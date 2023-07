Đối thoại với cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại triển lãm Secutech 2023

Đây là triển lãm thường niên do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực này phát triển thị trường cũng như tăng cường hợp tác trong nước, quốc tế, chuyển giao công nghệ hay chia sẻ kinh nghiệm về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Khu trải nghiệm ngoài trời.

Triển lãm Secutech Vietnam năm nay, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an sẽ phối hợp cùng VietFair tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Ngoài việc giới thiệu các công nghệ, phương tiện, thiết bị hiện đại, triển lãm còn có thêm nhiều hoạt động bổ trợ hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình triển lãm Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam, đơn vị hỗ trợ tổ chức triển lãm sẽ tham gia buổi đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Bộ Xây dựng), Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng), Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp. Tọa đàm “Các phương tiện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thông minh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” vào 14 giờ ngày 19/7/2023; “Đối thoại giữa Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng, Liên đoàn thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy” vào 09 giờ ngày 20/7/2023; các hội thảo chuyên ngành về an ninh, giám sát, kiểm soát vào ra như: “Hội thảo Giải pháp An ninh thông minh – Kiểm soát vào ra di động”, Hội thảo “Giao thông thông minh và nhận diện biển số xe” tổ chức từ 09 giờ 30 phút – 16 giờ 30 phút ngày 20/7/2023…

Doanh nghiệp tham gia đối thoại.

Qua đối thoại, sẽ mở ra các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới thủ tục, quy chuẩn - tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Đây là dịp quan trọng để các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề và các hiệp hội đại diện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được trực tiếp trao đổi với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đại diện Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam cho biết thông qua triển lãm sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp khắc phục các khó khăn và nâng cao năng lực công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bằng cách tiếp cận với những giải pháp kỹ thuật - công nghệ và các sản phẩm mới, tốt nhất hiện nay.

Toàn cảnh triển lãm.

Ngoài việc giới thiệu các công nghệ, phương tiện, thiết bị hiện đại, triển lãm còn có thêm nhiều hoạt động bổ trợ hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; hội thảo về các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông minh…

Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam cho biết đã gửi thông báo mời tham gia đối thoại tại triển lãm tới các doanh nghiệp trực tiếp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hơn 50 hiệp hội ngành nghề liên quan tại Việt Nam, các hiệp hội và phòng thương mại đại diện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thương vụ các đại sứ quán tại Việt Nam và khoảng 500 doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất các tỉnh thành, gần 500 khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh thành…

Các gian hàng tại triển lãm.