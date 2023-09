Dòng tiền đứng ngoài, đà lao dốc tiếp tục

VN-Index mới giảm thêm gần 7 điểm trong phiên sáng nay, nhưng tổng thể diễn biến là một nhịp trượt dốc đáng thất vọng. Nhờ trụ VCB tăng khá, chỉ số vẫn đang được hãm đà, nhưng độ rộng thì quá tệ khi số giảm nhiều gấp hơn 6 lần số tăng, trong đó 51% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch đang giảm hơn 1% so với tham chiếu trong bối cảnh thanh khoản rất yếu.

Thị trường có khoảng 1 tiếng đầu tiên là lình xình, VN-Index đánh võng quanh tham chiếu với biên độ nhỏ, mức tăng cao nhất ở chỉ số là +0,45%. Tuy nhiên đây hoàn toàn là khả năng co kéo ở các cổ phiếu vốn hóa lớn, còn độ rộng thì lại thể hiện bức tranh khác: Lúc VN-Index tăng tốt nhất thì cũng chỉ có 159 mã tăng/288 mã giảm.

Đà lao dốc tiếp nối trong toàn thời gian còn lại khi các cổ phiếu trụ bắt đầu bị bán ép giá. Rổ VN30 từ chỗ có 28 mã tăng, đến cuối phiên chỉ còn 7 mã, 21 mã khác giảm. VCB đang tăng 1,38% là trụ mạnh nhất, nhưng cũng đã bị lùi xuống gần 0,9% so với đỉnh. SSI cũng khá mạnh, tăng 1,29% nhưng cũng đã để mất 1,57% so với đỉnh. HPG tăng nhẹ 0,38%, BID tăng 0,11%, MBB tăng 0,27%, VJC tăng 0,41%...

VN-Index mới trượt dốc chậm là nhờ 3 trong số 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất vẫn còn tăng, là VCB, BID và HPG. Ngoài ra trong Top 10 này cũng mới có VHM giảm 1,89%, GAS giảm 1,46% và FPT giảm 2,78% là mạnh nhất. Tuy vậy cũng phải lưu ý là đầu phiên hầu hết các blue-chips đều tăng giá, nên đà trượt dốc tuy khá nhiều so với đỉnh, cũng mới thủng tham chiếu ở mức độ nhẹ. VN30-Index chốt phiên sáng cũng mới giảm 0,62%, trong đó 9 mã đang giảm trên 1%.

Tuy nhiên phần còn lại của thị trường thì không được tốt như vậy. Độ rộng phản ánh áp lực giảm giá ở số đông cổ phiếu ngay từ đầu phiên, bất kể thời điểm VN-Index vượt tham chiếu. Càng về cuối phiên số giảm giá càng nhiều và trước giờ nghỉ, HoSE chỉ còn 67 mã tăng/417 mã giảm, trong đó hơn một nửa (51%) số mã có giao dịch đã bốc hơi quá 1% giá trị.

VN-Index trượt giảm dần theo thời gian do cầu đỡ quá kém.

Do thị trường tăng trước và trượt giảm dần theo thời gian nên thanh khoản chưa cao. Tổng giá trị khớp hai sàn sáng nay mới đạt 8.210 tỷ đồng, giảm 19% so với sáng hôm qua, trong đó HoSE giảm 19% đạt hơn 7.429 tỷ đồng. Thanh khoản thấp, giá cổ phiếu tăng trước giảm sau hoặc càng lúc càng giảm sâu hơn cho thấy lực mua là quá kém. Thị trường lại đang hứng chịu các đợt cắt lỗ tự thân do mức độ thua lỗ khác nhau tùy từng cổ phiếu. Chiều nay lại có thêm gần 1,2 tỷ cổ phiếu về tài khoản trong phiên giao dịch 24 ngàn tỷ (chưa kể thỏa thuận) hôm đầu tuần về tài khoản.

Mặc dù thanh khoản sáng nay không cao nhưng do cầu yếu nên áp lực bán vẫn áp đảo hoàn toàn. HoSE có 22 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng – chiếm 56% tổng khớp sàn này – thì chỉ có duy nhất SSI và HPG là tăng giá, 2 mã khác tham chiếu, còn lại toàn giảm. Một số cổ phiếu chịu sức ép rất lớn như DGC giảm 2,98% thanh khoản tới 321,1 tỷ đồng; VIX giảm 4,46% với 288,8 tỷ; FPT giảm 2,78% với 285,5 tỷ; GEX giảm 1,82% với 232,4 tỷ; NVL giảm 2,97% với 214,5 tỷ; KBC giảm 2,84% với 171,6 tỷ…

Hiện số tăng ngược dòng đang có 67 mã, hầu hết tăng rất kém và chủ yếu là tụt lùi giá chưa đủ nhiều để thủng tham chiếu. Chỉ có 17 mã đang tăng trên 1%, ngoài VCB và SSI, một vài mã thanh khoản khá tốt như FTS tăng 3,19% với 57 tỷ đồng; BSI tăng 1,79% với 28,3 tỷ; AGR tăng 1,23% với 17,2 tỷ; CTS tăng 1,11% với 27,5 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giao dịch chậm lại đáng kể, mới giải ngân 482,5 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với sáng hôm qua (49%). Mức bán ra là 487,8 tỷ, tức là bán ròng nhẹ 5,3 tỷ, trong khi sáng hôm qua mua ròng 388,6 tỷ. Chỉ có 2 mã được mua đáng kể là MWG với 31,8 tỷ đồng ròng và VPB với 23,1 tỷ. Phía bán có VCI -35 tỷ, SSI -25,2 tỷ.