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Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

VnEconomy Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

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Tăng trưởng GDP chưa đạt mục tiêu đề ra. Ảnh minh họa

VnEconomy 25/34 địa phương có mức tăng trưởng thấp hơn mục tiêu

Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.

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