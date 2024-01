Doanh nghiệp lữ hành gần hoàn thành kế hoạch bán tour Tết

Theo ghi nhận của các doanh nghiệp lữ hành, khoảng 2 tuần nữa là tới Tết Giáp Thìn, kế hoạch bán tour du lịch Tết đã gần như hoàn thành. Tuy nhiên, hiện tại lại đang có sự chênh lệch giữa tour nội địa và tour xuất ngoại. Các đơn vị này cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày khiến cho nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao khoảng 20% so với năm 2023. Tuy nhiên, lượng du khách chọn tour nước ngoài chiếm 70%. Đến nay, các tour nước ngoài của nhiều doanh nghiệp đã được lấp đầy, nhất là các tour đường xa, trong khi các tour nội địa vẫn đang chờ khách.

TOUR XUẤT NGOẠI “ÁP ĐẢO” NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?

Đại diện Vietravel cho biết, đến thời điểm hiện tại, công ty ghi nhận lượng khách tăng so với cùng kỳ năm ngoái, do năm 2023 đa số các thị trường đã phục hồi trở lại, du khách có nhiều lựa chọn hơn. Vietravel chào bán 100 sản phẩm du lịch nội địa và 200 sản phẩm du lịch quốc tế, dự kiến phục vụ hơn 150.000 lượt du khách dịp Tết. Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và truyền thông Vietluxtour, cho hay các tour Tết đi thị trường xa tại công ty đã chốt xong, 06 tour đoàn đi Nhật Bản từ 30 đến mùng 4 Tết đã đóng.

Công ty Hanoi Tourism cũng cho biết, một số tour đi nước ngoài liên quan đến visa hiện tại đã đóng đoàn, một số khác chỉ còn lác đác vài chỗ. Lượng đặt tour của công ty đã tăng khoảng 30% so với Tết năm ngoái và chủ yếu là tour nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: "Năm nay, nhu cầu đi nước ngoài nhiều hơn đi trong nước. Điểm đến yêu thích nhất hiện tại đối với mức chi trả tầm trung là các tour như Hàn, Nhật, còn một số khách hàng cao cấp hơn sẽ quan tâm đến tour đi châu Âu và Úc".

Các tour nước ngoài của nhiều doanh nghiệp đã được lấp đầy, nhất là các tour đường xa, trong khi các tour nội địa vẫn đang chờ khách.

Theo bà Đào Bích Hồng, đại diện của đơn vị lữ hành Sky Tour, lượng người Việt Nam xuất ngoại dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái ở các điểm đến bao gồm Nhật Bản, châu Âu, Đài Loan do thủ tục nhập cảnh dễ hơn thời kỳ Covid-19. Cho đến nay, tour Nhật Bản khởi hành liên tục trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 của đơn vị này tăng gấp 4 lần năm 2023. Đồng tình, nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết, thời điểm này các chuyến đi Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc lượng khách đặt tour tăng nhanh mỗi ngày và đang dần kín chỗ.

Theo các công ty lữ hành, xu hướng đi du lịch nước ngoài dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn và cả năm 2024, bởi các điểm đến quốc tế có chính sách mở cửa, thu hút du khách để phục hồi du lịch. Bên cạnh đó, việc du khách chú ý tới các tour du lịch xuất ngoại cho thấy người Việt Nam sẵn sàng chi tiêu ở mức trung bình trở lên cho các kỳ nghỉ, coi du lịch là hoạt động thiết yếu.

Ông Đặng Mạnh Phước, CEO The Outboux Company, công ty nghiên cứu thị trường du lịch, chỉ ra trong năm 2023, có khoảng 5 triệu lượt khách Việt Nam đi du lịch quốc tế, phục hồi 50% so với năm 2019. Theo đội ngũ nghiên cứu của Outbox Company , yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng du lịch ở Việt Nam nằm ở tỷ lệ dân số trong độ tuổi thanh niên và trung niên tăng mạnh, lên tới mức 26% vào năm 2026. Đây là bộ phận tự chủ tài chính, mong muốn khám phá những điều mới lạ nên sẽ có nhu cầu đi nước ngoài nhiều hơn. Xu hướng này sẽ khiến phân khúc du lịch nội địa đứng trước sức cạnh tranh gay gắt.

