Dòng vốn ETF ngoại tiếp tục rút khỏi Việt Nam

Dòng vốn rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.

Trong tuần từ ngày 3-4/9/2026, nhóm quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tiếp tục bị rút ròng khoảng 80,3 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 228,0 tỷ đồng của tuần trước. Dòng vốn rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.

Cụ thể, trong nhóm quỹ nước ngoài, Fubon FTSE Vietnam ETF và CSOP FTSE Vietnam 30 ETF tiếp tục bị rút ròng lần lượt 70,1 tỷ đồng và 20 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng 12,4 tỷ đồng.

Ở nhóm quỹ trong nước, VFM VN30 ETF bị rút ròng 17,7 tỷ đồng. SSIAM VNFIN Lead ETF và VFMVN Diamond ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng lần lượt 11,6 tỷ đồng và 3,4 tỷ đồng.

Các quỹ ETF còn lại không có biến động đáng chú ý về dòng tiền nộp/rút ròng.

Tính từ đầu tháng 9/2026, quy mô rút ròng tại các quỹ ETF đạt khoảng 80,3 tỷ đồng, tương đương 25,2% quy mô rút ròng trong tháng 8/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở mức khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng, giảm 63,4% so với năm 2025.

Tính đến ngày 4/9/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường Việt Nam, ở mức khoảng 58,8 nghìn tỷ đồng, giảm 11,4% so với cuối năm 2025.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm quỹ ETF bán ròng mạnh nhất các mã VIC, VHM, HPG, VCB và VNM trong tuần từ ngày 3-4/9.

Riêng trong ngày 7/9/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bị rút ròng khoảng 23,1 tỷ đồng. Quỹ bán ròng mạnh nhất tại VIC với 21 nghìn cổ phiếu, tương đương 4,9 tỷ đồng; VHM với 43 nghìn cổ phiếu, tương đương 3,1 tỷ đồng; HPG với 83 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,7 tỷ đồng; VCB với 21 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,2 tỷ đồng; và MSN với 16 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, quỹ VFMVN Diamond ETF ghi nhận dòng vốn vào ròng hơn 10 tỷ đồng.

Đối với dòng vốn ngoại, khối ngoại vẫn bán ròng trong tháng 8 và lũy kế 8 tháng đầu năm bán ròng hơn 90.000 tỷ đồng trên HOSE. Điều này cho thấy nâng hạng chưa thể ngay lập tức thay đổi xu hướng của dòng vốn quốc tế, bởi quyết định của nhà đầu tư nước ngoài còn phụ thuộc vào tỷ giá, lãi suất toàn cầu, định giá thị trường và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng không được đưa toàn bộ tỷ trọng vào các chỉ số FTSE ngay trong tháng 9. Quá trình này được chia thành bốn đợt từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, với tỷ trọng lũy kế lần lượt khoảng 10%, 30%, 65% và 100%. Vì vậy, tác động của nâng hạng đối với dòng vốn nhiều khả năng sẽ diễn ra từng bước thay vì tạo ra một cú hích duy nhất.

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) kỳ vọng xu hướng sẽ cải thiện từng bước thay vì đảo chiều ngay lập tức. Giai đoạn đầu của FTSE mới thực hiện khoảng 10% tỷ trọng, trong khi các đợt tiếp theo kéo dài đến tháng 9/2027. Do đó, dòng vốn thụ động liên quan đến nâng hạng sẽ được phân bổ dần, còn các quỹ chủ động vẫn cần thêm thời gian để đánh giá định giá, triển vọng lợi nhuận và rủi ro tỷ giá.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn sẽ đóng vai trò lực đỡ quan trọng. Dòng tiền có thể tiếp tục tập trung vào những nhóm có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng như ngân hàng và dịch vụ tài chính; đầu tư công, xây dựng và hạ tầng; công nghệ; năng lượng và bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên, mức độ phân hóa giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành sẽ ngày càng rõ hơn.