Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 7 tháng giảm hơn 7%

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết trong 7 tháng đầu năm 2023, kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế ở nhiều nước chưa có dấu hiệu phục hồi, thị trường tiêu dùng công nghệ thông tin giảm sút, khả năng tăng trưởng thấp do tác động cộng hưởng của xung đột Nga- Ucraina và ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid-19.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam nói chung và sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin nói riêng, kéo theo các đơn hàng xuất khẩu công nghệ thông tin của Việt Nam cũng sụt giảm.

Từ nửa cuối tháng 6/2023, lạm phát có dấu hiệu cải thiện trên thị trường toàn cầu giúp thị trường xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi nhẹ. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm 2022, kim ngạch xuất khẩu vẫn giảm sút.

Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng (khoảng 72,9 tỷ USD), giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ra chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của doanh thu xuất khẩu phần cứng, điện tử vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin với mức sụt giảm mạnh nhất trong tháng 3 (22,8%), tháng 4 (22,4%) và tháng 5 là 16,3%.

Doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử trong 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng (khoảng 67,7 tỷ USD) giảm 7% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử ước đạt gần 61 tỷ USD, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 30% giá trị xuất khẩu của cả nước.

Trong đó, mặc dù “máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện" và "điện thoại và linh kiện các loại" vẫn giữ vững là hai nhóm hàng đứng đầu trong 12 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao của cả nước nhưng sản lượng xuất khẩu bị sụt giảm so với cùng kỳ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 7/2023, giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt trên 30 tỷ USD, giảm 8,9% so với cùng kỳ và giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt trên 27,8 tỷ USD, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký thành lập vẫn tăng ổn định. Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký và đang hoạt động ước tính đến hết tháng 7/2023 đạt 72.300 doanh nghiệp, tăng 300 doanh nghiệp so với tháng 6/2023 với tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số ước đạt 0,73/1.000 dân.

Trong năm 2022, doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT ước đạt 148 tỷ USD, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021. Đóng góp vào GDP của lĩnh vực Công nghiệp ICT năm 2022 ước đạt 34,336 tỷ USD, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021.

Nhìn lại bức tranh công nghiệp ICT Việt Nam trong những năm qua có doanh thu liên tục tăng trưởng cao từ mức gần 103 tỷ USD năm 2018 lên hơn 124,67 tỷ USD vào năm 2020 và 136,15 tỷ USD vào năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử năm 2022 ước đạt 136 tỷ USD, tăng 11,6% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử vượt ngưỡng 100 tỷ USD; xuất siêu hơn 26 tỷ USD.

- Lĩnh vực kinh tế số: Tỷ trọng kinh tế số/GDP Quý 2 năm 2023 ước tính đạt 15,26%. Tháng 6/2023, Việt Nam có hơn 328 triệu lượt tải mới ứng dụng trên thiết bị di động, tăng 11,65% so với tháng trước và tăng 5,42% so với cùng kỳ năm 2022. Việt Nam vươn lên thứ 8 trong bảng xếp hạng Top các quốc gia có lượt tải ứng dụng di động cao nhất thế giới. 07 ứng dụng duy trì số lượng tài khoản đang hoạt động trên 10 triệu là Zalo, VNEID, Báo mới, Ví Momo, My Viettel...

Trong đó VNEID ghi nhận sự gia tăng số lượng tài khoản đang hoạt động cao nhất tháng 6/2023 với 9 triệu tài khoản; Zalo là ứng dụng có số lượng tài khoản đang hoạt động cao nhất với gần 75 triệu tài khoản.

- Lĩnh vực an toàn an ninh mạng: Doanh thu tháng 7/2023 đạt 390 tỷ đồng, tăng 20% so với tháng 7/2022 (325 tỷ đồng). Lợi nhuận đạt 39 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022).

Tấn công mạng tháng 7/2023 là 836 cuộc, giảm 15% so với cùng kỳ tháng 7/2022 (983 cuộc).

- Lĩnh vực bưu chính: doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng 6/2023 và tăng trên 10% so với tháng 7/2022. Sản lượng bưu gửi ước đạt 198 triệu bưu gửi, tăng khoảng 1% so với tháng 6/2023 và tăng hơn 15% so với tháng 7/2022.