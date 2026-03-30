Đồng Nai: Kiểm tra 68 cơ sở doanh nghiệp có nguồn thải lớn, nguy cơ ô nhiễm cao

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 68 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn trong đó có 23 cơ sở, doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn thải lớn...

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Kế hoạch kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở được kiểm tra và của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời, chấn chỉnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường...; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở để thực hiện kết luận thanh tra, các dự án khu dân cư, cơ sở thuộc loại hình cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn thải lớn và các cơ sở chăn nuôi đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, từ nay đến tháng 11/2026, tỉnh sẽ kiểm tra 68 cơ sở doanh nghiệp, trong đó có 23 cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn thải lớn như: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc Việt; Công ty TNHH C&N Vina MHК KCN Minh Hưng- Hàn Quốc; Công ty TNHH Khai thác đá Khang Thịnh; Công ty Cổ phần Hà Mỵ- CCN Hà Mỵ; Công ty TNHH Fullway; Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Phú Lâm; Công ty TNHH Minh Thành; Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Gỗ Bình Minh Việt Nam;

Công ty CP Kim Tín MDF Đồng Phú; Công ty KUKA Bình Phước (Jason Furniture); Công ty TNHH SX TM DV Nguyên Bình; Công Ty TNHH Topband Smart Đồng Nai (Việt Nam); Công ty TNHH Shyang Ying; Công ty TNHH Shyang Ying; Công ty Cổ phần Chien You Việt Nam; Công ty TNHH Dechang Việt Nam; Công ty TNHH Quốc tế Tân Phong; Công ty TNHH Chính xác Jing Cheng…

Bên cạnh các cơ sở doanh nghiệp trên, tỉnh cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường với 40 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thời kỳ kiểm tra, từ năm 2024 đến thời điểm thực hiện quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra. Thời hạn kiểm tra, không quá 10 ngày, trường hợp phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 5 ngày. Thời hạn kiểm tra tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra đến ngày kết thúc kiểm tra trực tiếp tại nơi kiểm tra; không bao gồm thời gian phân tích, giám định, kiểm định mẫu môi trường (nếu có).

Việc tiến hành kiểm tra được thực hiện trực tiếp với đối tượng kiểm tra và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tại trụ sở hoạt động sản xuất của đối tượng kiểm tra, tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và Môi trường (nếu cần thiết).

Kế hoạch nêu rõ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai ban hành Quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra. Trường hợp qua kiểm tra mà chưa đủ thẩm quyền để xem xét, đánh giá, làm rõ thì Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra để yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai thành lập, có trách nhiệm báo cáo người ra quyết định kiểm tra để kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật.

Ngoài kiểm tra theo Kế hoạch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên, khi có thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc các trường hợp cần thiết khác.