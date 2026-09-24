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Việt Nam cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Amazon

B Bạch Dương

Amazon Kuiper Việt Nam, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối vệ tinh của tập đoàn công nghệ Mỹ Amazon tại Việt Nam, đã được cơ quan quản lý cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh...

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao giấy phép cho đại diện Amazon Kuiper Việt Nam. Ảnh: MST
Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao giấy phép cho đại diện Amazon Kuiper Việt Nam. Ảnh: MST

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ngày 23/9 đã trao giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại New York, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo đó, Amazon Kuiper Việt Nam được phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh để thử nghiệm, kiểm tra vận hành thiết bị đầu cuối khách hàng, qua đó đánh giá chất lượng các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.

Mạng được thiết lập trên cơ sở kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất tại Việt Nam, phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Theo quy định, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về viễn thông, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin.

Tháng 5/2024, Amazon Kuiper Việt Nam được thành lập để triển khai các hoạt động liên quan đến kết nối vệ tinh của Amazon tại Việt Nam, với vốn điều lệ ban đầu hơn 1 triệu USD.

Đến tháng 1/2025, công ty tăng vốn điều lệ lên hơn 5,1 triệu USD. Tháng 5/2025, ông Nguyễn Hồng Đức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 8/2025, Amazon cho hay đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO theo Nghị quyết 193/2025/QH15 nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, backhaul viễn thông, hàng không - hàng hải và dịch vụ chính phủ.

Đến tháng 5/2026, Lãnh đạo Amazon cho biết đang nghiên cứu triển khai dịch vụ internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, mở rộng hoạt động và định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất một số thiết bị phục vụ xuất khẩu toàn cầu.

Đáng chú ý, lãnh đạo Amazon từng khẳng định, tập đoàn cam kết đầu tư 570 triệu USD, xây dựng ít nhất 6 trạm mặt đất đến 2030, sản xuất thiết bị đầu cuối tại Bắc Ninh qua đối tác địa phương, và thành lập pháp nhân Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh để hoạt động như doanh nghiệp địa phương, mang lại giá thành hợp lý và mô hình kinh doanh linh hoạt.

Dự án Internet vệ tinh Amazon Leo hiện là hệ thống vệ tinh Internet lớn thứ ba thế giới, sau Starlink và OneWeb. Theo giới thiệu của hãng, dịch vụ có thể đạt tốc độ 400 Mb/giây đối với người dùng cá nhân và 1 Gb/giây với doanh nghiệp, cùng độ trễ thấp. Đến hết quý 2/2026, Amazon Leo đưa gần 400 vệ tinh lên quỹ đạo với hơn 10 vụ phóng, nhưng chưa thương mại hóa đại trà.

Trước đó, hồi đầu năm nay, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng đã cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho pháp nhân SpaceX tại Việt Nam, công ty Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, để thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. 

Theo Giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu doanh nghiệp được triển khai 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị tại Việt Nam. 

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân mới đây đã làm việc với các lãnh đạo các doanh nghiệp Anthropic, Amazon và Oracle. 

Lãnh đạo các tập đoàn bày tỏ quan tâm và đề xuất nhiều nội dung hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đào tạo và phát triển nhân tài công nghệ, cũng như nghiên cứu khả năng xây dựng các trung tâm xuất sắc (Center of Excellence) tại Việt Nam.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn không chỉ thu hút đầu tư, mà còn cùng các tập đoàn công nghệ quốc tế tạo dựng năng lực công nghệ, phát triển nhân tài và hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

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