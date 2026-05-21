Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

TP.Hồ Chí Minh phê duyệt tuyến và vị trí công trình dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

Thanh Thủy

21/05/2026, 11:38

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình dự án metro Bến Thành - Cần Giờ. Tuyến metro đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nhưng không đi vào vùng lõi, nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái khu vực...

Hình minh họa do AI thực hiện
Hình minh họa do AI thực hiện

Theo quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, phương án tuyến và vị trí tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ (metro Bến Thành - Cần Giờ)  có tổng chiều dài khoảng 53,8km, đi qua các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ.

Theo phương án được phê duyệt, hướng tuyến bắt đầu từ khu vực chợ Bến Thành, đi theo hướng đông nam dọc đường Ký Con, vượt qua rạch Bến Nghé và sang đường Vĩnh Khánh. Tuyến tiếp tục cắt qua đường Hoàng Diệu, sau đó đi vào trục đường Nguyễn Tất Thành.

Khi đến khu vực gần cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng đông nam, đi theo đường Nguyễn Văn Linh, qua nút giao với đường lên cầu Phú Mỹ và đi vào đường Nguyễn Lương Bằng. Tuyến được bố trí đi giữa trục đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B và đường D1, đến khu vực cầu vượt sông Rạch Đĩa để sang địa bàn xã Nhà Bè.

Sau khi qua sông Rạch Đĩa, tuyến tiếp tục chuyển hướng đông nam, đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân và vượt sông Soài Rạp để sang xã Bình Khánh.

Tại địa bàn xã Bình Khánh, tuyến tiếp tục chuyển hướng đông, đi song song với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sau đó tuyến vượt qua cao tốc này tại Km18+800 và đi vào hành lang đường Rừng Sác.

Tuyến tiếp tục đi theo trục đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn để sang xã An Thới Đông, sau đó tiếp tục bám theo đường Rừng Sác, vượt qua sông An Nghĩa và Rạch Đôn. Đến khu vực cầu Dần Xây, tuyến chuyển hướng đông nam, vượt qua sông Lôi Giang và sông Dinh Bà.

Khi đi qua địa bàn xã Cần Giờ, tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác đến điểm cuối tuyến tại nút giao với đường Duyên Hải, sau đó tiếp tục kéo dài đến vị trí cuối tuyến tại khu đất 39 ha. Hướng tuyến được lựa chọn đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, không đi vào vùng lõi.

Dự án dự kiến bố trí 2 ga trong giai đoạn 1 gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ. Ngoài ra, dự kiến bố trí 1 depot đặt tại xã Cần Giờ và 1 trung tâm điều hành OCC (Operations Control Center) cũng đặt tại khu vực xã Cần Giờ.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed tổ chức lựa chọn phương án kiến trúc đối với các công trình nhà ga, cầu đường sắt, các hạng mục công trình liên quan của dự án (thuộc đối tượng phải thi tuyển kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc).

Phương án kiến trúc sau đó sẽ được chuyển đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo và tham mưu UBND Thành phố cùng các cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến; nhằm bảo đảm các yêu cầu về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ đối với công trình và khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị và Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với nhà đầu tư rà soát, đánh giá khả năng thu hồi đất theo phạm vi ranh giới dự án; Sở Xây dựng được giao tham mưu trình danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. 

Song song với tuyến đường sắt, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Sở Xây dựng tham mưu để trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành theo quy mô quy hoạch. Dự án triển khai đồng thời với thời gian thực hiện dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong đầu tư hạ tầng.

Thành phố yêu cầu nghiên cứu giải pháp tổ chức xây dựng đồng bộ giữa dự án đường sắt và các công trình dọc tuyến, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp tiến độ triển khai tổng thể.

Thành phố cũng giao các địa phương có dự án đi qua phối hợp với nhà đầu tư tiếp tục theo dõi chặt chẽ ý kiến của các cá nhân, đơn vị liên quan có ảnh hưởng bởi dự án và kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị theo quy định. Trong trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét chỉ đạo.

Tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 102.430 tỷ đồng (chưa bao gồm khoảng 13.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách chi trả), đã được động thổ ngày 19/12/2025.

Dự án do VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đầu tư theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh). Thành phố đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao trong tháng 11/2026. Nhà đầu tư dự kiến khởi công trong năm 2026 và đưa vào vận hành năm 2028.

Hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành

14:43, 29/04/2026

Hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro nối TP.HCM với sân bay Long Thành

TP.HCM: Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

16:19, 24/04/2026

TP.HCM: Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

10:11, 19/05/2026

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

Từ khóa:

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed dự án đường sắt metro metro Bến Thành - Cần Giờ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ UBND TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn

Thành phố Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành những chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tiễn, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng...

Đề xuất bổ sung cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030

Đề xuất bổ sung cao tốc Việt Trì - Hòa Bình vào mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình có chiều dài khoảng 55 km, quy mô 4 làn xe và dự kiến được đầu tư trước năm 2030...

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16,4% kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16,4% kế hoạch

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 tính đến hết ngày 14/5/2026 ghi nhận kết quả tích cực, đạt tỷ lệ 16,4% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao...

Hạ tầng giao thông định hình lại không gian đô thị Hà Nội

Hạ tầng giao thông định hình lại không gian đô thị Hà Nội

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ mở rộng không gian đô thị, mà còn đặt nền móng cho quá trình tổ chức lại cấu trúc phát triển của Hà Nội, với hạ tầng giao thông trở thành trục dẫn dắt tăng trưởng và sông Hồng được kéo trở lại vị trí trung tâm trong không gian đô thị mới của Thủ đô...

Hà Nội thông tin về

Hà Nội thông tin về "siêu dự án" Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND thành phố Hà Nội vừa thông tin chính thức về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn 16 xã, phường với định hướng hình thành trục không gian xanh, cảnh quan và động lực phát triển mới của Thủ đô trong dài hạn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng rupee rớt giá thấp kỷ lục, Ấn Độ lại phải can thiệp

Thế giới

2

Vàng miếng, vàng nhẫn “leo dốc” sau phiên sụt giá

Tài chính

3

SpaceX nộp hồ sơ IPO, ông Elon Musk tiến gần mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD

Thế giới

4

Vietcombank: Bên trong hệ thần kinh số xử lý 1 tỷ giao dịch mỗi ngày

Tài chính

5

Hai kịch bản mới nhất cho VN-Index, xác suất cao đạt 2.000 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy