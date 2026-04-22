Doanh nghiệp nhỏ Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhờ công nghệ
Phương Hoa
22/04/2026, 15:15
Khảo sát Doanh nghiệp nhỏ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 - 2026 của CPA Australia cho thấy có tới hơn 84% doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tích cực và là mức cao nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...
Theo Khảo sát Doanh nghiệp nhỏ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025 - 2026 (Asia-Pacific Small Business Survey 2025-2026) vừa
được công bố bởi CPA Australia - một
trong những tổ chức kế toán lớn nhất thế giới của Australia, các doanh nghiệp
nhỏ tại Việt Nam đã có một năm 2025 tăng trưởng rất tích cực.
CÔNG
NGHỆ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC CHÍNH CHO TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NHỎ
Cụ thể, có tới hơn 84% doanh nghiệp nhỏ được khảo sát tại Việt Nam ghi nhận mức
tăng trưởng tích cực trong năm vừa rồi, tăng so với mức 82% của năm 2024. Đây
cũng là mức cao nhất trong số 11 thị trường được khảo sát tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bao gồm: Australia,
Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, New Zealand,
Philippines, Singapore, Đài Loan và Việt Nam.
Theo dự báo của CPA Australia, đà tăng trưởng
này của doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2026,
khi có tới 89% doanh nghiệp nhỏ kỳ vọng mở rộng hoạt động của mình trong năm
nay, dựa trên việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử và cải thiện
năng lực quản trị.
Việt Nam cũng ghi nhận mức độ lạc quan cao nhất
về triển vọng kinh tế quốc gia, với 85% doanh nghiệp nhỏ kỳ vọng kinh tế trong
nước sẽ ghi nhận tăng trưởng tích cực trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với
mức trung bình 65% của khảo sát.
Đáng chú ý, động lực quan trọng thúc đẩy ứng
dụng công nghệ trong khối doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam là hiệu quả sinh lời rõ
rệt từ các khoản đầu tư này. Trong năm 2025, có tới 76% doanh nghiệp nhỏ cho biết
lợi nhuận của họ được cải thiện nhờ đầu tư công nghệ - mức cao nhất tại khu vưc châu Á
– Thái Bình Dương.
Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam tạo ra hơn 10% doanh thu từ
kênh bán hàng trực tuyến đạt 83%, mức cao nhất trong khu vực. Các hoạt động thanh
toán số cũng được sử dụng rộng rãi, với 86% doanh nghiệp ghi nhận hơn 10% doanh
thu đến từ các nền tảng thanh toán số và tỷ lệ này cao thứ hai toàn khu vực.
Bà Priya Terumalay, Giám đốc khu vực
Đông Nam Á của CPA Australia, cho biết kết quả khảo sát mới này cho thấy được hiệu quả nổi
bật trong ứng dụng công nghệ là một trong những yếu tố then chốt giúp duy trì
niềm tin của doanh nghiệp nhỏ vào nền kinh tế Việt Nam.
“Các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam tiếp tục duy
trì phong độ ấn tượng từ năm trước, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu hoặc tiệm cận
dẫn đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ở hầu hết các chỉ số về ứng dụng
công nghệ trong năm 2025, bao gồm thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội,
thanh toán số và tư vấn từ các chuyên gia công nghệ thông tin”, bà Priya nhấn
mạnh.
NÂNG
CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH QUỐC TẾ
Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam
ngày càng tự tin hơn khi bước ra thị trường quốc tế. Có tới 30% doanh nghiệp
nhỏ dự báo doanh thu từ nước ngoài của mình sẽ tăng mạnh trong năm 2026, đây là
mức cao thứ hai trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Theo bà Terumalay,
bất chấp những bất ổn toàn cầu như thuế quan hay rào cản thương mại, các kết
quả tích cực này cho thấy tiềm năng lớn để doanh nghiệp nhỏ Việt Nam vươn lên thành
những doanh nghiệp quy mô lớn, thành công trên thị trường quốc tế, nhờ được dẫn
dắt bởi thế hệ doanh nhân trẻ, am hiểu công nghệ và sẵn sàng mở rộng sang thị
trường mới.
Về tài chính, nhu cầu tiếp cận nguồn vốn bên
ngoài của doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam vẫn rất cao, lên tới 91% trong năm 2025
vừa qua. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp tìm kiếm vốn để phục vụ tăng trưởng đã
giảm, từ 80% năm 2024 xuống còn 72% trong năm 2025.
Mặc dù công nghệ là động lực tăng trưởng của
các doanh nghiệp nhỏ, rủi ro an ninh mạng vẫn là vấn đề đáng quan tâm, khi 60%
doanh nghiệp cho biết từng bị tấn công mạng trong năm 2025. Dù vậy, có tới 70%
doanh nghiệp đã chủ động rà soát và tăng cường các biện pháp bảo vệ, vượt mức
trung bình khảo sát và đứng đầu các thị trường.
Đáng chú ý, trong năm 2025, 52% doanh nghiệp
nhỏ tại Việt Nam đã tìm đến tư vấn từ các chuyên gia công nghệ thông tin - gần
gấp đôi mức trung bình của khảo sát và tiếp tục xu hướng tăng qua các năm. Điều
này cho thấy nhận thức ngày càng rõ ràng về vai trò của công nghệ và an ninh
mạng, đồng thời cũng kéo theo việc doanh nghiệp ưu tiên hơn cho các giải pháp
bảo mật.
“Dù
chi phí gia tăng và cạnh tranh ngày càng gay gắt vẫn là thách thức lớn, nhưng
các chiến lược tăng trưởng như đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng
cao trải nghiệm khách hàng đang thúc đẩy các chủ doanh nghiệp nhỏ và năng động
tại Việt Nam chấp nhận những rủi ro có tính toán để đạt được hiệu quả kinh
doanh tốt hơn”, bà Terumalay nhấn mạnh.
