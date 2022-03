Đón xuân sang - nhận ngay hổ vàng cùng Feliz Homes

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản do chịu ảnh hưởng không nhỏ từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lượng giao dịch căn hộ tại dự án Feliz Homes vẫn tăng đều bất chấp sự quay trở lại của làn sóng Covid-19.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Thị trường bất động sản chung cư nội đô Hà Nội ngày càng khan hiếm thì chung cư Feliz Homes của chủ đầu tư KLB thu hút sự quan tâm lớn và nhanh chóng được lòng khách hàng khi xuất hiện ngay giữa trung tâm Thủ đô và sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật.

Dự án tọa lạc tại mảnh đất hiếm hoi còn lại trong đường vành đai 2,5, cách hồ Hoàn Kiếm chỉ 4,5km, nằm trọn trong vùng "tứ giác kim cương" Tân Mai - Giải Phóng - Minh Khai - Tam Trinh - những huyết mạch giao thông của khu vực. Trong bán kính 3 km, Feliz Homes dễ dàng tiếp cận với 35 trường học, 10 chợ trung tâm, 9 bệnh viện, 6 hồ điều hòa, 5 công viên.

Ngoài ra, sự hiện diện của hệ thống cây xanh, mặt nước đa tầng, đa lớp cùng mật độ xây dựng thấp bậc nhất khu vực trung tâm, sánh ngang khu du lịch - nghỉ dưỡng (resort) với gần 80% diện tích dành cho không gian xanh và tiện ích, Feliz Homes đã kiến tạo không gian sống sinh thái hoàn hảo, biến nơi đây thành một trong những vùng xanh đáng sống nhất tại Thủ đô, thoả mãn nhu cầu sống xanh, sống khỏe của người dân trong giai đoạn bùng nổ dịch Covid-19.

Nối tiếp không gian ngập tràn sắc xanh là chuỗi hơn 40 tiện ích nội khu ấn tượng từ chăm sóc sức khỏe, luyện tập đến vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực thỏa mãn nhu cầu của mọi lứa tuổi. Nổi bật là tuyến phố "shopping in resort" cùng trung tâm mua sắm rộng gần 20.000m2 gồm hệ thống shophouse, siêu thị và các cửa hàng tiện ích xung quanh dự án, giúp cư dân tương lai có thể tẩn hưởng mọi dịch vụ, tiện ích “tại gia” mà không cần phải di chuyển ra khỏi nơi ở.

Ngoài ra còn phải kể đến loạt tiện ích độc đáo, riêng có như bể bơi công nghệ điện phân đồng, vườn thiền & yoga thuỷ cực, vườn detox ion âm, Fantay park và Fantasy world dành cho trẻ nhỏ… Cuộc sống “tất cả trong một" hiện hữu ngay tại trung tâm Thủ đô để nhà trở thành nơi an cư - làm việc - nghỉ dưỡng lý tưởng.

Feliz Homes - “resort nhiệt đới” giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Nằm trong những hoạt động tri ân khách hàng của dự án Feliz Homes, chương trình “Đón Xuân sang - Ẵm ngay Hổ vàng cùng Feliz Homes” được Chủ đầu tư KLB trân trọng gửi tới khách hàng trong dịp đầu xuân năm mới 2022.

Đón xuân sang - Ẵm lộc vàng cùng Feliz Homes.

Theo đó, khách hàng đã và đang có kế hoạch lựa chọn căn hộ tại dự án Feliz Homes sẽ được Chủ đầu tư KLB tặng ngay 1 Hổ vàng may mắn 24K trên mỗi căn hộ khi trở thành cư dân Feliz Homes trong thời gian từ 14/2 đến 14/3/2022.

Bên cạnh những phần quà có giá trị lớn như xe hơi Mercedes, xe máy SH… thì phần quà Hổ vàng may mắn này là một món quà mang ý nghĩa tinh thần, biểu trưng cho lời cầu chúc may mắn thịnh vượng trong năm Nhâm Dần mà Chủ đầu tư KLB muốn dành tặng cho cư dân tương lai của Feliz Homes. Hãy nhanh chân đến với Feliz Homes để đón lấy những may mắn của mình trong năm 2022.

* Thông tin chi tiết:

Văn phòng Bán hàng dự án Feliz Homes.

Địa chỉ: Dự án Feliz Homes, 279 Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://felizhomes.vn/

Điện thoại: 091 632 1919

Email: Felizhomes@klb.vn