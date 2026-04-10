Dòng tiền toàn cầu vẫn đổ vào tài sản rủi ro ở Mỹ

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần hồi phục mạnh sau chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp trước đó. Chủ yếu nhờ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế tích cực và kỳ vọng căng thẳng tại Vịnh Ba Tư hạ nhiệt đã giúp dòng tiền quay lại nhóm công nghệ và cổ phiếu có yếu tố chu kỳ.
Đà tăng ở nhóm Công nghệ đã giúp chỉ số Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 2,2% so với tuần trước, trong khi chỉ số SP500 tăng 1,63% và chỉ số Dow Jones tăng 1,18%.
Dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Mỹ quay trở lại trạng thái hút ròng 28,9 tỷ USD, khi các ETF trái phiếu đảo chiều được bơm ròng 11,7 tỷ USD sau khi bị rút ròng nhẹ tuần trước. Trong khi đó, các ETF cổ phiếu tiếp tục hút ròng mạnh hơn 14,3 tỷ USD (tăng 156% so với tuần trước).
Dòng vốn vào các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ đảo chiều sang hút ròng mạnh 3,4 tỷ USD sau tuần rút ròng liền trước. Trong khi đó, các ETF trái phiếu ngoài Mỹ đảo chiều rút ròng nhưng không đáng kể.
Các ETF hàng hóa quay sang hút ròng 755 triệu USD sau 4 tuần rút ròng liên tiếp trong bối cảnh giá dầu neo cao và vàng đang hình thành vùng giá mới sau đợt sụt giảm đầu tháng 3.
Nhìn chung, dòng vốn tiếp tục ghi nhận trạng thái “ưa thích rủi ro” nhẹ không chỉ tại Mỹ mà còn ở các khu vực ngoài Mỹ. Tuy nhiên, dòng vốn có xu hướng quay lại Mỹ nhiều hơn nhờ đồng đô la Mỹ tăng giá và thị trường chứng khoán Mỹ đang hồi phục mạnh sau chuỗi giảm sâu vừa qua. Bên cạnh đó, tâm lý phòng thủ vẫn được duy trì khi kênh trái phiếu tiếp tục hút vốn tốt, dù hoạt động tái phân bổ giữa tài sản rủi ro và tài sản an toàn đang diễn ra.
Tại châu Á, dòng vốn ngoại vẫn duy trì xu hướng rút ròng mạnh ở hầu hết các thị trường. Trong đó, Đài Loan quay lại vị trí dẫn đầu với hơn 5 tỷ USD bị rút ròng, Hàn Quốc theo sau với gần 3,8 tỷ USD. Ngoài ra, khối ngoại cũng rút ròng tại thị trường Indonesia hơn 174 triệu USD, Việt Nam 155 triệu USD và các thị trường khác.
Các quỹ ETF tại khu vực Đông Nam Á tiếp tục bị rút ròng tuần thứ 2 liên tiếp với 28 tỷ USD trong bối cảnh dòng vốn quay lại Mỹ và rút ròng tại các thị trường mới nổi và cận biên. Singapore dẫn đầu đà rút ròng (–40,1 triệu USD), Indonesia tương tự bị rút 8,5 triệu USD.
Ngược lại, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong khu vực khi hút ròng (+17,9 triệu USD) ở tuần thứ năm liên tiếp. Các quỹ hoán đổi danh mục dường như đã hành động trước khi Tổ chức FTSE công bố đánh giá nâng hạng thị trường Việt Nam sau chuỗi rà soát nhiều cấp độ vào ngày 8/4 tới đây.
Tuy nhiên, xét riêng từng ETF đầu tư tại Việt Nam lại ghi nhận áp lực rút vốn ở nhiều quỹ. Trong đó, đáng chú ý quỹ FUEVFVND bị rút mạnh 14 tỷ USD, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư nội trong tuần qua. Tương tự, các quỹ hoán đổi danh mục ngoại tiếp tục bị rút nhưng không đáng kể, trong đó có VanEck (–1,7 triệu USD), Fubon (–1,4 triệu USD), DB FTSE (–0,8 triệu USD).
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng với quy mô (–4.091 tỷ đồng). Khối ngoại tập trung bán mạnh tại VIC (–1.179 tỷ đồng), VHM (–559 tỷ đồng), FUEVFVND (–537 tỷ đồng). Ngược lại, các mã được mua ròng đáng chú ý gồm SHS (+371 tỷ đồng), MSN (+326 tỷ đồng), IDC (+202 tỷ đồng).
Dragon Capital: Lãi suất không còn rẻ nhưng VN-Index có dư địa tăng 17%
14:14, 10/04/2026
Tin tức tích cực nội tại sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán
14:12, 10/04/2026
Sau cú sốc Trung Đông, hiệu suất VN-Index tụt hạng, đứng thứ 11 trong khu vực
ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026
Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu...
Dragon Capital: Lãi suất không còn rẻ nhưng VN-Index có dư địa tăng 17%
Lãi suất không còn rẻ, nhưng đó không phải lý do để rời bỏ chứng khoán. Trong đánh giá của không chỉ Dragon Capital mà còn nhiều bên, khi GDP tăng trưởng 8–10%, thị trường chứng khoán vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể, không chỉ ở mức hai con số mà thậm chí có thể đạt 15–17%...
Tin tức tích cực nội tại sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán
Trong kịch bản tích cực nhất, VN-Index sớm xác nhận vượt đỉnh 1920 sau giai đoạn tích lũy giá trên vùng 1920 điểm. Khi đó, biên độ giá an toàn thị trường có thể đạt tới 2184 điểm. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể gia tăng lượng cổ phiếu sẵn có.
Khởi động bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết” trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết minh bạch, các doanh nghiệp niêm yết có thể tận dụng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026…
ADB cảnh báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp lệ thuộc kép vào ngân hàng
ADB cảnh báo một trong những điểm nghẽn lớn nhất của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là mức độ tập trung quá cao ở cả phía tổ chức phát hành lẫn cơ sở nhà đầu tư. Cụ thể, nhóm tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản chi phối hơn 90% lượng phát hành trong giai đoạn 2024–2025, trong khi ở phía đầu tư, các ngân hàng thương mại nắm khoảng 55% tổng dư nợ, tạo ra sự mất cân đối mang tính hệ thống trên thị trường tài chính...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: