Đồng bằng sông Cửu Long: Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng nhanh, áp lực giữ người hiện rõ

Thứ Sáu, 16/01/2026
Tuế Nguyệt
16/01/2026, 09:26
Cùng với nhịp mua sắm tăng cao, thị trường lao động tại đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn biến động mạnh nhất trong năm khi tết đến gần. Nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh ở nhiều lĩnh vực, trong khi nguồn cung lao động chịu tác động từ tâm lý nghỉ việc, di chuyển về quê sớm và xu hướng chuyển đổi việc làm sau tết.
Sự mất cân đối ngắn hạn này khiến thị trường lao động cuối năm luôn trong trạng thái “nóng”, đặc biệt ở nhóm việc làm thời vụ.
Cao điểm tuyển dụng trước tết
Theo tổng hợp từ các trung tâm dịch vụ việc làm khu vực phía Nam, nhu cầu tuyển dụng trước tết tập trung chủ yếu vào thương mại - dịch vụ, bán lẻ, vận tải và logistics.
Ghi nhận cho biết, trong mùa cao điểm cuối năm, nhóm ngành thương mại - dịch vụ chiếm gần 70% tổng nhu cầu tuyển dụng thời vụ. Riêng tại TP.Hồ Chí Minh, địa bàn có mối liên kết lao động chặt chẽ với đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu lao động trước tết được dự báo khoảng 25.000 - 30.000 người, chủ yếu phục vụ bán lẻ, kho vận và giao nhận.
Tại các tỉnh Miền Tây, nhu cầu này lan tỏa mạnh ở các đô thị trung tâm và khu vực du lịch. Sự bùng nổ của thương mại điện tử kéo theo nhu cầu lớn về lao động giao hàng, đóng gói và xử lý đơn. Đây là nhóm việc làm có tính thời vụ rõ nét, thời gian làm việc kéo dài, cường độ cao nhưng thu nhập hấp dẫn hơn so với ngày thường nhờ tăng ca và thưởng theo hiệu suất. Điều này thu hút sinh viên, lao động phổ thông và một bộ phận người lao động nông thôn tham gia thị trường việc làm ngắn hạn dịp tết.
Thu nhập tăng thêm trong giai đoạn này góp phần cải thiện chi tiêu của nhiều hộ gia đình, nhất là tại khu vực nông thôn. Với không ít lao động, làm việc cường độ cao trước Tết được xem là cách tích lũy tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt và mua sắm cuối năm.
Áp lực thiếu hụt lao động sau tết
Trái ngược với cao điểm tuyển dụng trước tết, giai đoạn ngay sau kỳ nghỉ lại đặt ra thách thức lớn cho doanh nghiệp. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) từng nhiều lần cảnh báo tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ sau tết do một bộ phận người lao động không quay lại vị trí cũ. Xu hướng này lặp lại hằng năm, đặc biệt ở các ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông như bán lẻ, dịch vụ và sản xuất.
Thống kê từ các sàn giao dịch việc làm cho thấy, sau tết, riêng TP.Hồ Chí Minh cần tuyển bù khoảng 50.000 - 55.000 vị trí, phản ánh mức độ biến động lớn của thị trường lao động khu vực phía Nam. Dòng dịch chuyển lao động từ đồng bằng sông Cửu Long lên đô thị lớn và ngược lại khiến nguồn cung lao động tại chỗ bị xáo trộn trong ngắn hạn, buộc doanh nghiệp phải tăng chi phí tuyển dụng và đào tạo.
Đối với doanh nghiệp tại Miền Tây, áp lực không chỉ nằm ở việc tìm người mà còn ở bài toán giữ chân lao động. Mức lương, thưởng tết và điều kiện làm việc trở thành yếu tố cạnh tranh trực tiếp giữa các ngành và giữa các địa phương.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tết tăng mạnh, sự thiếu hụt lao động có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, đặc biệt ở khâu giao nhận và dịch vụ khách hàng, vốn chịu áp lực cao nhất vào cuối năm.
