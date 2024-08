Dòng tiền tập trung đỡ cổ phiếu blue-chips

VN30-Index là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất tăng trong sáng nay, đồng thời hơn 50% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE cũng tập trung vào rổ VN30. Thanh khoản sàn này giảm khoảng 14% so với sáng hôm qua, nhưng rổ VN30 lại tăng gần 8%...

Tín hiệu chốt lời ngắn hạn vẫn thể hiện khá rõ khi thị trường tăng tốt nhất nửa đầu phiên sáng, sau đó suy yếu dần. VN-Index đạt đỉnh lúc 10h, tăng 9,6 điểm nhưng kết phiên chỉ còn 4,78 điểm (+0,38%). Chưa hết, độ rộng tại đỉnh chỉ số ghi nhận 245 mã tăng/99 mã giảm, kết phiên còn 152 mã tăng/207 mã giảm.

Hiện tượng trượt giá của chỉ số lẫn cổ phiếu cho thấy vẫn đang có nhiều nhà đầu tư thoát hàng từ từ. Đây không phải là diễn biến bất ngờ vì sau phiên tăng bùng nổ hôm 16/8, thị trường vẫn tiếp tục đi lên và lợi nhuận cổ phiếu tăng dần theo vòng quay T+ cũng như khối lượng tích lũy lại cũng gia tăng. Mức độ hài lòng trong ngắn hạn của các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu gia tăng tất yếu dẫn đến nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận.

Dù vậy thị trường vẫn không rơi vào trạng thái xấu. Đầu tiên là mức độ thanh khoản không lớn. Sáng nay hai sàn khớp lệnh còn giảm gần 16% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 7.200 tỷ đồng. Sàn HoSE giảm 14% với 6.839 tỷ đồng. Nếu nhu cầu chốt lời cao, thanh khoản thường gia tăng rõ hơn chứ không suy giảm. Thứ hai, mức độ giảm giá ở cổ phiếu không nhiều: Trong 207 mã đang đỏ, chỉ 69 mã giảm hơn 1% so với tham chiếu, đồng thời chỉ chiếm 10,8% tổng giá trị khớp của sàn. Nói cách khác, dù nhiều mã đỏ nhưng đại đa số chỉ là dao động trong biên độ hẹp do cung cầu mang tính ngắn hạn, chưa phải là hậu quả của hành động xả hàng quy mô lớn.

Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn đang là các mã giữ nhịp, ổn định chỉ số. VN-Index chốt phiên sáng tăng 4,78 điểm thì chỉ 4 cổ phiếu nâng đỡ hàng đầu đem lại 5,2 điểm là VCB tăng 1,8%, BID tăng 2,09%, VHM tăng 2,07% và VIC tăng 1,94%. Chỉ số VN30-Index đang tăng 0,27% với 12 mã tăng/13 mã giảm, trong đó 6 mã tăng trên 1% (thêm VRE tăng 2,46% và CTG tăng 1,53%). Phía giảm chỉ 2 mã giảm hơn 1% và ít ảnh hưởng là POW giảm 1,48% và HDB giảm 1,11%.

Dòng tiền hiện đang tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu blue-chips là một thay đổi đáng chú ý. Hiện tại biên độ tăng giá khỏe nhất trong nhịp này vẫn là các mã vừa và nhỏ, nhưng hiện nhiều mã đã bị chốt lời khá mạnh và quay đầu giảm từ 2 phiên gần đây. Trong khi đó nhóm blue-chips “nặng nề” hơn và tăng chậm hơn, lại hút được dòng tiền đến sau. Toàn sàn HoSE sáng nay có 21 cổ phiếu khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng thì 14 mã thuộc rổ VN30, dẫn đầu là VHM với 449,5 tỷ đồng, FPT với 227,6 tỷ, HPG với 222 tỷ. Cả 3 mã này đều tăng giá. Thực tế trong 21 cổ phiếu thu hút dòng tiền nhiều nhất cũng chỉ 5 mã đỏ, còn lại đều tăng. VIX là cổ phiếu giảm duy nhất đáng kể trong nhóm này khi để mất 1,25%, còn lại đều rất nhẹ.

Mặc dù về tổng thể nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ yếu – chỉ số Midcap giảm 0,11%, Smallcap giảm 0,36% - nhưng vẫn có khá nhiều mã đơn lẻ ngược dòng mạnh mẽ. Tuy nhiên hiếm có cổ phiếu nào thu hút dòng tiền thực sự lớn. PDR tăng 2,61% thanh khoản 137,5 tỷ, HHV tăng 2,56% với 43,3 tỷ, DXG tăng 2,4% với 112,2 tỷ, PNJ tăng 1,57% với 202 tỷ, LCG tăng 1,4% với 16,4 tỷ là những mã đáng kể nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang duy trì cường độ giao dịch yếu với mức bán ròng nhẹ 96 tỷ đồng trên HoSE. VHM bị bán nhiều nhất với 119,6 tỷ đồng ròng. Ngoài ra chỉ có HSG -22,6 tỷ, HDB -19 tỷ là nổi hơn phần còn lại. Bên mua ròng có VCB +58,6 tỷ, FPT +54,8 tỷ, DPM +32,3 tỷ, BID +20,8 tỷ.