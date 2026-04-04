Trang chủ Đầu tư

Quý 1/2026: Đã có hơn 57,4 nghìn doanh nghiệp mới gia nhập thị trường

Gia Huy

04/04/2026, 12:36

Tính chung trong quý 1 năm nay, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 96 nghìn doanh nghiệp, vượt lên trên số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực và niềm tin kinh doanh đang dần được củng cố...

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong quý 1/2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Theo Báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam trong quý 1/2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 3/2026, cả nước có gần 22 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký đạt 224,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 98,4 nghìn lao động, tăng 94,1% về số doanh nghiệp, tăng 69,4% về số vốn đăng ký và tăng 65,7% về số lao động so với tháng 2/2026.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 40,5%, số vốn đăng ký tăng 78,1% và số lao động tăng 12,4%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3/2026 đạt 10,2 tỷ đồng, giảm 12,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 7,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 3, tăng 28,3% so với tháng trước và giảm 13,3% cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2026, cả nước có hơn 57,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 538,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký đạt hơn 265,9 nghìn lao động, tăng 57,8% về số doanh nghiệp, tăng 51% về số vốn đăng ký và tăng 16,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1/2026 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý 1/2026 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong quý 1/2026, cả nước có hơn 38,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý 1/2026 lên 96 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2025. 

Bình quân một tháng có 32 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể quý 1/2026 phân theo một số lĩnh vực hoạt động. (Nguồn: Cục Thống kê)

Phân theo lĩnh vực kinh tế, trong quý 1/2026, có 623 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 89,4% so với cùng kỳ năm trước; gần 13,8 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 60,1%; hơn 43,0 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 56,6%.

Trái ngược với đà tăng của doanh nghiệp thành lập mới, trong tháng 3 vừa rồi, đã có 5.059 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 18,8% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đồng thời, có tới 6.304 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 80,5% so với tháng 2 và tăng 28,7% so với cùng kỳ); và 3.818 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 16% so với tháng 2 và tăng 78,7% so với cùng kỳ)

Tính chung trong quý 1/2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 63,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước; hơn 16,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 44,9%; hơn 11,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 98,8%.

Từ thực tế này, đã có tới 91,8 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý 1 năm nay, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi tháng có tới 30,6 nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam rút lui khỏi thị trường. 

