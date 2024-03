Đồng Tháp quy hoạch khu dân cư Hòa Thành hơn 3.400 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Quyết định số 151 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Hòa Thành tại huyện Lai Vung, với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Mục tiêu là hình thành khu dân cư với kết cấu hạ tầng đồng bộ, tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có về cảnh quan, vị trí để phát triển một cách bền vững. Đáp ứng nhu cầu ở và môi trường sống chất lượng cao cho khu vực và các khu lân cận. Phát triển nhà ở tập trung, đồng bộ hình thành khu dân cư xanh - sạch - đẹp, có môi trường sống thân thiện và cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, hài hòa với cảnh quan chung của khu vực.

Địa điểm thực hiện dự án tại ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung với diện tích đất (dự kiến) 58,71 ha. Quy mô dân số khoảng 5.908 người.

Tỷ lệ xây dựng nhà thô đạt tối thiểu 50% dự án, cụ thể: shophouse 324 lô (xây thô hoàn thiện mặt ngoài 324 căn); nhà liền kề 886 lô, (xây thô hoàn thiện mặt ngoài 296 căn); biệt thự 246 lô (xây thô hoàn thiện mặt ngoài 131 căn).

Dự án cũng có đất ở tái định cư, đất sử dụng hỗn hợp không có đất ở, đất các công trình thương mại dịch vụ...

Vốn đầu tư của dự án gần 3.408 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định pháp luật về xây dựng gần 3.112 tỷ đồng. Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (dự kiến) hơn 296 tỷ đồng.

Tiến độ triển khai thực hiện dự án tối đa 60 tháng, kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư. Cụ thể, từ tháng thứ 01 đến tháng thứ 24: hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng.

Từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 57: tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan; đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc thuộc dự án theo quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Từ tháng thứ 58 đến tháng thứ 60: tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa các công trình vào sử dụng theo quy định và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, phối hợp các đơn vị có liên quan xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Đồng Tháp đang hướng đến phát triển các chuỗi đô thị gắn với các vùng, hành lang kinh tế động lực của tỉnh, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, thúc đẩy dịch vụ và du lịch.

Trong tương lai tỉnh sẽ hình thành 04 đô thị trung tâm, bao gồm: TP. Cao Lãnh mở rộng (đô thị loại I); TP. Sa Đéc; TP. Hồng Ngự; Huyện Tháp Mười (thị xã – vào năm 2030), Theo Quyết định số 39/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 11/1/2024) về phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp có 22 đô thị, bao gồm: 02 đô thị loại I (TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc), 01 đô thị loại II (TP. Hồng Ngự), 01 đô thị loại III (đô thị Mỹ An – Tháp Mười), 08 đô thị loại IV (thị trấn Lấp Vò, thị trấn Mỹ Thọ, thị trấn Cái Tàu Hạ - Nha Mân, thị trấn Thanh Bình, thị trấn Thường Thới Tiền, thị trấn Sa Rài, thị trấn Tràm Chim, thị trấn Lai Vung), 10 đô thị loại V (đô thị An Long, đô thị Trường Xuân, đô thị Mỹ Hiệp, đô thị Mỹ An Hưng B, đô thị Tân Khánh Trung, đô thị Vĩnh Thạnh, đô thị Định Yên, đô thị Tân Thành, đô thị Thường Phước, đô thị Dinh Bà). Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 42%.

Định hướng sau năm 2030: Phấn đấu phát triển hoàn thiện mạng lưới 45 đô thị. Tập trung nguồn lực thành lập thị xã Mỹ An, Lấp Vò trở thành 02 cực động lực phát triển mới của tỉnh.

Tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, giao lưu phát triển kinh tế với Vương quốc Campuchia và các nước tiểu vùng sông Mê Công.