DU LỊCH NỘI ĐỊA VẪN “ĐAU ĐẦU”

Trong khi các tour du lịch nước ngoài được duy trì ở một mức giá khá ổn định, thì tại thị trường trong nước, qua khảo sát cho thấy, giá tour nội địa đang có xu hướng tăng, dao động từ 10% đến 30% tùy theo các hành trình. Trong đó, tăng giá mạnh nhất là các tour du lịch bằng đường hàng không, do mức giá vé máy bay nội địa hiện đang tăng mạnh. Bên cạnh đó, nhu cầu du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ lễ, dẫn đến giá các loại dịch vụ cũng tăng cao hơn so với ngày thường đã tác động đến giá tour.

Đa số đơn vị lữ hành cho biết bên cạnh một số điểm đến như Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc, các tuyến điểm miền Bắc như Hà Nội - Bái Đính - Hạ Long hay Hà Nội - Yên Tử - Sa Pa đang được quan tâm. Với nhóm khách gia đình, khách thường lựa chọn các tour nghỉ dưỡng vùng biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, hay hành trình liên tuyến Tây Nguyên… Tuy nhiên, hiện tại, đa số xác nhận số lượng mua chưa nhiều nhưng chưa thể khẳng định sức mua kém bởi khách Việt có xu hướng chốt đơn sát ngày.

Dù vậy, đến thời điểm này, nhu cầu đặt mua vé máy bay Tết tăng cao khiến nhiều chặng chỉ còn các khung giờ bay đêm hoặc vé hạng thương gia với mức giá cao gấp nhiều lần. Ông Cao Sơn Tùng, Giám đốc Đại lý vé máy bay Kaotours cho biết: "Do hiện tại giá vé các chuyến bay phổ thông không còn nhiều chỗ nên hiện tại chỉ còn các giờ bay muộn hoặc giá vé hạng thương gia rất cao so với thu nhập bình quân của hành khách". Do đó, kể cả du khách chọn hình thức du lịch tự túc, chi phí cũng không rẻ hơn bởi giá vé máy bay.

Với tour nội địa, các tuyến điểm miền Bắc như Hà Nội - Bái Đính - Hạ Long hay Hà Nội - Yên Tử - Sa Pa đang được quan tâm.

Theo khảo sát, giá vé từ Hà Nội đi Phú Quốc trong các ngày từ 5/2 đến 15/2 (từ 26 Tết đến 6 Tết) dao động 5,6 - 10 triệu đồng/khứ hồi. Chặng TP.HCM - Vinh (Nghệ An) hầu như đã hết vé, nếu bay ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp) trên website của các hãng hàng không chỉ còn chặng nối chuyến, hoặc vé hạng thương gia lên tới trên 13 triệu đồng/chặng. Tương tự, đường bay "vàng" TP.HCM – Thanh Hóa, hãng Vietnam Airlines đã "cháy" vé các ngày 3/2, 6/2, 7/2 (tương đương 24, 27, 28 tháng Chạp). Các ngày khác chỉ có 1 vài chuyến bay được mở bán với giá vé 6 triệu đồng.

Một đường bay khác TP.HCM – Hải Phòng, hãng Vietnam Airlines đã "cháy vé" ngày 3 và 4/2 (tức 24 và 25 tháng Chạp). Các ngày khác còn một số ít chuyến bay mở bán vé khung giờ rạng sáng, đêm khuya với giá 3,5 - 5,9 triệu đồng, tuỳ hạng vé. Cùng chặng bay trên, Vietjet Air đang "cháy" vé từ ngày 3 - 7/2 (tức 24 đến 28 tháng Chạp). Những ngày khác cận Tết còn vé trong khung giờ bay đêm với giá từ 3,5 - 4,6 triệu, tùy hạng vé… Trong khi đó, một tour du lịch Thái Lan, Singapore có giá dao động 10 - 15 triệu đồng/người.

Như vậy, tính trung bình, một tour du lịch trong nước có đường bay Bắc - Nam có giá tương đương với tour nước ngoài ở khu vực châu Á. Thậm chí, có khi còn đắt hơn tour đi các quốc gia Đông Nam Á. Tình hình giá vé máy bay nội địa tăng cao nếu kéo dài, có thể làm giảm sức cạnh tranh của các điểm đến trong nước so với các hành trình đi nước ngoài, nhất là trong giai đoạn các quốc gia đều đang "chạy đua” phục hồi du lịch như là động lực tăng trưởng của nền kinh tế hậu đại dịch.