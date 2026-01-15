Thị trường lao động 2026 khởi sắc, nhân lực chất lượng cao được "săn đón"

Thị trường lao động những tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng lên, hoặc duy trì tuyển dụng ổn định, nổi bật trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, chế biến – chế tạo, logistics, vận tải và một số dịch vụ thiết yếu…

Tín hiệu tích cực thể hiện ngay trong những tháng đầu năm 2026, khi nhiều doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động để phục vụ cho các kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm.

Tại Hà Nội – một trong những thị trường lao động trọng điểm, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết qua tiếp nhận các thông tin tuyển dụng và đơn hàng từ phía doanh nghiệp, hiện thời điểm này, số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, một phần trong lĩnh vực sản xuất… Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở cả phân khúc fulltime và partime.

“Đáng chú ý, phân khúc tuyển dụng lao động có trình độ ngày càng tăng. Có những thời điểm, nhu cầu về lao động có trình độ cao hơn hẳn các nhóm còn lại, bao gồm nhóm có trình độ đại học trở lên, cao đẳng, trung cấp công nhân kỹ thuật”, ông Vũ Quang Thành thông tin.

Chia sẻ với VnEconomy, bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc thương hiệu Manpower, Manpower Việt Nam cũng cho biết tại Việt Nam, những lĩnh vực đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao là tài chính – ngân hàng, công nghệ thông tin, sản xuất, hàng tiêu dùng. Điều này tương đồng với xu hướng tuyển dụng chung của khu vực.

Ở thời điểm hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành sản xuất công nghiệp, chế biến – chế tạo, logistics, vận tải và một số dịch vụ thiết yếu tiếp tục duy trì nhu cầu tuyển dụng ổn định.

"Điều này sẽ đặc biệt rõ rệt sau Tết, khi biến động lao động tăng do nhiều người nghỉ việc về quê ăn Tết và trở lại muộn hoặc đã đi tìm công việc khác, trong khi Tết năm nay diễn ra muộn hơn, nhưng các đơn hàng từ đối tác nước ngoài vẫn phải đảm bảo tiến độ", bà Nguyễn Thu Trang nói.

Đặc biệt, trước áp lực tối ưu chi phí vận hành và đảm bảo tính linh hoạt trong năm 2026, xu hướng sử dụng lao động thời vụ hoặc ngắn hạn sẽ càng rõ rệt tại Việt Nam. “Đây cũng là xu hướng chung của thế giới, khi lao động thời vụ đang dần đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp trong tình hình kinh tế có nhiều biến động. 32% doanh nghiệp tại Châu Á – Thái Bình Dương đang sử dụng người lao động thời vụ đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn trong ngắn hạn và hỗ trợ giai đoạn cao điểm”, bà Nguyễn Thu Trang thông tin.

Bước sang năm 2026, quy mô lực lượng lao động Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng, với nền tảng năm 2025 đạt 53,5 - 53,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên, mỗi năm bổ sung khoảng 500.000 người mới vào thị trường lao động.

Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: TH.

Tuy nhiên, theo chuyên gia của Manpower Việt Nam, điểm đáng chú ý hơn nằm ở chất lượng. Dù xu hướng nâng kỹ năng ngày càng rõ, lực lượng lao động vẫn ở giai đoạn chuyển mình. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ trong năm 2025 chỉ đạt 29,2 - 29,5% và mới dừng lại ở mức dưới 30% trong nhiều năm liên tiếp.

Theo bà Nguyễn Thu Trang, trong năm 2026, chất lượng lao động được dự báo tiếp tục tăng, nhờ ba động lực chính. Thứ nhất, người lao động chuyển sang học ngắn hạn, học nghề, học lại để đáp ứng nhu cầu thị trường. Thứ hai, tâm lý lo ngại bị thay thế bởi tự động hóa và AI khiến nhiều lao động chủ động nâng cấp kỹ năng. Thứ ba, doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo nội bộ để bù đắp thiếu hụt kỹ năng, nhất là trong bối cảnh “lệch pha” giữa cung và cầu ngày càng lớn.

Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cũng dự báo thị trường lao động năm 2026 sẽ chịu tác động bởi nhiều yếu tố, bao gồm ảnh hưởng của thương mại toàn cầu, lạm phát, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ có hiệu lực…

Đồng thời, cùng với hiệu quả của việc sắp xếp tổ chức chính quyền 2 cấp, ứng dụng chuyển đổi số trong việc cung ứng các dịch vụ công cho người dân, thì sẽ tạo ra nhiều việc làm giá trị cao, nhưng cũng sẽ có nhiều lao động phải cắt, giảm việc làm...