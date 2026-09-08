Dòng vốn ETF ngoại tiếp tục rút khỏi Việt Nam

Trong tuần từ ngày 3-4/9/2026, nhóm quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tiếp tục bị rút ròng khoảng 80,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 228,0 tỷ đồng của tuần trước. Dòng vốn rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.
Cụ thể, trong nhóm quỹ nước ngoài, Fubon FTSE Vietnam ETF và CSOP FTSE Vietnam 30 ETF tiếp tục bị rút ròng lần lượt 70,1 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng 12,4 tỷ đồng.
Ở nhóm quỹ trong nước, VFM VN30 ETF bị rút ròng 17,7 tỷ đồng. SSIAM VNFIN Lead ETF và VFMVN Diamond ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng lần lượt 11,6 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng.
Các quỹ ETF còn lại không có biến động đáng chú ý về dòng tiền nộp/rút ròng.
Tính từ đầu tháng 9/2026, quy mô rút ròng tại các quỹ ETF đạt khoảng 80,3 tỷ đồng, tương đương 25,2% quy mô rút ròng trong tháng 8/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở mức khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng, giảm 63,4% so với năm 2025.
Tính đến ngày 4/9/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, ở mức khoảng 58,8 nghìn tỷ đồng, giảm 11,4% so với cuối năm 2025.
Về giao dịch cổ phiếu, nhóm quỹ ETF bán ròng mạnh nhất các mã VIC, VHM, HPG, VCB và VNM trong tuần từ ngày 3-4/9.
Riêng trong ngày 7/9/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng khoảng 23,1 tỷ đồng. Quỹ bán ròng mạnh nhất tại VIC với 21 nghìn cổ phiếu, tương đương 4,9 tỷ đồng; VHM với 43 nghìn cổ phiếu, tương đương 3,1 tỷ đồng; HPG với 83 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,7 tỷ đồng; VCB với 21 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,2 tỷ đồng; và MSN với 16 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,1 tỷ đồng.
Trong khi đó, quỹ VFMVN Diamond ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng hơn 10 tỷ đồng.
Đối với dòng vốn ngoại, khối ngoại vẫn bán ròng trong tháng 8 và lũy kế 8 tháng đầu năm bán ròng hơn 90.000 tỷ đồng trên HOSE. Điều này cho thấy nâng hạng chưa thể ngay lập tức thay đổi xu hướng của dòng vốn quốc tế, bởi quyết định của nhà đầu tư nước ngoài còn phụ thuộc vào tỷ giá, lãi suất toàn cầu, định giá thị trường và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng không được đưa toàn bộ tỷ trọng vào các chỉ số FTSE ngay trong tháng 9. Quá trình này được chia thành bốn đợt từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, với tỷ trọng lũy kế lần lượt khoảng 10%, 30%, 65% và 100%. Vì vậy, tác động của nâng hạng đối với dòng vốn nhiều khả năng sẽ diễn ra từng bước thay vì tạo ra một cú hích duy nhất.
Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) kỳ vọng xu hướng sẽ cải thiện từng bước thay vì đảo chiều ngay lập tức. Giai đoạn đầu của FTSE mới thực hiện khoảng 10% tỷ trọng, trong khi các đợt tiếp theo kéo dài đến tháng 9/2027. Do đó, dòng vốn thụ động liên quan đến nâng hạng sẽ được phân bổ dần, còn các quỹ chủ động vẫn cần thêm thời gian để đánh giá định giá, triển vọng lợi nhuận và rủi ro tỷ giá.
Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn sẽ đóng vai trò lực đỡ quan trọng. Dòng tiền có thể tiếp tục tập trung vào những nhóm có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng như ngân hàng và dịch vụ tài chính; đầu tư công, xây dựng và hạ tầng; công nghệ; năng lượng và bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên, mức độ phân hóa giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành sẽ ngày càng rõ hơn.
Việt Nam đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, cao nhất trong nhóm so sánh, còn thanh khoản tháng 8/2026 ở 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, nên dư địa còn lại nằm ở khối lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn là về điểm số.
Về bản chất toàn bộ thị trường hầu như tích lũy trong 3 tháng vừa qua. Tích lũy tháng 6, tháng 7, tháng 8 và hầu như không tăng giá trong 3 tháng vừa qua...
Thị trường đã cân bằng lại đáng kể sau phiên điều chỉnh mạnh bất ngờ hôm qua. Áp lực bán có tín hiệu nhẹ đi rất nhiều khi thanh khoản khớp lệnh HoSE giảm sốc 28%, nhỏ nhất 11 phiên và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục.
Với Việt Nam, khả năng xuất hiện một số nhịp “mua khi kỳ vọng, bán khi tin ra” quanh thời điểm 21/9 là hoàn toàn có thể, đặc biệt đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế.
Đà tăng nhanh của đồng yên đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra tình trạng tháo chạy ồ ạt khỏi các vị thế “carry trade”, tương tự như những biến động mạnh trên thị trường vào mùa hè năm 2024...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...