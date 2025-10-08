Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm, người lao động làm sao để chốt sổ?

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Nhật Dương
08/10/2025, 11:38
Sau khi doanh nghiệp nộp đủ tiền bảo hiểm xã hội đến thời điểm người lao động nghỉ việc, thì xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm còn thiếu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...
Gửi phản ánh đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Văn Ngọc (Hà Nội), làm việc tại công ty cổ phần từ tháng 5/2022 đến tháng 9/2023. Công ty đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đến tháng 9/2022. Từ đó đến tháng 9/2023, công ty không hoàn tất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội dù đã trừ tỷ lệ % tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
Đến tháng 4/2023, Bảo hiểm xã hội quận đề nghị công ty của ông Ngọc hoàn tất nghĩa vụ để bảo đảm quyền lợi người lao động, nhưng công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình. Tháng 2 - 9/2023, công ty tiếp tục nợ lương. Ông Ngọc cho biết đã nhiều lần liên hệ công ty, đề nghị thanh toán tiền lương và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhưng không được giải quyết. Vì thế, ông Ngọc băn khoăn có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội đến thời gian công ty đã đóng bảo hiểm xã hội được không?
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo khoản 3, khoản 4 Điều 13 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau: Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.
Người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động theo quy định, và hằng tháng trích khoản tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.
Theo đó, công ty của người lao động có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động hằng tháng và phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 46 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023, cũng nêu rõ, đối với đơn vị chậm đóng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ các khoản bảo hiểm, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng, thì xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị công ty phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đến thời điểm công ty đóng tiền.
Sau khi công ty nộp đủ tiền bảo hiểm xã hội đến thời điểm người lao động nghỉ việc, thì đề nghị xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu.
Bộ Y tế nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có việc thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân…
Ngày 6/10, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng phạm…
Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công – những người gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề truyền thống, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển văn hóa du lịch và kinh tế nông thôn…
Mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân cô lập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng…
