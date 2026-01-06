Thứ Ba, 06/01/2026

Trang chủ Chứng khoán

VN-Index lại thất bại trước đỉnh 1800 điểm

Kim Phong

06/01/2026, 12:06

Sự hụt hơi của trụ VIC trong phiên sáng nay đã khiến VN-Index lần thứ hai “tuột tay” khỏi mốc 1800 điểm. Mức độ đồng thuận quá kém rốt cuộc vẫn là rào cản cho khả năng đột phá, đồng thời tạo sự ức chế lớn cho nhà đầu tư.

Không còn sự đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, mốc 1800 điểm vẫn là rào cản khó vượt.
Không còn sự đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, mốc 1800 điểm vẫn là rào cản khó vượt.

Diễn biến phục hồi tích cực xuất hiện khá sớm sau phiên chốt lời mạnh đầu năm, VN-Index lên cao nhất chạm tới 1809,14 điểm, tăng 1,16% so với tham chiếu, tương đương +20,74 điểm. Tuy nhiên sau đó độ rộng co lại rất nhanh, nhất là trong rổ VN30, xác nhận sự kém đồng thuận ở các trụ. Chốt phiên sáng chỉ số tăng 0,34% tương đương +6,01 điểm.

Điểm số vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu Vin và không có sự hỗ trợ từ các nhóm khác, ví dụ ngân hàng. VIC sáng nay có cú trượt dài, từ chỗ tăng 1,68% phải quay về tham chiếu. VHM kịch trần trong phần lớn thời gian, đến cuối cũng lùi lại hai bước giá, còn tăng 6,79%. VPL trượt xuống khoảng 2,27%, còn tăng 3,4%. Chỉ riêng mã nhóm Vin này đã đem về xấp xỉ 10 điểm, tức là nhiều hơn cả tổng mức tăng của VN-Index.

Rổ VN30 chốt phiên sáng ghi nhận 10 mã tăng/19 mã giảm, trạng thái khá kém so với 25 mã tăng lúc tốt nhất. Thống kê tới 23 mã nhóm này đã trượt giá tối thiểu 1% so với đỉnh cao nhất phiên. Một số biến động rất lớn như DGC trượt 3,92% đảo chiều thành giảm 2,75% so với tham chiếu; HDB trượt 2,41% thành giảm 2,25%; HPG trượt 2,29% thành giảm 1,35%; STB trượt 3,07% thành giảm 1,73%; SSI trượt 2,54% thành giảm 1,37%; VIB trượt 2,25% thành giảm 1,69%...

Chỉ số đại diện nhóm blue-chips đang giảm 0,08% với thanh khoản tăng hơn 20% so với sáng hôm qua. Không có cổ phiếu này trụ lại được ở mức giá cao nhất kết hợp với số lớn bị ép xuống với biên độ rộng, mức tăng thanh khoản này phản ánh áp lực bán đã mạnh lên. Thậm chí 12/19 mã đỏ ở rổ VN30 còn đang giảm quá 1% bao gồm nhiều cổ phiếu ngân hàng. Khi nhóm Vin mất đi sức mạnh của VIC lại không có hiện tượng xoay trụ thì việc VN-Index đỡ lỡ mốc 1800 điểm là điều đương nhiên.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Độ rộng sàn HoSE cũng đang rất tệ với 95 mã tăng/214 mã giảm. Diễn biến độ rộng cho thấy khả năng duy trì giá xanh của bên mua không tốt. Độ rộng tốt nhất lúc 9h25 với 153 mã tăng/73 mã giảm, nhưng khi VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 9h35 thì chỉ còn 142 mã tăng/102 mã giảm. Đến 10h độ rộng cân bằng 130 mã tăng/130 mã giảm nhưng chỉ 1 tiếng sau đó, lúc 11h, còn 92 mã tăng/194 mã giảm.

Sự thay đổi này được xác nhận với trên 55% số cổ phiếu sàn HoSE có giao dịch đã trượt giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất đầu ngày. Kết hợp với mức thanh khoản sàn này tăng 23,2% so với sáng hôm qua, một lần nữa xác nhận áp lực bán tăng trên diện rộng.

Trong 214 cổ phiếu đỏ lúc chốt phiên sáng, có 122 mã giảm quá 1%, tập trung 43,8% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Nhiều blue-chips xuất hiện sức ép bán hạ giá rõ rệt như HPG giảm 1,35%, SHB giảm 1,55%, SSI giảm 1,37%, STB giảm 1,73%, FPT giảm 1,26%, HDB giảm 2,25%, TCB giảm 1,43%, DGC giảm 2,75%, CTG giảm 1,83%. Các cổ phiếu này đều có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Nhóm Midcap cũng có CII giảm 4,29%, VIX giảm 3,1%, GEE giảm 1,53%, PDR giảm 2,67%, VND giảm 1,87% với thanh khoản rất cao.

