trong thiết kế và chế tạo; cách chuyển đổi số thúc đẩy khả năng phục hồi, tính bền vững và quản lý nhân tài của doanh nghiệp; những giải pháp có tính ứng dụng cao cho doanh nghiệp; lộ trình trong tương lai và các xu hướng ngành có khả năng mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức…

Tại hội nghị, chia sẻ với chủ đề “Chuyển đổi số trong lĩnh vực thiết kế & chế tạo”, ông Nicolas Mangon, Phó Chủ tịch AutoCAD & Chiến lược Ngành AEC (kiến trúc, kỹ thuật & xây dựng) của Autodesk – đơn vị trong lĩnh vực thiết kế và tạo ra các công nghệ dành cho kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng, kỹ sư, thiết kế…, đã đề cập nhiều thông tin và thống kê tích cực, cho thấy bức tranh toàn cảnh, xu hướng của ngành.

Đơn cử như có 79% người được khảo sát cho biết tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp phụ thuộc kỹ thuật số; 74% nói rằng công nghệ mang lại kết quả cho dự án; 68% lãnh đạo có kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào đào tạo công nghệ trong 3 năm tới…

Trong phiên họp với chủ đề về “Thiết kế và Sản xuất” (D&M), diễn giả và đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi về cơ hội và các giải pháp để các nhà sản xuất có thể kết nối hiệu quả hơn giữa con người, quy trình và toàn bộ hệ sinh thái sản xuất, từ đó thiết kế và tạo ra sản phẩm nhanh hơn với chi phí thấp hơn và ít chất thải hơn.

Phiên họp với chủ đề “Kiến trúc, Kỹ thuật & Xây dựng” (AEC) lại mang đến những câu chuyện thực tế từ các doanh nghiệp đã và đang ứng dụng BIM (một quy trình tiên tiến được ứng dụng trong ngành xây dựng) và đạt được những thành công, hiệu quả nhất định.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị Converge 2023, các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong việc ứng dụng công nghệ sáng tạo để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kiến trúc, kỹ thuật, xây dựng, thiết kế và sản xuất đã vinh dự nhận giải thưởng Autodesk ASEAN Innovation Awards (AAIA) 2023.

Đây là năm thứ 3, giải thưởng thường niên này được tổ chức, thu hút 150 đơn vị từ 50 công ty trên khắp khu vực Đông Nam Á dự thi, trong đó có 35 bài dự thi từ Việt Nam.

Với quy trình đánh giá được xét duyệt bởi một hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia trong ngành, viện sĩ và các lãnh đạo cấp cao của Autodesk, Autodesk ASEAN Innovation Awards (AAIA) được xem là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất; kiến trúc, kỹ thuật & xây dựng hiện nay, là sự ghi nhận đối với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển trong ngành.

Lễ vinh danh đã xướng tên Top 3 các doanh nghiệp đạt giải tại Việt Nam với 3 hạng mục Innovator of the Year Award, Cloud Advocate of the Year Award và Better World Builder of the Year Award.

Đại diện của các đơn vị đạt giải cũng cam kết tiếp tục nỗ lực ứng dụng công nghệ sáng tạo để góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng.