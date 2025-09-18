Siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu

Mùa Trung thu luôn là dịp cao điểm của thị trường thực phẩm và đồ chơi trẻ em, khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng tìm cách tung hàng hóa vi phạm ra thị trường…

Càng gần tháng Tám Âm lịch, thị trường càng xuất hiện nhiều loại bánh Trung thu trôi nổi, bày bán trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh. Đáng lo ngại, không ít sản phẩm thuộc diện “3 không”: không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng, với giá dao động từ 15.000 – 250.000 đồng/chiếc.

Với đặc thù là sản phẩm thủ công, khó kiểm soát số lượng và chất lượng đồng đều, người mua nếu chỉ dựa vào hình ảnh quảng cáo rất dễ rơi vào tình trạng “hàng nhận khác hàng quảng cáo”. Vì vậy, khách hàng cần tỉnh táo, ưu tiên chọn mua ở những địa chỉ uy tín, có đánh giá tích cực, hoặc thương hiệu đã được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

PHÁT HIỆN HÀNG NGHÌN BÁNH TRUNG THU NHẬP LẬU

Trong 3 ngày từ 9 – 11/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 23 phối hợp cùng công an địa phương đã kiểm tra nhiều điểm kinh doanh tại huyện Ứng Hòa và xã Vân Đình, Hà Nội. Tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa Tuyến Hương, xã Ứng Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 55kg snack không có nhãn mác, không hóa đơn chứng từ. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy.

Mùa Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo sẽ tăng đột biến.

Ngày 10/9, kiểm tra cửa hàng kinh doanh tạp hóa Hoàng Yến, xã Hương Sơn đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng 40kg đồ ăn vặt không có nhãn mác, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Ngày 11/9, tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa Ánh Nga, xã Vân Đình, lực lượng chức năng phát hiện 70kg snack không có nhãn mác, chủ cửa hàng không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa.

Song song với đó, ngày 12/9/2025, Đội Đội Quản lý thị trường số 11 tiếp tục phát hiện hai vụ kinh doanh bánh Trung thu nhập lậu tại Hà Nội. Tại hộ kinh doanh “1986” tại phường Phú Lương, lực lượng chức năng phát hiện 1.022 chiếc bánh nướng do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tại hộ kinh doanh “Ngày ngày ăn vặt” ở Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, phát hiện 120 chiếc bánh Trung thu Yueman Dongfang 55g do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ.

Mới đây nhất, lực lượng Đội Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ 1.568 chiếc bánh các loại, trong đó có 1.440 bánh Trung thu và 128 bánh bông lan tại cơ sở kinh doanh thực phẩm số 39 phố Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà. Toàn bộ số bánh được dán nhãn nước ngoài, không có hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện lượng lớn bánh Trung thu nhập lậu.

Trước nhiều vụ vi phạm trên, các đội quản lý thị trường Hà Nội cảnh báo, bánh Trung thu nhập lậu, không qua kiểm định dễ chứa các phụ gia bị cấm hoặc vượt mức cho phép, điều kiện bảo quản và vận chuyển kém, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nhấn mạnh chỉ cần một khâu bảo quản sai, một phụ gia không được kiểm soát hoặc loại chất làm bánh không đạt chuẩn có thể dẫn tới dị ứng, ngộ độc hoặc các bệnh đường tiêu hóa, lâu dài hơn là ảnh hưởng gan, thận...

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mới đây, Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) TS.BS Nguyễn Minh Hằng vừa ký công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng. Theo đó, đề nghị các địa phương, cơ quan liên quan tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian tới, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo sẽ tăng đột biến. Do vậy, để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bánh Trung thu nhập lậu, không qua kiểm định dễ chứa các phụ gia bị cấm hoặc vượt mức cho phép.

Cụ thể, phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ…

Cùng với đó, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, để bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2025 từ rất sớm. Cơ quan chức năng nhấn mạnh mục tiêu phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hàng giả, hàng nhập lậu và sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh Trung thu, nguyên liệu, bao bì, cũng như đồ chơi trẻ em và thiết bị, dụng cụ học tập phục vụ năm học mới. Đặc biệt, các làng nghề truyền thống như Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm), An Khánh (Hoài Đức) - nơi có nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo sẽ là trọng điểm giám sát. Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh bánh trung thu cũng nằm trong diện kiểm tra.

TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2025 từ rất sớm.

Nội dung kiểm tra bao gồm: Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm; việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết, đồng thời, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý vi phạm.

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong, mục tiêu chính của hoạt động kiểm tra không phải chỉ để xử lý vi phạm, mà là đồng hành cùng các đơn vị trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng.

Ông Phong cũng lưu ý, bánh Trung thu là sản phẩm truyền thống mang tính đặc thù, có tính thời vụ, vì vậy, người tiêu dùng nên mua bánh từ cơ sở có thương hiệu uy tín, có địa điểm cố định và phải có nhãn mác đầy đủ, hạn sử dụng rõ ràng.