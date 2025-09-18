Siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu

Mùa Trung thu luôn là dịp cao điểm của thị trường thực phẩm và đồ chơi trẻ em, khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng tìm cách tung hàng hóa vi phạm ra thị trường…
Càng gần tháng Tám Âm lịch, thị trường càng xuất hiện nhiều
loại bánh Trung thu trôi nổi, bày bán trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử,
cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh. Đáng lo ngại, không ít sản phẩm thuộc diện “3 không”:
không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng, với giá dao động từ
15.000 – 250.000 đồng/chiếc.
Với đặc thù là sản phẩm thủ
công, khó kiểm soát số lượng và chất lượng đồng đều, người mua nếu chỉ dựa vào
hình ảnh quảng cáo rất dễ rơi vào tình trạng “hàng nhận khác hàng quảng cáo”. Vì
vậy, khách hàng cần tỉnh táo, ưu tiên chọn mua ở những địa chỉ uy tín, có đánh
giá tích cực, hoặc thương hiệu đã được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
PHÁT HIỆN HÀNG NGHÌN BÁNH TRUNG THU NHẬP LẬU
Trong 3 ngày từ 9 – 11/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 23
phối hợp cùng công an địa phương đã kiểm tra nhiều điểm kinh doanh tại huyện Ứng
Hòa và xã Vân Đình, Hà Nội. Tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa Tuyến Hương,
xã Ứng Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 55kg snack không có nhãn mác, không
hóa đơn chứng từ. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy.
Ngày 10/9, kiểm tra cửa hàng kinh doanh tạp hóa Hoàng Yến,
xã Hương Sơn đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng 40kg đồ ăn vặt không có nhãn
mác, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Ngày 11/9, tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa Ánh Nga, xã Vân
Đình, lực lượng chức năng phát hiện 70kg snack không có nhãn mác, chủ cửa hàng
không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa.
Song song với đó, ngày 12/9/2025, Đội Đội Quản lý thị trường
số 11 tiếp tục phát hiện hai vụ kinh doanh bánh Trung thu nhập lậu tại Hà Nội.
Tại hộ kinh doanh “1986” tại phường Phú Lương, lực lượng chức năng phát hiện
1.022 chiếc bánh nướng do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ,
không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Tại hộ kinh doanh “Ngày ngày ăn vặt” ở Khu đô
thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, phát hiện 120 chiếc bánh
Trung thu Yueman Dongfang 55g do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ.
Mới đây nhất, lực lượng Đội Quản lý thị trường thành phố Hà
Nội đã phát hiện và tạm giữ 1.568 chiếc bánh các loại, trong đó có 1.440 bánh
Trung thu và 128 bánh bông lan tại cơ sở kinh doanh thực phẩm số 39 phố Hàm Tử
Quan, phường Hồng Hà. Toàn bộ số bánh được dán nhãn nước ngoài, không có hóa
đơn hoặc chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ...
Trước nhiều vụ vi phạm trên, các đội quản lý thị trường Hà Nội
cảnh báo, bánh Trung thu nhập lậu, không qua kiểm định dễ chứa các phụ gia bị cấm
hoặc vượt mức cho phép, điều kiện bảo quản và vận chuyển kém, có thể gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng
An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nhấn mạnh chỉ cần một khâu bảo quản sai, một
phụ gia không được kiểm soát hoặc loại chất làm bánh không đạt chuẩn có thể dẫn
tới dị ứng, ngộ độc hoặc các bệnh đường tiêu hóa, lâu dài hơn là ảnh hưởng gan,
thận...
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Mới đây, Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) TS.BS
Nguyễn Minh Hằng vừa ký công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành
phố Đà Nẵng. Theo đó, đề nghị các địa phương, cơ quan liên quan tăng cường bảo đảm an
toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025.
Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian tới, nhu cầu tiêu dùng
các loại bánh, kẹo sẽ tăng đột biến. Do vậy, để bảo đảm an toàn thực phẩm,
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục
An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cụ thể, phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi
trường tăng cường triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các
quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến,
kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh
doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất
tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ…
Cùng với đó, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không
bảo đảm an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ
sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu
có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của
pháp luật.
Trước đó, để bảo đảm an toàn thực phẩm, ngăn chặn hàng giả,
hàng kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Quản lý thị
trường TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm dịp
Tết Trung thu 2025 từ rất sớm. Cơ quan chức năng nhấn mạnh mục tiêu phát
hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hàng giả,
hàng nhập lậu và sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung
tâm thương mại có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh Trung thu,
nguyên liệu, bao bì, cũng như đồ chơi trẻ em và thiết bị, dụng cụ học tập phục
vụ năm học mới. Đặc biệt, các làng nghề truyền thống như Xuân Đỉnh (Bắc Từ
Liêm), An Khánh (Hoài Đức) - nơi có nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo sẽ là trọng
điểm giám sát. Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh bánh trung thu
cũng nằm trong diện kiểm tra.
Nội dung kiểm tra bao gồm: Giấy phép kinh doanh, chứng nhận
đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ;
chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm; việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết, đồng thời, phối hợp với
các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý vi phạm.
Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội
Đặng Thanh Phong, mục tiêu chính của hoạt động kiểm tra không phải chỉ để xử lý
vi phạm, mà là đồng hành cùng các đơn vị trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm
và bảo vệ người tiêu dùng.
Ông Phong cũng lưu ý, bánh Trung thu là sản phẩm truyền thống
mang tính đặc thù, có tính thời vụ, vì vậy, người tiêu dùng nên mua bánh từ cơ
sở có thương hiệu uy tín, có địa điểm cố định và phải có nhãn mác đầy đủ, hạn sử
dụng rõ ràng.
