Doanh nghiệp UAV nội địa nỗ lực tự chủ công nghệ để xây nền kinh tế tầm thấp Việt Nam

Ngày 9/9, Triển lãm UAV Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, quy tụ hàng loạt doanh nghiệp công nghệ, nhà sản xuất, đơn vị nghiên cứu và các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực UAV tại Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 9/9–11/9.

Nổi bật trong số những “cái tên” nội địa là doanh nghiệp HTI UAS, khi giới thiệu hệ sinh thái UAV “Make in Vietnam”, với các nền tảng bay cùng nhiều công nghệ được phát triển ở các lớp khác nhau của hệ thống.

HTI UAS, doanh nghiệp tiên phong hoạt động trong lĩnh vực UAV/Drone tại Việt Nam, đang phát triển hệ sinh thái UAV theo hướng làm chủ công nghệ lõi và từng bước kết nối thành một hệ sinh thái có khả năng phục vụ nhiều nhóm nhiệm vụ.

Tại UAV Vietnam 2026, HTI UAS giới thiệu các nền tảng Horus P02, Horus QS24 và Horus HW-100, hướng tới những nhiệm vụ từ trinh sát, giám sát, tuần tra đến tìm kiếm cứu nạn và vận tải.

Thay vì phát triển một sản phẩm cho một bài toán đơn lẻ, hệ thống sản phẩm được xây dựng theo hướng đa dạng hóa nền tảng và cấu hình nhiệm vụ. Cách tiếp cận này cho phép UAV có thể được phát triển, tích hợp theo từng yêu cầu sử dụng, từ đó mở rộng khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau.

UAV Horus P02 – Thiết bị bay trinh sát tầm xa.

Horus HW-100 – UAV vận tải hạng nặng, ứng dụng cho các nhiệm vụ vận chuyển, tiếp tế khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn.

Hệ thống Horus QS24 cùng trạm base cất/hạ cánh tự động phục vụ trinh sát, tuần tra.

Đáng chú ý, hệ sinh thái của HTI UAS không chỉ tập trung vào phương tiện bay mà còn nghiên cứu, phát triển và tích hợp các cấu phần công nghệ như HTI Ground Station, H-Link, Flight Controller, các module định vị GNSS/GPS, công nghệ điều hướng và tự hành, hướng tới khả năng kết nối nhiều thành phần trong một kiến trúc thống nhất.

Khi các nền tảng bay được kết nối với hệ thống điều khiển và quản lý, UAV có thể trở thành một phần của mô hình Command & Control (C2), cho phép giám sát và điều hành nhiều phương tiện từ một hệ thống trung tâm. Đây là bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận UAV: từ một thiết bị thực hiện nhiệm vụ độc lập sang một thành phần trong một hệ thống công nghệ lớn hơn.

Một phương tiện bay hiện đại là sự kết hợp của nhiều lĩnh vực, từ cơ khí, vật liệu, điện tử, cảm biến, viễn thông đến phần mềm, điều khiển và trí tuệ nhân tạo. Do đó, để hình thành một ngành công nghiệp UAV có sức cạnh tranh, việc xây dựng chuỗi cung ứng và mạng lưới hợp tác công nghệ là yếu tố không thể tách rời.

Đây cũng là vấn đề được ông Tạ Ngọc Thanh, Giám đốc HTI UAS, đề cập tại Diễn đàn quốc tế về kinh tế tầm thấp và công nghiệp UAV Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm UAV Vietnam 2026, với chủ đề “Liên kết để làm chủ: Mô hình đồng phát triển và xây dựng chuỗi cung ứng cho hệ thống thiết bị bay không người lái Việt Nam”.

Theo cách tiếp cận này, doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho những năng lực công nghệ cốt lõi, đồng thời liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác công nghệ để chuyên môn hóa từng mắt xích trong chuỗi giá trị.

Mô hình đồng phát triển không chỉ giúp rút ngắn quá trình nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm, mà còn tạo điều kiện để năng lực công nghệ của từng doanh nghiệp được kết nối thành năng lực chung của cả hệ sinh thái.

Đây có thể là hướng đi phù hợp trong bối cảnh ngành UAV đang hình thành. Thay vì cạnh tranh riêng lẻ ở từng sản phẩm, các doanh nghiệp có thể cùng tham gia vào những công đoạn mà mình có thế mạnh, từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất linh kiện đến tích hợp hệ thống và phát triển các ứng dụng chuyên biệt.

Nhìn từ UAV Vietnam 2026, cơ hội của ngành UAV Việt Nam không chỉ nằm ở việc phát triển các phương tiện bay, mà còn ở khả năng làm chủ công nghệ, xây dựng hệ sinh thái và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của kinh tế tầm thấp. Khi UAV được kết nối với dữ liệu, AI và các hệ thống điều hành, không gian tầm thấp có thể mở ra nhiều ứng dụng mới trong giám sát hạ tầng, quản lý tài nguyên, logistics, cứu hộ cứu nạn và quản lý đô thị.

Điều này đồng thời mở ra dư địa cho nhiều ngành công nghiệp và dịch vụ mới, từ nghiên cứu và sản xuất thiết bị bay, phát triển linh kiện điện tử, cảm biến, hệ thống điều khiển, phần mềm đến các nền tảng khai thác và phân tích dữ liệu.

Với Việt Nam, cơ hội không chỉ nằm ở việc trở thành thị trường tiêu thụ UAV, mà còn ở khả năng từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu, sản xuất và tích hợp công nghệ trong nước, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị đang hình thành.

Trong bức tranh đó, những doanh nghiệp có khả năng làm chủ công nghệ lõi, phát triển nền tảng bay và đồng thời kết nối được với các đối tác trong hệ sinh thái như HTI UAS sẽ có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành năng lực công nghiệp UAV trong nước.

Từ UAV Vietnam 2026, triển vọng của ngành vì vậy không chỉ được đo bằng những mẫu UAV mới xuất hiện, mà còn ở khả năng hình thành một hệ sinh thái công nghệ “Make in Vietnam”, nơi doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác cùng tham gia phát triển chuỗi giá trị.

Nếu những năng lực đó tiếp tục được tích lũy và kết nối, không gian tầm thấp có thể trở thành một lĩnh vực tăng trưởng mới, đóng góp vào quá trình phát triển công nghiệp công nghệ cao và mở thêm dư địa cho kinh tế số tại Việt Nam.