Chuyên gia: Dòng tiền lớn vẫn suy giảm, cần tập trung vào doanh nghiệp chất lượng

Một phần nguyên nhân có thể đến từ những bất ổn của tình hình thế giới, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao và giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán thế giới và trong nước tuần này, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược Thị trường của Chứng khoán SHS cho rằng: VN-Index đã đánh mất vùng hỗ trợ của đường xu hướng tăng trưởng được hình thành từ đáy tháng 7 và chuyển sang một pha điều chỉnh.

Đối với thị trường quốc tế, sau một giai đoạn điều chỉnh dưới áp lực của lạm phát, chỉ số Dow Jones đang phục hồi và trở lại vùng đỉnh của tháng 2, tháng 3/2026. Nhìn chung, diễn biến của các chỉ số vẫn tương đối ổn định.

Giá dầu dù đã tạo đỉnh ở mức 110 USD/thùng đối với dầu Brent nhưng hiện vẫn duy trì trên 100 USD/thùng. Trong khi đó, lãi suất qua đêm trong tuần vừa rồi giảm rất mạnh, xuống khoảng 0,6%. Tuy vậy, lãi suất kỳ hạn 6 tháng vẫn ở mức cao, quanh 8% và chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng về xu hướng giảm.

Kết thúc tuần vừa rồi, tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 411 tỷ USD, tương ứng với 80% GDP năm 2025. Nếu nhìn về tương lai và giả định GDP năm 2026 tăng trưởng 10%, vốn hóa thị trường hiện tại chỉ tương đương khoảng 70-72% GDP năm 2026. Xét trên phương diện định giá, mặt bằng này vẫn khá hợp lý.

Trong đó, vốn hóa VN30 đạt 259 tỷ USD, chiếm 63% vốn hóa thị trường. Mức P/E của VN30 là 13 lần, P/B là 2,37 lần, trong khi P/E của VN-Index là 12,34 lần và P/B là 2,0 lần.

Đối với nhóm Vingroup, đây là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index. Vốn hóa nhóm Vingroup đạt 122 tỷ USD, chiếm khoảng 24,9% vốn hóa toàn thị trường. Nếu loại bỏ Vingroup, vốn hóa thị trường còn khoảng 309 tỷ USD, với mức P/E 10,6, 10,10, 10,16 và P/E 1,8.

Phần còn lại của thị trường vẫn có nhiều doanh nghiệp có mức định giá hấp dẫn, đặc biệt ở nhóm vốn hóa nhỏ.

Theo ông Nhật, những cơ hội đáng chú ý là các doanh nghiệp có P/E thấp hơn mức P/E trung bình của thị trường, hiện ở khoảng 10,2; đồng thời vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Những doanh nghiệp đáp ứng được cả hai yếu tố là tăng trưởng và định giá hợp lý có thể là những trường hợp cần được xem xét trong bối cảnh hiện nay.

Nhìn chung, mặt bằng vốn hóa và định giá của thị trường hiện vẫn ở mức tương đối hợp lý. Riêng nhóm Ngân hàng đang có P/E khoảng 8,6 lần và P/B 1,43 lần, đồng thời chiếm khoảng 26% vốn hóa thị trường.

"Chúng ta chưa đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng tăng trưởng mạnh của toàn bộ chỉ số VN-Index, mà nên tập trung tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng có mức định giá hấp dẫn trong từng doanh nghiệp", ông Nhật nhấn mạnh.

Về dòng tiền, hiện tại, dòng tiền lớn vẫn đang suy giảm. Xu hướng thanh khoản này đã kéo dài từ đầu năm đến nay và chưa có dấu hiệu cho thấy dòng tiền lớn sẽ quay trở lại mạnh mẽ. Một phần nguyên nhân có thể đến từ những bất ổn của tình hình thế giới, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao và giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Dòng tiền trung hạn hiện vẫn ở trạng thái âm và tiếp tục tăng về mức độ tiêu cực. Trong khi đó, dòng tiền ngắn hạn cũng ở trạng thái âm và tiếp tục giảm. Điều này cho thấy nhiều vị thế ngắn hạn đang chịu áp lực thua lỗ, dẫn đến hoạt động cắt lỗ.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần lưu ý và tập trung vào những doanh nghiệp có chất lượng tốt. Khi lựa chọn đúng doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư sẽ có cơ sở tốt hơn, thay vì chỉ tập trung vào biến động ngắn hạn của chỉ số.

Hiện tại, xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp. Vùng hỗ trợ gần nhất là khoảng 1.700 điểm, trong khi vùng kháng cự mạnh là 1.800 điểm. Đây cũng là vùng kháng cự đáng chú ý khi tương ứng với đường giá trung bình 200 phiên hiện nay.

Quan sát đồ thị, có thể thấy VN-Index đã đánh mất vùng hỗ trợ của đường xu hướng tăng trưởng được hình thành từ đáy tháng 7 và chuyển sang một pha điều chỉnh. Đối với VN-Index, khi chỉ số vượt qua được đường xu hướng điều chỉnh ngắn hạn này, chúng ta mới có cơ sở để kỳ vọng vào một xu hướng tăng trưởng trở lại.

"Trong giai đoạn hiện nay, trọng tâm vẫn nên là những doanh nghiệp có nền tảng và chất lượng tốt. Khi thị trường điều chỉnh, những cơ hội đầu tư với mức định giá hấp dẫn có thể xuất hiện, và đây là thời điểm nhà đầu tư cần tập trung sàng lọc thay vì chạy theo biến động ngắn hạn của chỉ số", Chuyên gia cao cấp Chiến lược Thị trường của Chứng khoán SHS nhấn mạnh.