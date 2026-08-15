Hàn Quốc yêu nhà đầu tư mới phải học trước khi giao dịch quỹ ETF đòn bẩy

Hàn Quốc hiện yêu cầu những người lần đầu giao dịch quỹ ETF đòn bẩy theo một cổ phiếu phải hoàn thành khóa học trên hệ thống mô phỏng trong 5 ngày...

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Loại ETF này theo dõi cổ phiếu của một doanh nghiệp và khuếch đại mức tăng, giảm hàng ngày của cổ phiếu đó, vì vậy có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng khiến nhà đầu tư thua lỗ nhanh chóng.

Quy định mới là một phần trong nỗ lực siết quản lý những sản phẩm bị cho là làm thị trường chứng khoán Hàn Quốc biến động mạnh hơn.

Các biện pháp này được ban hành sau khi thị trường tăng nóng rồi lao dốc. Kospi tăng 76% trong năm 2025 và tiếp tục tăng gấp đôi trong năm nay, trước khi lập đỉnh hơn 9.300 điểm vào tháng 6.

Trong những tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân rót ròng 100.000 tỷ won, tương đương 70 tỷ USD, vào chứng khoán Hàn Quốc. Dòng tiền đổ vào thị trường khi cổ phiếu hai hãng chip SK Hynix và Samsung Electronics tăng mạnh nhờ cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà tăng của thị trường cũng được hỗ trợ bởi các chính sách thúc đẩy thị trường chứng khoán của Chính phủ Hàn Quốc. Vào cuối tháng 5, các ETF đòn bẩy theo riêng cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix bắt đầu được giao dịch. Những sản phẩm này cho phép nhà đầu tư đặt cược với mức độ rủi ro cao hơn vào biến động giá cổ phiếu của hai hãng sản xuất con chip hàng đầu Hàn Quốc.

Tại cuộc họp báo ngày 8/6, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng chứng khoán Hàn Quốc vẫn “bị định giá hơi thấp”, dù Kospi khi đó đã lên khoảng 8.000 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều. Kospi giảm 22% trong tháng 7, ghi nhận tháng tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Sau cuộc họp khẩn cấp ngày 29/7, Bộ Tài chính Hàn Quốc công bố một loạt biện pháp hạn chế nhà đầu tư tiếp cận ETF đòn bẩy.

“Nhiều nhà đầu tư cá nhân đã thua lỗ nặng trong cơn sốt ETF sử dụng đòn bẩy theo một cổ phiếu. Vì vậy, cách nhìn của họ về những sản phẩm này cũng đã thay đổi”, ông Albert Yong, giám đốc tại quỹ phòng hộ Petra Capital Management tại Seoul, nhận định với tờ báo Financial Times.

Theo công ty Mirae Asset Securities, những người mua ETF đòn bẩy theo cổ phiếu Samsung Electronics và SK Hynix khi các quỹ này ra mắt cuối tháng 5, sau đó nắm giữ đến giữa tháng 7, đã mất khoảng một nửa số tiền đầu tư.

Theo quy định mới, người lần đầu giao dịch các ETF này phải thực hành trên hệ thống mô phỏng ít nhất một giờ mỗi ngày, liên tục trong 5 ngày. Các nền tảng và ứng dụng giao dịch phải kiểm tra, bảo đảm người dùng hoàn thành yêu cầu trước khi cho phép họ mua bán.

Đầu tháng này, cơ quan quản lý cũng nâng mức tiền mặt tối thiểu nhà đầu tư phải ký quỹ từ 10 triệu won lên 30 triệu won, tương đương 21.000 USD. Nhà đầu tư còn phải hoàn thành một khóa học bắt buộc kéo dài 3 giờ.

Theo ông Yong, nhiều nhà đầu tư cá nhân chưa hiểu đầy đủ về cách thức vận hành của ETF đòn bẩy. Nhiều người không biết rằng biến động giá mạnh có thể bào mòn lợi nhuận kỳ vọng của loại quỹ này.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc, thường được gọi là “gaemi”, nghĩa là “kiến”, hoài nghi về hiệu quả của các quy định mới.

“Việc này có phần giống như mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn còn hơn là không làm gì”, bà Yoon, một người dân Seoul bị thua lỗ trong đợt lao dốc tháng 7, nói. Tuy nhiên, bà cho rằng các khóa học hay hoạt động giao dịch mô phỏng cũng khó có thể ngăn những người đã quyết tâm tham gia.

Dù vậy, các biện pháp siết chặt quản lý của nhà quản lý bước đầu đã giúp thị trường hạ nhiệt. Giá trị giao dịch ETF đòn bẩy theo một cổ phiếu đã giảm từ 12.400 tỷ won vào ngày 30/7 xuống còn 700 tỷ won vào ngày 11/8. Từ ngày 4 đến 10/8, nhà đầu tư cũng rút tổng cộng 1.400 tỷ won khỏi các quỹ này.

“Phần lớn các vị thế sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân dường như đã được thu hẹp. Nhờ vậy, thị trường đang dần trở lại trạng thái bình thường”, ông Kim Hyung-kyoon, Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản Tcha Partners tại Seoul nhận định.

Kospi hiện đã tăng hơn 20% so với mức đáy ngày 30/7. Nhà đầu tư đang dần lấy lại niềm tin vào nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ AI, dù nhiều người vẫn thận trọng.

Ông Yong của Petra Capital Management cho rằng các yếu tố cơ bản hỗ trợ triển vọng về trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, theo ông, chưa thể xác định đây có phải là khởi đầu của một thị trường giá lên mới hay đợt phục hồi sẽ kéo dài bao lâu.