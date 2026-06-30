Doanh thu sản phẩm điện tử trên sàn thương mại đạt gần 8,2 nghìn tỷ

Apple dẫn đầu doanh thu cả ngành hàng điện thoại và máy tính bảng và ngành hàng laptop và máy tính bàn trong 5 tháng đầu năm...

Top sản phẩm bán chạy của Ngành hàng Điện thoại & Máy tính bảng - Nguồn: Metric.vn.

Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong 5 tháng đầu năm 2026 (1/1-31/5), thị trường thiết bị điện tử (gồm điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn và laptop) trên các sàn thương mại điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Tổng doanh thu toàn ngành đạt 8.150 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, 1,4 triệu sản phẩm đã được bán ra, tăng 42%, trong khi số lượng nhà bán hàng đạt khoảng 4.500 shop, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số liệu được tổng hợp từ 4 sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, đã loại bỏ các đơn hàng ảo, sản phẩm quà tặng và bao gồm cả những sản phẩm đã bị xóa khỏi sàn.

Về thị phần doanh số, Shopee tiếp tục là nền tảng dẫn đầu với 83% thị phần, tăng nhẹ từ 82% của cùng kỳ năm ngoái. Doanh số trên Shopee cũng tăng 52% so với năm trước, giúp nền tảng này tiếp tục củng cố vị thế thống trị trong ngành hàng điện tử.

Đáng chú ý nhất là TikTok Shop. Chỉ trong một năm, nền tảng này đã nâng thị phần từ 7% lên 12%, tương đương mức tăng trưởng doanh số lên tới 172%. Đây là nền tảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các sàn thương mại điện tử. Trong khi đó, Lazada giảm từ 10% xuống còn 5% thị phần, doanh số giảm 17%. Tiki gần như rời khỏi cuộc đua và doanh số lao dốc 99%.

Diễn biến doanh số theo tuần cho thấy nhu cầu mua sắm tăng rất mạnh trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán. Đỉnh doanh số xuất hiện trong tuần 19/1-25/1, đạt khoảng 542 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, thị trường giảm sâu trong kỳ nghỉ Tết, xuống mức thấp nhất khoảng 120 tỷ đồng ở tuần 16/2-22/2.

Theo đánh giá của Metric.vn, bước sang tháng 3, doanh thu nhanh chóng phục hồi nhờ các chương trình Mega Sale và các chiến dịch khuyến mại lớn, với một đỉnh mới được thiết lập vào giữa tháng 3, đạt gần 480 tỷ đồng.

Trong tháng 4 và tháng 5, mặc dù chịu tác động của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 khiến doanh số giảm ngắn hạn, xu hướng chung của thị trường vẫn duy trì tích cực và ổn định quanh mức 350-420 tỷ đồng mỗi tuần.

Cơ cấu doanh số theo phân khúc giá ghi nhận xu hướng dịch chuyển. Phân khúc dưới 1 triệu đồng tăng 71%, trong khi nhóm 1-5 triệu đồng tăng 33%.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng mạnh nhất lại tập trung ở các sản phẩm tầm trung và cận cao cấp. Cụ thể, phân khúc 5-10 triệu đồng ghi nhận mức tăng 118%, nhóm 10-20 triệu đồng bứt phá tới 192%, cao nhất toàn thị trường. Phân khúc 20-30 triệu đồng cũng tăng 92% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, phân khúc trên 30 triệu đồng, dù vẫn đóng góp tỷ trọng doanh số lớn nhất, lại giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm thương hiệu điện thoại và máy tính bảng, Apple tiếp tục dẫn đầu với doanh số 3.154 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Apple thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường, khiến khoảng cách với các đối thủ dần được thu hẹp.

Đứng thứ hai là Samsung với doanh số 2.001 tỷ đồng, tăng tới 150%. Mức tăng trưởng này đến từ việc hãng mở rộng danh mục sản phẩm ở nhiều phân khúc giá, từ phổ thông đến cao cấp, đồng thời tận dụng hiệu quả các chương trình Mega Sale trên sàn thương mại điện tử.

Xiaomi giữ vị trí thứ ba với doanh số 667 tỷ đồng, tăng 127%. Oppo xếp thứ tư với 446 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 199%, cao nhất trong nhóm các thương hiệu lớn.

Trong khi đó, Honor là cái tên gây bất ngờ nhất khi đạt doanh số 172 tỷ đồng, tăng tới 347%, qua đó lần đầu tiên lọt vào nhóm 5 thương hiệu có doanh số cao nhất trong ngành hàng điện thoại và máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử của Việt Nam.

Ở ngành hàng laptop và máy tính bàn, Apple là thương hiệu có doanh số cao nhất, với mức tăng 121%, từ 42,7 tỷ đồng lên 94,1 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm.

Dell đứng thứ hai về doanh số, ghi nhận mức giảm 30%, qua đó đánh mất vị trí số một và chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ. Trong khi đó, doanh thu Lenovo ghi nhận tăng trưởng lên tới 96%, từ 37,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước lên 73,4 tỷ đồng. Khoảng cách với Dell đã được Lenovo thu hẹp đáng kể, mở ra cơ hội vươn lên top 2 nếu hãng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hiện nay.

Asus là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm 5 hãng dẫn đầu, với mức tăng 141%, đưa doanh số từ 22,8 tỷ đồng lên 54,7 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm và đẩy mạnh các chương trình khuyến mại trên sàn thương mại điện tử đang phát huy hiệu quả, giúp hãng củng cố vững chắc vị trí thứ tư.

Trong khi đó, HP đạt doanh số 24,9 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Dù vẫn duy trì tăng trưởng dương, tốc độ này thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ trong Top 5, cho thấy thương hiệu đang tăng trưởng chậm hơn mặt bằng chung của thị trường laptop và máy tính bàn trên các sàn thương mại điện tử.