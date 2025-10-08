Thứ Tư, 08/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm, người lao động làm sao để chốt sổ?

Nhật Dương

08/10/2025, 11:38

Sau khi doanh nghiệp nộp đủ tiền bảo hiểm xã hội đến thời điểm người lao động nghỉ việc, thì xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm còn thiếu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Gửi phản ánh đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Văn Ngọc (Hà Nội), làm việc tại công ty cổ phần từ tháng 5/2022 đến tháng 9/2023. Công ty đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đến tháng 9/2022. Từ đó đến tháng 9/2023, công ty không hoàn tất nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội dù đã trừ tỷ lệ % tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Đến tháng 4/2023, Bảo hiểm xã hội quận đề nghị công ty của ông Ngọc hoàn tất nghĩa vụ để bảo đảm quyền lợi người lao động, nhưng công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình. Tháng 2 - 9/2023, công ty tiếp tục nợ lương. Ông Ngọc cho biết đã nhiều lần liên hệ công ty, đề nghị thanh toán tiền lương và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhưng không được giải quyết. Vì thế, ông Ngọc băn khoăn có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội đến thời gian công ty đã đóng bảo hiểm xã hội được không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết theo khoản 3, khoản 4 Điều 13 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau: Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động theo quy định, và hằng tháng trích khoản tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, công ty của người lao động có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động hằng tháng và phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 46 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023, cũng nêu rõ, đối với đơn vị chậm đóng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ các khoản bảo hiểm, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng, thì xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị công ty phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đến thời điểm công ty đóng tiền.

Sau khi công ty nộp đủ tiền bảo hiểm xã hội đến thời điểm người lao động nghỉ việc, thì đề nghị xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu.

Doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm sẽ bị phạt nặng hơn

15:47, 30/09/2025

Doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm sẽ bị phạt nặng hơn

Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID

12:02, 25/09/2025

Sắp có thêm 5 dịch vụ công về bảo hiểm tích hợp trên VNeID

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

15:35, 08/09/2025

Thủ tục hành chính mới về hưởng trợ cấp ốm đau khi tham gia bảo hiểm xã hội

Từ khóa:

bảo hiểm xã hội chốt sổ bảo hiểm xã hội người lao động Nợ bảo hiểm xã hội Nợ lương

Đọc thêm

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Bộ Y tế nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có việc thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân…

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Ngày 6/10, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng phạm…

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị truyền thống

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21: Hội tụ tinh hoa, lan tỏa giá trị truyền thống

Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công – những người gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề truyền thống, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển văn hóa du lịch và kinh tế nông thôn…

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Mưa lũ sau bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh

Mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân cô lập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng…

Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ

Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ

Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia: Mở đường cho hạ tầng số và công nghệ tương lai

Kinh tế số

2

Tiêu dùng xanh - sạch không chỉ là trào lưu

Thị trường

3

Bộ Y tế hướng dẫn việc thanh toán bảo hiểm y tế tại bệnh viện tư nhân

Dân sinh

4

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Dân sinh

5

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư nắm nhiều vàng hơn

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy