Dòng tiền hào hứng đẩy giá, VN-Index tăng mạnh nhất 30 phiên

Tín hiệu giảm bán tích cực trong buổi sáng đã kích động dòng tiền mạnh dạn hơn chiều nay. Lực cầu nâng giá kéo cổ phiếu tăng ào ạt, cộng với sức mạnh từ các cổ phiếu trụ dẫn dắt, đẩy VN-Index tăng 2,4%, mức cao nhất kể từ đầu tháng 10.

Sàn HoSE kết phiên trong sắc xanh phủ kín bảng, độ rộng ghi nhận 268 mã tăng/58 mã giảm. So với phiên sáng cũng là cải thiện đáng kể (209 mã tăng/90 mã giảm). Đặc biệt mặt bằng giá cổ phiếu được nâng lên tốt hơn nhiều: Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã là 108 mã (phiên sáng mới có 45 mã). Thanh khoản nhóm này cũng chiếm 57,1% tổng giá trị khớp cả sàn HoSE.

Lượng vốn tập trung rất cao vào nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất cho thấy hiệu ứng đẩy giá một cách rõ ràng. Diễn biến này giống như một hệ quả của hiện tượng giảm bán phiên sáng, khi nhà đầu tư chờ mua không được đã chấp nhận nâng giá.

Nhóm trụ dẫn dắt cũng có không ít cổ phiếu bứt phá mạnh. VIC chiều nay tăng thêm 2,77% nữa, đóng cửa tăng tới 5,07%. VHM tăng thêm 2,62%, chốt tăng 4,44%. TCB tăng thêm 3,55%, chốt tăng 4,01%. CTG tăng thêm 1,97%, đảo chiều thành tăng 1,44% so với tham chiếu… Thống kê nhóm VN30 riêng chiều nay có tới 20 cổ phiếu tăng hơn 1% so với giá chốt buổi sáng, trong đó 9 mã tăng thêm quá 2%.

VN30-Index đóng cửa tăng 2,78% với duy nhất BCM giảm 0,15% nhưng tới 25 mã khác tăng trên 1%. Thanh khoản rổ blue-chips này phiên chiều cũng tăng vọt 88,1% so với buổi sáng, xác nhận có dòng tiền mạnh hơn nhập cuộc.

Trên cả thị trường trạng thái tương tự cũng diễn ra. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX buổi chiều tăng 73,6% so với phiên sáng, đạt hơn 13.227 tỷ đồng, cao nhất từ đầu tuần. CII, NVL, VSC, GEE, HID, TNI đóng cửa giá kịch trần. Trong số này trừ GEE có giao dịch lớn và kịch trần từ sáng, VSC và CII xuất hiện cầu rất khỏe. Chốt phiên sáng VSC tăng 4,22%, chiều nay thanh khoản đạt 144,5 tỷ đồng nữa và giá lên hết biên độ. CII cũng có giao dịch thêm 244,7 tỷ đồng nữa và giá tăng từ +4,61% lên kịch trần.

Sắc xanh phủ kín bảng điện hôm nay và các cổ phiếu thanh khoản cao nhất cũng tăng giá mạnh.

Giao dịch cực lớn và giá tăng mạnh thuộc về SHB với 1.326,5 tỷ đồng, giá tăng 3,16%; VIX với 1.308,6 tỷ, giá tăng 4,52%; GEX với 603,8 tỷ, giá tăng 4,28%; VND với 375 tỷ, giá tăng 2,58%; DIG với 247 tỷ, giá tăng 2,23%; PDR với 205,2 tỷ, giá tăng 4,72%; NKG với 204,7 tỷ, giá tăng 3,95%...

Ở nhóm giảm giá, TCX yếu nhất buổi sáng đã phục hồi một chút, từ mức giảm 1,62% co lại còn -0,12%. PAN nổi lên thay thế với mức giảm 1,16%, khớp lệnh chừng 26,8 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất giảm hơn 1% với giao dịch đủ lớn trên 10 tỷ đồng. Khoảng 20 mã khác cũng giảm hơn 1% nhưng thanh khoản quá kém.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có màn “quay xe” với mức mua vào tăng 2,3 lần phiên sáng. Vị thế ròng đảo ngược thành +137,9 tỷ, so với mức bán ròng 524 tỷ trước đó. Các cổ phiếu được mua ròng mạnh là VIC +258,5 tỷ, HPG +115,1 tỷ, FPT +114,7 tỷ, MSN +89,2 tỷ, VNM +83 tỷ. Phía bán ròng có VCI -197,6 tỷ, HDB -171,1 tỷ, VIX -150,5 tỷ, STB -135 tỷ, TCX -96,1 tỷ, MBB -69,1 tỷ, VND -65,2 tỷ…

VN-Index đóng cửa hôm nay quay lên mức 1631,86 điểm, vượt khá xa mốc 1600 điểm. Điều này tạo dư địa cho các phiên tới điều chỉnh nếu có, và thị trường vẫn duy trì được kịch bản thử thách vùng hỗ trợ 1600 điểm.