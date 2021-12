Động thái mới của Nhà Đà Nẵng sau khi Tổng giám đốc bị khởi tố, bắt giam

Cụ thể, HĐQT Nhà Đà Nẵng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh Khoa vào vị trí Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/12/2021. Trước đó, ông Khoa từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT tại Công ty.

Nhà Đà Nẵng cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT NDN đối với ông Nguyễn Quang Trung, lý do miễn nhiệm vì sức khỏe. Ông sẽ chính thức không còn giữ chức vụ kể từ ngày 07/12/2021.

Trước đó, trong ngày 07/12, ông Nguyễn Quang Trung đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, bước đầu xác định ông Trung đã có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý 7 công sản trên địa bàn thành phố.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ trước các sai phạm của ông Nguyễn Quang Trung trong việc chuyển nhượng nhà đất tại số 186 Trần Phú (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) để thực hiện các biện pháp tố tụng, đồng thời với việc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng tiền thân là doanh nghiệp nhà nước Công ty Phát triển Nhà. Theo kết quả điều tra, ngày 27/04/2009, trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 3 ngày, ông Nguyễn Quang Trung đã đại diện Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 186 Trần Phú với giá gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty này đã không đấu giá bán tài sản, không tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng công khai theo quy định của pháp luật, để gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,5 tỷ đồng vào thời điểm 2009. Tổng giá trị thiệt hại liên quan đến việc quản lý 7 dự án tại NDN lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trước đó, Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng cũng đã bị phát hiện bán hàng trăm căn hộ trái quy định tại dự án Monarchy (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Diễn biến cổ phiếu NDN.

Về tình hình kinh doanh, những năm gần đây Nhà Đà Nẵng có bước tăng trưởng khá tốt, doanh thu, đặc biệt là lợi nhuận sau thuế đều tăng vọt 2 năm trở lại đây. Năm 2019, doanh thu thuần của Nhà Đà Nẵng đạt 41 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 69 tỷ đồng. Đến năm 2020, doanh thu của NDN tăng vọt lên 874,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 329,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 21 lần và 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Quý 3/2021, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần đạt 203 tỷ đồng, giảm 58% so với quý 2/2020. Tỷ lệ giá vốn giảm cùng tốc độ với doanh thu, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 83 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. NDN báo lãi sau thuế quý 3 hơn 81 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế 3 tháng năm 2021, Nhà Đà Nẵng lãi 214 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 253 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Dòng tiền kinh doanh âm 480 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NDN đã lao đầu giảm mạnh kể từ cuối tháng 11. Phiên giao dịch sáng nay, NDN được mua bán xung quanh vùng giá 19.400 đồng, giảm 36% kể từ cuối tháng 11.