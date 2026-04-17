Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Minh Kiệt

17/04/2026, 08:21

Làm việc với đoàn 52 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư, đồng thời đề nghị thúc đẩy sớm đạt hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa hai nước...

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Ảnh: VGP.
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Ảnh: VGP.

Chiều 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng  làm việc với đoàn lãnh đạo 52 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ do ông Brian McFeeters, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), dẫn đầu, đang thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, đại diện USABC, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh cũng như định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phía Hoa Kỳ bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn mở rộng đầu tư lâu dài trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tài chính, hàng không vũ trụ, ô tô, logistics, sản xuất tiên tiến, y tế, nông nghiệp, hàng tiêu dùng, du lịch và kinh tế sáng tạo. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh sự hiện diện đông đảo của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đối với thị trường Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời cải cách tổ chức bộ máy theo hướng kiến tạo phát triển, phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn duy trì đà phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần đây tiếp tục củng cố động lực hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế song phương, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ ngay những vướng mắc có thể xử lý, đặc biệt là thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; các vấn đề còn khác biệt sẽ tiếp tục được trao đổi trên tinh thần hài hòa lợi ích.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy nhanh cải cách thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng và hiệu quả hơn. Trong quý 2/2026, các bộ, ngành phải cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm tỷ lệ thủ tục cấp bộ xuống không quá 30% tổng số thủ tục thuộc phạm vi quản lý.

Thủ tướng cũng đề nghị USABC và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy Hoa Kỳ sớm đạt hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng với Việt Nam; sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu.

Đề cập các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn năng lượng hàng đầu Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia nghiên cứu, đầu tư vào hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển và chuyển giao công nghệ lõi.

Thủ tướng cho biết tháng 2/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tính đến hết tháng 10/2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Hoa Kỳ đạt khoảng 141,4 tỷ USD. Hoa Kỳ hiện đứng thứ 11 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 1.501 dự án, tổng vốn đăng ký gần 12,3 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 266 dự án đầu tư tại Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký khoảng 1,4 tỷ USD.

Quảng Ninh: Đối tác Hoa Kỳ đề xuất đầu tư cảng Con Ong - Hòn Nét theo tiêu chuẩn toàn cầu

16:02, 03/04/2026

Quảng Ninh: Đối tác Hoa Kỳ đề xuất đầu tư cảng Con Ong - Hòn Nét theo tiêu chuẩn toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

10:55, 21/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

Tổng thống Donald Trump: Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực

09:41, 21/02/2026

Tổng thống Donald Trump: Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực

Từ khóa:

đầu tư hợp tác thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ thủ tướng Tiêu điểm

Đọc thêm

CIGOS 2026: Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia thảo luận xu hướng phát triển đô thị bền vững

CIGOS 2026: Hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia thảo luận xu hướng phát triển đô thị bền vững

Hội thảo khoa học quốc tế CIGOS 2026 quy tụ hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, tập trung trao đổi các xu hướng và giải pháp mới trong quy hoạch, thiết kế và hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thích ứng và bền vững...

Vietjet mở rộng kết nối Việt Nam - Trung Quốc với loạt 5 đường bay mới

Vietjet mở rộng kết nối Việt Nam - Trung Quốc với loạt 5 đường bay mới

Chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Hội nghị Hợp tác đầu tư Tập đoàn Sovico và các tập đoàn, đối tác Trung Quốc đã diễn ra trọng thể tại Bắc Kinh.

Tăng cường phương tiện vận tải dịp lễ 30/4

Tăng cường phương tiện vận tải dịp lễ 30/4

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phương tiện vận tải, kiểm soát chặt giá cước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện do doanh nghiệp cắt giảm chuyến...

Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Sắp diễn ra tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz và bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

9h ngày 17/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm có chủ đề: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam. Với sự tham dự của các chuyên gia, tọa đàm nhằm tập trung phân tích các thách thức và đề xuất giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới...

Huế: Thiếu nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trường học tại vùng cao A Lưới

Hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực A Lưới đang được thành phố Huế tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, song vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và áp lực hoàn thành trong thời gian ngắn.

