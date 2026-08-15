Nhiều dư địa hợp tác giữa Đà Nẵng và Singapore trong chuyển đổi số, công nghệ xanh

Singapore là đối tác có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm mà Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ xanh và phát triển bền vững...

Các đại biểu Việt Nam, Singapore tại sự kiện.

Trong khuôn khổ Bridgent Immersion Series (BIS) – nền tảng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam với các thị trường quốc tế, ngày 14/8, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (DISSC) phối hợp với Bridgent tổ chức Workshop “Nông nghiệp bền vững và Đổi mới sáng tạo trong Kinh tế tuần hoàn” với sự tham gia của đoàn công tác đến từ Trường Republic Polytechnic cùng các nhà đầu tư và doanh nghiệp Singapore. Chương trình nhằm tăng cường trao đổi, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giữa Đà Nẵng và Singapore.

Tại sự kiện, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng, nhấn mạnh: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là những động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước; các trường đại học, viện nghiên cứu; doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ; các nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp… Thành phố Đà Nẵng cũng đặc biệt chú trọng mở rộng kết nối quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp và dự án đổi mới sáng tạo tiếp cận thị trường, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới đối tác toàn cầu.

Theo ông Phong, Singapore là đối tác có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm mà Đà Nẵng mong muốn tăng cường hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Ông Phong kỳ vọng qua Chương trình và chuyến thăm lần này của đoàn công tác Singapore sẽ tạo tiền đề cho các hoạt động hợp tác cụ thể giữa các trường đại học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức đổi mới sáng tạo của hai bên trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp…

Các đại biểu cũng được chia sẻ về mô hình nông nghiệp carbon thấp, công nghệ MRV và tín chỉ carbon do dự án SATY giới thiệu; giải pháp kinh tế tuần hoàn và công nghệ chuyển đổi chất thải thành tài nguyên của dự án Circular BioEnergy (CirBE). Đây là những lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp của Đà Nẵng và Singapore trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đang trở thành xu hướng toàn cầu.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Bridgent, cho biết Phiên làm việc đã mang đến góc nhìn toàn diện về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng, đồng thời giới thiệu nhiều mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp phát thải thấp, công nghệ MRV, tín chỉ carbon và kinh tế tuần hoàn. Trong thời gian tới, Bridgent sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác quốc tế với doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo nhìn nhận của các chuyên gia tham dự Workshop “Nông nghiệp bền vững và Đổi mới sáng tạo trong Kinh tế tuần hoàn”, Chương trình diễn này được ra trong không khí cởi mở, tích cực với nhiều nội dung trao đổi về xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các bên bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì kết nối, thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, đồng thời tăng cường liên kết giữa các trường đại học, doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai quốc gia.