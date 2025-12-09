Thứ Ba, 09/12/2025

Dồn lực thi công đưa cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng về đích đúng hẹn

Thanh Thủy

09/12/2025, 09:08

Với mục tiêu hoàn thành tuyến cao tốc trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang và Cần Thơ đang tăng tốc thi công, đồng thời khẩn trương giải quyết thiếu hụt cát san lấp để giữ tiến độ giải ngân và đưa dự án về đích đúng hạn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự án thành phần 1 tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đi qua địa phận tỉnh An Giang có tổng chiều dài trên 57 km, gồm 4 gói thầu số 42, 43, 44 và 45; có tổng mức đầu tư hơn 13.500 tỷ đồng. Toàn tuyến xây dựng 5 nút giao, với 33 cầu; có hệ thống giao thông thông minh (ITS) và hệ thống thu phí không dừng và Trạm dừng nghỉ tại Km22+300.

Theo Ban quản lý dự án tỉnh An Giang, 4 gói thầu xây lắp của Dự án thành phần 1 đang được triển khai đồng loạt, huy động tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công để bám sát tiến độ chung. 

Cho đến ngày 4/12, tiến độ thi công toàn dự án đạt 66,47% (vượt khoảng 0,09%) so với giá trị hợp đồng. Tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 5.577 tỷ đồng.

Trong đó, gói thầu 44 tiến độ sản lượng đạt 67,40% (vượt khoảng 1,02%); gói thầu 42 tiến độ sản lượng đạt 66,84% (vượt khoảng 0,08%). Bên cạnh đó, các nhà thầu đang khẩn trương trải thảm nhựa, phấn đấu đến ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành khoảng 25 km mặt đường bê-tông nhựa và đoạn tuyến 32,014 km sẽ phấn đấu hoàn thiện đến cấp phối đá dăm mặt đường để thông xe trên tuyến.

Trong đợt kiểm tra thực tế mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã nhấn mạnh yêu cầu các nhà thầu phải tận dụng tối đa thời gian, thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, tăng cường máy móc và nhân sự để đảm bảo tiến độ.

Đối với các nút giao, trạm quản lý thông minh, Ban quản lý dự án tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra; đồng thời, phối hợp với các nhà thầu chuẩn bị chu đáo cho lễ thông xe, dự kiến địa điểm tổ chức lễ thông xe tại nút giao 941 vào ngày 19/2/2026.    

Đối với đoạn đi qua địa bàn TP. Cần Thơ, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP. Cần Thơ, đoạn cao tốc qua địa bàn thành phố gồm ba dự án thành 2, 3 và 4, tổng chiều dài hơn 132 km, tổng vốn đầu tư 31.288 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt gần 44%; giá trị giải ngân hơn 13.143/18.640 tỷ đồng, tương đương 70,51%.

Cụ thể, tại dự án thành phần 2, nhà thầu đã triển khai 29/30 cầu, thi công đường công vụ 25/38,96 km; đắp nền đường chính 14,44/25,67 km và hoàn thành gia tải giai đoạn 1 với 6,57 km. Dự án thành phần 3 đã thi công đồng loạt 24/24 cầu, đường công vụ đạt 35,4/36,4 km; đắp nền chính đến cao độ cắm bấc thấm đạt 25/27,4 km.

Dự án thành phần 4 triển khai 44/46 cầu; đắp cát đường công vụ 56/57,6km; đắp nền chính 22,5/59,96km. Tuy nhiên, phần đường mới đạt 25,1% do thiếu cát, trong khi phần cầu đã hoàn thành khoảng 79,4%.

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ cho biết thiếu vật liệu, đặc biệt là cát san lấp, là vướng mắc lớn nhất. Dự án cần hơn 20 triệu m3 cát nhưng mới xác định được hơn 17 triệu m³, trong đó gần 7 triệu m3 đã đưa về công trường. Riêng dự án thành phần 4 còn thiếu hơn 5 triệu m3 do chất lượng mỏ chưa đạt yêu cầu và nền đất yếu cần khối lượng đắp lớn.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2025 ngày 5/12, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu.

UBND TP. Cần Thơ giao các sở, ngành và chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết theo tháng và tuần đến tháng 7/2026. Sở Xây dựng rà soát trữ lượng mỏ cát, tìm thêm nguồn từ Đồng Tháp; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các tỉnh có mỏ để hỗ trợ cung ứng.

Ban Quản lý dự án giao thông và các nhà thầu phải tăng tốc thi công, huy động tối đa máy móc, ưu tiên vận chuyển cát để có khối lượng nghiệm thu phục vụ giải ngân. Thành phố cũng triển khai điều chuyển cát từ dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông sang dự án thành phần 4 và nghiên cứu thử nghiệm cát biển để bổ sung nguồn vật liệu.

Cao tốc cao tốc Bắc Nam Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng Đầu tư công dự án hạ tầng hạ tầng giao thông vật liệu xây dựng

