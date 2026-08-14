Hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Thỏa thuận hợp tác giữa Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân là bước đi cụ thể nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người học. Sự hợp tác này không chỉ nhằm chia sẻ nguồn lực mà quan trọng hơn là tạo ra sự kết nối giữa kiến thức, thực tiễn và nhu cầu nhân lực của thị trường.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Ngày 13/8/2026, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác, đồng thời phát động Cuộc thi Go Finance 2026. Sự kiện góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phổ biến kiến thức tài chính - chứng khoán.

Tham dự sự kiện, về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Về phía Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học; đại diện lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và sinh viên. Chương trình còn có sự tham dự của đại diện các đơn vị đồng hành là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần FiinGroup Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán PineTree.

Lãnh đạo các bên chụp ảnh lưu niệm cùng các em sinh viên tham dự buổi lễ

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế số, thị trường tài chính không ngừng mở rộng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu về đội ngũ nhân lực có kiến thức chuyên môn, tư duy đổi mới, kỹ năng phân tích, bản lĩnh nghề nghiệp và chuẩn mực đạo đức trở nên cấp thiết. Với định hướng gắn đào tạo với thực tiễn, Đại học Kinh tế Quốc dân coi việc tăng cường hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp là một định hướng chiến lược.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu chào mừng

Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ, Thỏa thuận được ký kết là dấu mốc mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện, thiết thực và bền vững giữa hai đơn vị. Các hoạt động chuyên môn, thực hành, hướng nghiệp và kết nối việc làm dự kiến sẽ giúp sinh viên tăng khả năng tiếp cận dữ liệu, công cụ phân tích và môi trường nghề nghiệp thực tế; qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.

Chia sẻ tóm tắt về nội dung Thỏa thuận hợp tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương cho biết mục tiêu hợp tác là tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán; gắn kết chặt chẽ hơn giữa lý luận với thực tiễn; đồng thời hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường chứng khoán và thị trường vốn Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào ba nhóm nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, hai bên phối hợp trong đào tạo, giảng dạy và chia sẻ thực tiễn thông qua các chuyên đề, tọa đàm, hội thảo nghề nghiệp, hoạt động thực hành và xây dựng tình huống nghiên cứu.

Thứ hai, hai bên phối hợp xây dựng môi trường thực hành và mô phỏng giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận hệ thống dữ liệu, nền tảng phân tích và các công cụ đang được sử dụng trên thị trường.

Thứ ba, hoạt động hợp tác sẽ mở rộng sang thực tập, kiến tập, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp, bao gồm tham quan thực tế tại các đơn vị quản lý, vận hành và thành viên thị trường; tổ chức diễn đàn nghề nghiệp, ngày hội việc làm và các chương trình thực tập phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định việc ký kết Thỏa thuận là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán với một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về kinh tế, tài chính của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết năm 2026 đánh dấu 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán. Sau ba thập kỷ xây dựng và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò là một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia và là kênh huy động vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế. Bước vào giai đoạn mới, thị trường đứng trước yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, minh bạch, quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, tài chính xanh và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao hiểu biết tài chính của xã hội có ý nghĩa nền tảng. Thị trường cần đội ngũ làm nghề có chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, năng lực phân tích, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng; đồng thời cần cộng đồng nhà đầu tư có kiến thức, hiểu đúng về sản phẩm tài chính, nhận diện được rủi ro và đưa ra quyết định đầu tư có trách nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045 đã xác định giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, kiến thức tài chính cần được xây dựng, triển khai và phổ cập từ giáo dục phổ thông đến các chương trình đào tạo chuyên sâu ở bậc đại học và sau đại học.

“Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân là bước đi cụ thể nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người học. Sự hợp tác này không chỉ nhằm chia sẻ nguồn lực mà quan trọng hơn là tạo ra sự kết nối giữa kiến thức, thực tiễn và nhu cầu nhân lực của thị trường”, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị các đơn vị đầu mối của hai bên sớm cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch có mục tiêu, lộ trình, đầu mối thực hiện và kết quả cụ thể.

Về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân triển khai các nội dung hợp tác, đồng thời tăng cường kết nối với các đơn vị vận hành thị trường, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dữ liệu và doanh nghiệp liên quan. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đề nghị các đơn vị đồng hành tích cực chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, dữ liệu, tạo điều kiện về môi trường thực hành và trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương và Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân Bùi Đức Thọ đã thực hiện nghi thức ký Thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai đơn vị và đại diện các đơn vị đồng hành.

Ngay sau lễ ký kết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp phát động Cuộc thi Go Finance 2026. Đây là sân chơi học thuật về tài chính - chứng khoán, tạo điều kiện để sinh viên củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy phân tích và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế; đồng thời góp phần phổ biến kiến thức tài chính và xây dựng văn hóa đầu tư chuyên nghiệp, có trách nhiệm.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân khởi động cuộc thi Go Finance

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đồng hành, hỗ trợ chuyên môn cho Go Finance trong các mùa thi trước và tiếp tục tham gia định hướng nội dung, hỗ trợ chuyên gia, tư vấn câu hỏi và tình huống thực tiễn trong mùa thi năm nay. Qua đó, Ban Tổ chức kỳ vọng Go Finance 2026 tiếp tục được nâng cao về chất lượng, tính chuyên nghiệp, khách quan và khả năng ứng dụng; trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên có năng lực trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Kinh tế Quốc dân đã cùng thực hiện nghi thức khởi động Cuộc thi Go Finance 2026, chính thức mở đầu mùa thi mới với kỳ vọng tạo thêm cơ hội học tập, trải nghiệm và kết nối nghề nghiệp cho sinh viên.