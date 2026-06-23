Doanh nghiệp ô tô bước vào cuộc đua dữ liệu khách hàng

Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Áp lực với doanh nghiệp phân phối không chỉ đến từ độ phủ showroom, chính sách bán hàng hay chương trình khuyến mại. Khi người mua có nhiều lựa chọn hơn, hành trình ra quyết định kéo dài hơn và kỳ vọng về dịch vụ sau bán cao hơn, khả năng hiểu và chăm sóc khách hàng xuyên suốt vòng đời trở thành yếu tố ngày càng quan trọng.
Theo số liệu tổng hợp từ VAMA, VinFast và TC Motor, thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 vượt mốc 600.000 xe tiêu thụ, tăng mạnh so với năm trước. Trong bối cảnh dư địa cạnh tranh bằng khuyến mại dần thu hẹp, các doanh nghiệp phân phối quy mô lớn phải tổ chức lại cách tiếp cận khách hàng trên nhiều thương hiệu, showroom, kênh tương tác và giai đoạn sở hữu xe.
Từ bài toán đó, Hà Thành Auto vừa tổ chức Lễ khởi động dự án triển khai Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng trên nền tảng Cogover, với sự tham gia của Ban lãnh đạo, Giám đốc điều hành các công ty thành viên và đội ngũ Cogover.
Cogover được giới thiệu là nền tảng CRM thế hệ mới theo hướng No-code và AI-native, hợp nhất các hoạt động tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng, hội thoại đa kênh và quy trình vận hành trên cùng một hệ thống, với khả năng tùy chỉnh linh hoạt và tự động hóa cao.
Dự án dự kiến triển khai cho hơn 1.000 nhân sự thuộc 20 công ty thành viên của Hà Thành Auto. Doanh nghiệp hiện là một trong những hệ thống phân phối ô tô và xe máy đa thương hiệu lớn tại Việt Nam.
Với mô hình đa thương hiệu, đa showroom, mỗi đơn vị thường có đặc thù riêng về đội ngũ kinh doanh, nguồn khách hàng và cách vận hành. Trong khi đó, hành trình mua xe trải dài qua nhiều điểm chạm, từ quảng cáo số, mạng xã hội, tổng đài, showroom, lái thử, báo giá đến hậu mãi.
Khi các tương tác phát sinh trên nhiều kênh và công cụ khác nhau, doanh nghiệp dễ gặp tình trạng thông tin bị phân tán, khó theo dõi đầy đủ lịch sử khách hàng cũng như hiệu quả xử lý của từng bộ phận. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đánh giá chất lượng nguồn khách, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu suất showroom và mức độ tuân thủ quy trình.
Theo đại diện hai bên, dự án Cogover CRM không đơn thuần là đưa một phần mềm CRM vào sử dụng, mà hướng tới thay đổi cách doanh nghiệp quản lý hành trình khách hàng, phối hợp giữa các bộ phận và khai thác thông tin phục vụ điều hành.
Trong ngành ô tô, dữ liệu khách hàng không chỉ phục vụ marketing. Khi được kết nối với bán hàng, tổng đài, chăm sóc khách hàng và ERP, nguồn dữ liệu này giúp doanh nghiệp nhìn rõ hơn dòng chảy từ khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng, doanh thu đến bàn giao xe và dịch vụ sau bán.
Theo phạm vi dự án, Hà Thành Auto triển khai bộ giải pháp Cogover gồm CRM, Omni-channel, tổng đài, Marketing Automation và Business Process Management, đồng thời tích hợp hai chiều với ERP hiện có.
Trên nền tảng này, các điểm chạm của khách hàng được quy về một hồ sơ thống nhất. Đội ngũ kinh doanh, chăm sóc khách hàng và marketing có cùng một nguồn thông tin để phối hợp, theo dõi cơ hội chặt chẽ hơn và giảm nguy cơ bỏ sót dữ liệu giữa các kênh.
Cùng với lớp dữ liệu khách hàng, các quy trình tư vấn, báo giá, lái thử, chốt hợp đồng, bàn giao xe và hậu mãi được chuẩn hóa theo cùng một chuẩn mực dịch vụ. Việc liên thông CRM và ERP giúp kết nối hoạt động kinh doanh với vận hành, hỗ trợ theo dõi từ nguồn khách hàng, cơ hội bán hàng, doanh thu đến quá trình bàn giao xe.
Dashboard theo vai trò giúp Ban lãnh đạo nắm bắt chất lượng nguồn khách, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu suất showroom và mức độ tuân thủ quy trình. Trong khi đó, đội ngũ kinh doanh có thể dùng ứng dụng di động Cogover để cập nhật thông tin, xử lý công việc và chăm sóc khách hàng ngay tại điểm tương tác.
Ông Nguyễn Anh Điệp - Tổng Giám đốc Hà Thành Auto cho biết: “Hà Thành Auto lựa chọn Cogover CRM vì đây là nền tảng No-code có khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo đặc thù vận hành, thay vì bị bó cứng trong mô hình phần mềm đóng gói sẵn. Với quy mô nhiều công ty thành viên, showroom và thương hiệu, chúng tôi cần một hệ thống đáp ứng nhanh các yêu cầu hiện tại, đồng thời đủ linh hoạt để mở rộng theo nhu cầu quản trị trong tương lai.”
Ở tầm nhìn dài hạn, dữ liệu nhất quán là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực phân tích và ứng dụng AI thực chất. Khi lịch sử khách hàng, quy trình bán hàng, tương tác đa kênh và kết quả kinh doanh được chuẩn hóa, doanh nghiệp có cơ sở để chấm điểm khách hàng tiềm năng, dự báo chuyển đổi, phát hiện điểm nghẽn và gợi ý hành động tiếp theo.
Theo ông Henry D. - CEO Cogover, CRM là một trong những hệ thống lõi của doanh nghiệp, đóng vai trò kết nối khách hàng, dữ liệu, quy trình và năng lực điều hành.
“Đầu tư CRM không chỉ là đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà là chuẩn bị cho 5-10 năm vận hành tiếp theo. Vì vậy, doanh nghiệp cần một nền tảng đủ linh hoạt để tùy chỉnh theo thực tế kinh doanh và một đối tác có thể đồng hành lâu dài. Cogover cam kết đồng hành cùng Hà Thành Auto trong quá trình chuẩn hóa vận hành khách hàng, khai thác dữ liệu và mở rộng ứng dụng AI”, ông Henry D. chia sẻ.
Từ câu chuyện Hà Thành Auto, có thể thấy đầu tư hạ tầng số tại các doanh nghiệp phân phối và bán lẻ quy mô lớn đang bước sang giai đoạn kết nối dữ liệu, quy trình và vận hành. Khi thông tin khách hàng trở thành lợi thế cạnh tranh, năng lực chuẩn hóa và khai thác dữ liệu sẽ góp phần nâng cao năng suất quản trị, mở rộng quy mô và củng cố vị thế trên thị trường.
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