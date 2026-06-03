TP.Hồ Chí Minh khó đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn bồi thường năm 2026
Xuân Thái
03/06/2026, 09:29
Trong bối cảnh lãnh đạo Thành phố đặt mục tiêu đến cuối quý III/2026 phải đạt trên 90% và cả năm hoàn thành 100% tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho thấy nhiều nguyên nhân khiến vốn dự kiến không giải ngân đạt mục tiêu...
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh vừa có báo cáo
khẩn số 16206/SNNMT-BTTĐC ngày 29/5/2026 về tình hình giải ngân đối với các dự
án được giao vốn bồi thường năm 2026. Cơ quan này cho biết, Thành phố hiện có
164 dự án được giao vốn bồi thường, trong đó có 143 dự án chuyển tiếp và 21 dự
án mới.
HƠN 34.450 TỶ ĐỒNG VỐN
BỒI THƯỜNG, MỚI GIẢI NGÂN ĐẠT 35,82%
Trước đó, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo tại Công văn số
173/BC-UBND ngày 11/5/2026 về việc đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng trong 4 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng
tâm trong thời gian còn lại của năm.
Cụ thể, UBND Thành phố nêu rõ mục tiêu: "Vốn đầu tư công khoảng
44.000 tỷ đồng (đã bố trí 33.685,97 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng cuối năm 2026 bổ
sung thêm khoảng 10.000 tỷ đồng). Giải ngân trong tháng 6/2026 đạt 50% tỷ lệ
giải ngân vốn bồi thường các dự án đầu tư công trở lên; phấn đấu đến tháng
9/2026 đạt từ 90% tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường các dự án đầu tư công trở lên
đối với các dự án được giao vốn bồi thường năm 2026” (Công văn 173/BC-UBND).
Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cho
biết, theo tổng hợp từ 29 chủ đầu tư được giao vốn bồi thường năm 2026, tổng
nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện nay là 34.452,98 tỷ đồng.
Tính đến ngày 25/5/2026, các dự án đã giải ngân được
12.341,46 tỷ đồng, tương đương 35,82% kế hoạch vốn. Như vậy, hiện vẫn còn
22.111,51 tỷ đồng chưa được giải ngân, chiếm 64,18% tổng nguồn vốn được giao.
Trong số 164 dự án, có 29 dự án dự kiến hoàn thành công tác
bồi thường trong quý II/2026 với tổng vốn bồi thường hơn 15.707 tỷ đồng, chiếm
45,59% tổng nguồn vốn. Bên cạnh đó, 55 dự án đang thực hiện phê duyệt phương án
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự kiến giải ngân trong quý III/2026 với tổng
vốn hơn 8.106 tỷ đồng, chiếm 23,53%.
Ngoài ra, còn 80 dự án đang trong giai đoạn thông báo thu hồi
đất, đo đạc kiểm đếm hoặc điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự kiến giải ngân trong
quý IV/2026 với tổng vốn hơn 10.639 tỷ đồng, tương đương 30,88%.
Theo lộ trình được các chủ đầu tư đăng ký, đến hết quý
II/2026, tổng giá trị giải ngân vốn bồi thường dự kiến đạt 19.362,36 tỷ đồng,
tương đương 56,2% kế hoạch. Đến hết quý III/2026, số vốn giải ngân dự kiến đạt
31.346,68 tỷ đồng, tương đương 90,98%.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy hiện vẫn còn 127 dự án chưa
thực hiện giải ngân, tương ứng tỷ lệ giải ngân bằng 0%. Cụ thể, trong nhóm các
dự án đã giải ngân, có 12 dự án đạt tỷ lệ giải ngân 100%; 01 dự án đạt trên 90%;
09 dự án đạt từ 50% đến dưới 90%; và 15 dự án có giải ngân nhưng tỷ lệ dưới
50%.
NHIỀU VƯỚNG MẮC VỀ THỦ
TỤC, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY
Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng vẫn còn nhiều nguyên
nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn bồi thường.
Một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự
án hoặc chưa thống nhất được ranh giới, mốc giới thu hồi đất nên chưa thể triển
khai chi trả bồi thường theo kế hoạch. Một số dự án khác đang gặp khó khăn
trong công tác tái định cư, đơn giá bồi thường hoặc chưa tạo được sự đồng thuận
của người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển giao dự án giữa các đơn
vị quản lý cũ và mới cũng phát sinh nhiều khó khăn trong công tác bàn giao hồ
sơ, tài chính, đo đạc kiểm đếm và ký kết lại các hợp đồng thực hiện.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cũng cho biết
thêm, theo báo cáo tổng hợp số liệu của 29 chủ đầu tư dự án được giao vốn bồi
thường năm 2026 tính đến ngày 25/5/2026 với tổng vốn bồi thường, giải phóng mặt
bằng là 34.452,98 tỷ đồng, đã giải ngân được 12.341,46/34.452,98 tỷ đồng, tỷ lệ
35,82%; hiện còn 127 dự án chưa giải ngân với số vốn bồi thường 22.111,51 tỷ đồng,
chiếm tỷ lệ 64,18%.
Tính theo lũy kế: Quý II/2026: giải ngân 19.362,36/34.452,98
tỷ đồng, tỷ lệ 56,32%; quý III/2026: giải ngân 31.346,68/34.452,98 tỷ đồng, tỷ
lệ 90,98%; quý IV/2026: giải ngân 31.179,1/34.452,98 tỷ đồng, tỷ lệ 93,4%.
Ngoài ra, còn một số dự án dự kiến không thể giải ngân hết vốn bồi thường trong
năm 2026 với tổng giá trị khoảng 2.273,88/34.452,98 tỷ đồng, tương đương 6,6% tổng
vốn được giao. Đây là phần vốn đã được "nhận diện"; trong đó có các trường hợp phải điều hòa hoặc hoàn trả vốn do
không còn nhu cầu sử dụng, một số dự án mới tiếp nhận nên chưa đủ điều kiện triển
khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm nay.
Đáng chú ý, qua hai cuộc họp làm việc với 57 dự án chưa giải
ngân vốn bồi thường, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết phần lớn các vướng mắc
liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đã được rà soát
và xác định hướng xử lý.
Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh nêu
rõ: “… kết quả đến nay không vướng bồi thường; trong khi có một số chủ đầu tư dự
án, UBND địa phương nơi có dự án đất thu hồi vẫn chưa cam kết lộ trình giải
ngân vốn bồi thường quý II và quý III/2026”.
Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TP.Hồ
Chí Minh chỉ đạo quyết liệt hơn đối với các chủ đầu tư và chính quyền địa
phương nơi có dự án thu hồi đất; yêu cầu trực tiếp theo dõi, đôn đốc công tác bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm mục tiêu giải ngân đã đề ra.
Sở này đồng thời kiến nghị lãnh đạo Thành phố giao các cơ
quan liên quan (Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND các địa phưcơng có dự án…) khẩn
trương tháo gỡ các khó khăn về thủ tục đầu tư, tái định cư, điều hòa vốn, quyết
toán dự án và các nội dung thuộc thẩm quyền để thúc đẩy tiến độ giải ngân.
Đối với các trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất,
các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ pháp lý, bảo đảm người dân đã được
áp dụng đầy đủ các chính sách theo quy định, đồng thời tăng cường vận động,
thuyết phục trước khi thực hiện các biện pháp hành chính.
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