Với hai phiên giảm liên tục và biên độ khá rộng (hôm qua HoSE có 83 mã đóng cửa giảm quá 1%), thiệt hại của nhà đầu tư tương đối nhiều, đặc biệt trong tình huống VN-Index nỗ lực đạt đỉnh cao lịch sử mới. Những phản ứng tâm lý ngược thúc đẩy hành động bán ra nhiều hơn vẫn là rào cản chính khiến thị trường không thể có sự đồng thuận.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn bán ròng 495 tỷ đồng trên HoSE và khoảng 50 tỷ nữa trên HNX, UpCOM. Tuy nhiên hoạt động bán chủ yếu ở vài cổ phiếu là VIC -257,9 tỷ, VHM -192 tỷ, VCB -55,8 tỷ, HDB -487 tỷ. Phía mua ròng có GEE +48,4 tỷ, GEX +47,5 tỷ, LPB +32,7 tỷ.

Nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước sẽ là tâm điểm chú ý dòng tiền trong năm 2026?

07:51, 06/01/2026

Nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước sẽ là tâm điểm chú ý dòng tiền trong năm 2026?

Tổ chức trong nước gom ròng 1.600 tỷ phiên đầu năm

21:37, 05/01/2026

Tổ chức trong nước gom ròng 1.600 tỷ phiên đầu năm

Toàn cảnh thị trường chứng khoán 2025: Nhóm Vingroup góp 264 điểm, nhiều thỏa thuận quy mô lớn

15:51, 05/01/2026

Toàn cảnh thị trường chứng khoán 2025: Nhóm Vingroup góp 264 điểm, nhiều thỏa thuận quy mô lớn

cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu vin nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1800 điểm

Các quỹ phòng hộ

Các quỹ phòng hộ "kiếm đậm" nhờ giá trái phiếu Venezuela tăng vọt

Giá trái phiếu Venezuela tăng gần 30% sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, mang lại lợi nhuận lớn cho các quỹ phòng hộ như Broad Reach và Winterbrook Capital...

Chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh trong năm 2025, Việt Nam thuộc top tăng mạnh nhất

Chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh trong năm 2025, Việt Nam thuộc top tăng mạnh nhất

Thị trường chứng khoán thế giới đã tăng điểm mạnh trong năm 2025, bất chấp những biến động do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra...

Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử hút 47,2 tỷ USD trong năm 2025

Các sản phẩm đầu tư tiền điện tử hút 47,2 tỷ USD trong năm 2025

Trong khi lượng vốn đổ vào các sản phẩm đầu tư gắn với Bitcoin giảm mạnh, từ 41,7 tỷ USD trong năm 2024 xuống còn khoảng 27 tỷ USD trong năm 2025 thì dòng vốn vào các sản phẩm đầu tư gắn với Ether, XRP và Solana ghi nhận mức tăng đáng kể...

Chứng khoán Mỹ xanh rực dù Venezuela bất ổn, giá dầu tăng 1 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ xanh rực dù Venezuela bất ổn, giá dầu tăng 1 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/1), với chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, khi nhà đầu tư tin rằng bất ổn địa chính trị ở Venezuela sẽ không dẫn tới một sự leo thang xung đột có khả năng gây đảo lộn thị trường...

Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz, SPDR Gold Trust “án binh bất động”

Giá vàng nhảy hơn 100 USD/oz, SPDR Gold Trust “án binh bất động”

Giá vàng thế giới tăng gần 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/1), đạt mức cao nhất 1 tuần, khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu tăng cao giữa bất ổn địa chính trị ở Venezuela...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Kiến tạo không gian phát triển mới, mở đường cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển mới, mở đường cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Thế giới

Những quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, Venezuela dẫn đầu

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

Thế giới

Những ngân hàng trung ương nắm giữ nhiều tài sản nhất

1

Chứng khoán Mỹ xanh rực dù Venezuela bất ổn, giá dầu tăng 1 USD/thùng

Thế giới

2

Cú hích mới cho thị trường bất động sản Nghệ An 2026

Bất động sản

3

Landmark 35: Biểu tượng sống mới tại Hạ Long

Bất động sản

4

Tầm nhìn kiến tạo đô thị phía Tây Hà Nội: Từ khu vực cửa ngõ đến trung tâm phát triển mới

Bất động sản

5

Cảnh báo về những bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong sách giáo khoa

Dân sinh

