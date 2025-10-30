Dòng tiền thận trọng chờ hàng ngắn hạn, thanh khoản suy yếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chiều nay sẽ có một đợt cổ phiếu bắt đáy giá thấp về tài khoản. Mặc dù chưa rõ có bao nhiêu là lượng hàng lướt sóng nhưng dòng tiền vẫn nhẫn nại chờ đợi. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm gần 6% và cổ phiếu giằng co biên độ hẹp là phổ biến.
VN-Index chốt phiên giảm 0,71% tương đương -11,98 điểm dưới sức ép của nhóm trụ. Sáng nay đã không còn sự đồng thuận tốt ở cổ phiếu ngân hàng nên VIC giảm 3,77% tác động lớn. Chỉ riêng VIC đã lấy đi 5,2 điểm của chỉ số này, chưa kể VHM cũng giảm 0,96%, VPL giảm 0,76% và VRE giảm 3,62%.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE, chỉ có 3 mã xanh là VCB tăng 0,16%, BID tăng 0,4% và FPT tăng 1,38%. 6 cổ phiếu còn lại toàn đỏ, bao gồm phần lớn ngân hàng: CTG giảm 0,4%, TCB giảm 0,82%, VPB giảm 1,17%, MBB giảm 1,64%, LPB giảm 2,23%. Trong số 27 mã nhóm ngân hàng ở các sàn, chỉ 7 mã còn, với BAB, SGB, HDB tăng được hơn 1%.
Diễn biến suy yếu của cổ phiếu ngân hàng cũng không có gì bất thường vì hôm qua nhóm này vừa có phiên tăng mạnh. Thanh khoản cũng sụt giảm đáng kể, chỉ có HDB, SHB và MBB lọt vào top 10 mã giao dịch lớn nhất thị trường.
Sự chùng xuống của nhóm ngân hàng đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì điểm số của VN-Index. Thậm chí VN30-Index còn kém hơn, chốt phiên sáng đang giảm 0,77% với 10 mã tăng/20 mã giảm. Blue-chips tăng giá hầu hết là kém, chỉ có HDB tăng 1,5%, VJC tăng 1,49%, FPT tăng 1,38%, MSN tăng 1,14%, GAS tăng 1% là nổi bật. Nhóm này vốn hóa hạn chế trong khi VIC hay VPB đều rơi sâu.
Mặc dù hôm qua thị trường có tín hiệu tách rời giữa diễn biến chỉ số và giao dịch cổ phiếu, nhưng đến sáng nay thì quay trở lại tương đồng. Suốt cả phiên sáng độ rộng đều phản ánh ưu thế của bên giảm giá. Sự thay đổi ở độ rộng phù hợp với nhịp trượt dốc liên tục của VN-Index ngay sau khi mở cửa. Chỉ số chạm đáy lúc 10h57, giảm 18,9 điểm (-1,12%) với 102 mã tăng/190 mã giảm. Kết phiên sáng sàn HoSE có 118 mã tăng/184 mã giảm, cho thấy khả năng phục hồi là không rõ rệt.
Điểm tích cực là phần lớn cổ phiếu vẫn đang duy trì một biên độ dao động hẹp, bất kể là xanh hay đỏ. Trong 184 mã đỏ cũng chỉ có 80 mã giảm hơn 1%, tập trung 29,5% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Phía 118 mã xanh có 61 mã tăng hơn 1%, tập trung 27,9% thanh khoản. Dù thị trường đỏ nhiều hơn nhưng hoạt động giao dịch bình thường và rất ít cổ phiếu xuất hiện ảnh hưởng bán tháo rõ rệt.
Áp lực bán đáng chú ý nhất đang xuất hiện ở VIX với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt gần 907 tỷ đồng và giá giảm 5,24%. Nhịp điều chỉnh hiện tại của VIX đã kéo dài sang phiên thứ 11 với biên độ -25%. Mức giảm này chưa là gì so với biên độ tăng chỉ từ tháng 7 tới đỉnh, khoảng 214%. GEX cũng đang bị bán nhiều với 307,4 tỷ đồng thanh khoản và giá rơi 3,83%. Chỉ vài mã khác như BSR giảm 2,03% với 121,7 tỷ; TCH giảm 1,13% với 116,9 tỷ có thanh khoản vượt trội với phần còn lại.
Ở phía tăng giao dịch cũng rất tập trung. Blue-chips đóng góp FPT, HDB, MSN, VJC trong số thanh khoản cao nhất và giá đều tăng trên 1%. Midcap xuất hiện KDH tăng 4,22% khớp 263,8 tỷ; VTP tăng 6,09% với 162,3 tỷ; KHG tăng 5,74% với 154,6 tỷ; HAH tăng 2,26% với 131,8 tỷ.
Nhìn chung thị trường sáng nay giao dịch bình thường với thanh khoản khá thấp do không có động lực rõ ràng nào. Trái lại chiều nay sẽ có lượng hàng bắt đáy về tài khoản và lợi nhuận T+ cũng khá tốt. Nếu nhà đầu tư muốn mua vẫn có thể chờ đợi giá tốt hơn.
Khối ngoại vẫn đang duy trì vị thế bán ròng, dù quy mô đã thấp hơn đáng kể so với tuần trước. HoSE sáng nay bị rút đi 859 tỷ đồng và là phiên sáng thứ 3 liên tục mức bán ròng dưới 1.000 tỷ sau 7 phiên liên tiếp vượt ngưỡng này. Các cổ phiếu bị xả lớn là VIX -274,6 tỷ, MBB -126,5 tỷ, CII -96,6 tỷ, SSI -80,3 tỷ, VIC -71,7 tỷ, HPG -54,5 tỷ. Phía mua ròng có FPT +76,9 tỷ, KDH +64,6 tỷ, MWG +37,3 tỷ, HAH +36,1 tỷ.
