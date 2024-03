Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tại Quảng Trị tăng mạnh

Theo thông tin từ Cục Thống kê Quảng Bình, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này từ đầu năm đến ngày 15/2/2024 là gần 445 tỷ đồng, đạt 11,40% dự toán địa phương năm 2024 và tăng 10,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa của Quảng Trị là gần 361 tỷ đồng, đạt 12,23% dự toán địa phương và tăng 7,23%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 83,23 tỷ đồng, đạt 8,76% dự toán địa phương và tăng 28,30%.

TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN

Trong thu nội địa, một số khoản thu lớn của Quảng Trị đáng chú ý như: thu ngoài quốc doanh hơn 160 tỷ đồng, tăng 15,98% so với cùng kỳ năm trước; thu tiền sử dụng đất hơn 45 tỷ đồng, tăng gần 34%; thu từ doanh nghiệp nhà nước 32,89 tỷ đồng, giảm 11,19%; thuế bảo vệ môi trường 26,15 tỷ đồng, tăng 23,84%; thu phí và lệ phí 22,27 tỷ đồng, tăng 53,25%; thuế thu nhập cá nhân 21,28 tỷ đồng, giảm 16,55%...

Tổng chi ngân sách địa phương của Quảng Trị từ đầu năm đến 15/2/2024 là 983,43 tỷ đồng, đạt 10,49% dự toán địa phương năm 2024 và tăng 27,99% cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 167,04 tỷ đồng, đạt 12,02% dự toán địa phương và tăng 49,92%; chi thường xuyên 816,05 tỷ đồng, đạt 13,54% dự toán địa phương và tăng 24,22%.

Trong chi thường xuyên, một số khoản chi lớn của tỉnh này như: chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 402,46 tỷ đồng, tăng 29,02% so với cùng kỳ năm trước; chi quản lý hành chính 215,88 tỷ đồng, tăng 18,80%; chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 59,74 tỷ đồng, tăng 5,82%; chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 33,90 tỷ đồng, tăng 62,67%; chi sự nghiệp kinh tế 30,58 tỷ đồng, tăng 27,94%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2024 của tỉnh này ước tính giảm 18,79% so với tháng trước và giảm 6,69% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành khai khoáng giảm 17,68% và giảm 13,26%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 26,50% và giảm 17,26%; sản xuất và phân phối điện giảm 6,81% và tăng 6,94%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,62% và tăng 2,31%. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tháng 2/2024 tăng khá so với cùng kỳ năm trước do trong năm 2023 có thêm dự án điện gió hoàn thành, đi vào vận hành thương mại.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Trị ước tính tăng 1,89% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: ngành khai khoáng tăng 0,15%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,51%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,45%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,44%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm so với cùng kỳ năm trước do tình hình khó khăn về đơn hàng xuất khẩu vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Trong ngành công nghiệp cấp 2, các ngành có chỉ số sản xuất 2 tháng đầu năm 2024 của tỉnh này so với cùng kỳ năm trước tăng cao hơn chỉ số chung là: in, sao chép bản ghi các loại tăng 38,48%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải tăng 22,02%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 19,88%. Ở chiều ngược lại, các ngành có chỉ số sản xuất giảm: sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 3,24%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm giảm 8,18%; sản xuất trang phục giảm 10,72%; sản xuất, chế biến thực phẩm giảm 15,89%.

Một số sản phẩm chủ yếu trong 2 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Quảng Trị so với cùng kỳ năm trước tăng cao: dầu nhựa thông tăng 69,38%; tấm lợp pro xi măng tăng 35,79%; bia lon tăng 28,93%; săm dùng cho xe máy, xe đạp tăng 20,87%... Một số sản phẩm tăng thấp: phân hóa học tăng 11,56%; lốp dùng cho xe máy, xe đạp tăng 11,35%; xi măng tăng 10,59%.

HƠN 200 DOANH NGHIỆP TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG

Từ đầu năm đến 15/2/2024, toàn tỉnh Quảng Trị chỉ có 48 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 14,29% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký là 227,90 tỷ đồng, giảm 71,34%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 4,75 tỷ đồng, giảm 66,56%. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 206 doanh nghiệp, tăng 38,26% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp giải thể là 11 doanh nghiệp, tăng 10%; số doanh nghiệp trở lại hoạt động là 63 doanh nghiệp, tăng 23,53%.

Trong số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến 15/02/2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản không có doanh nghiệp nào; khu vực công nghiệp - xây dựng có 16 doanh nghiệp, chiếm 33,33% và giảm 23,81% so với cùng kỳ năm trước; khu vực dịch vụ có 32 doanh nghiệp, chiếm 66,67% và giảm 8,57%.

Đối với tình hình đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh này do địa phương quản lý tháng 2/2024 giảm 9,95% so với tháng trước và giảm 39,43% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của Quảng Trị do địa phương quản lý ước tính bằng 5,91% kế hoạch và giảm 31,39% so với cùng kỳ năm trước (2 tháng đầu năm 2023 bằng 5,95% kế hoạch và giảm 25,26%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2/2024 ước tính đạt 2.591,99 tỷ đồng, giảm 5,25% so với tháng trước và tăng 9,12% so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: doanh thu bán lẻ hàng hóa 2.104,56 tỷ đồng, giảm 4,88% và tăng 9,73%; doanh thu lưu trú và ăn uống 360,95 tỷ đồng, giảm 6,51% và tăng 8,33%; doanh thu dịch vụ lữ hành 0,20 tỷ đồng, tăng 30% so với tháng trước (tháng 02/2023 không phát sinh doanh thu); doanh thu dịch vụ khác 126,28 tỷ đồng, giảm 7,67% và tăng 1,69%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh này ước tính đạt 5.327,57 tỷ đồng, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm trước.