Xu thế dòng tiền: Kỳ vọng gì ở số liệu vĩ mô quý 3?

Thị trường có tuần giao dịch đầu tiên sau nâng hạng khá thất vọng khi VN-Index sụt giảm 1,68%, giá trị khớp lệnh 3 sàn giảm 21%, khối ngoại bán ròng hơn 2.765 tỷ đồng.

VN-Index và đường trung bình 200 ngày.

VN-Index chốt tuần rơi xuống mức 1785,11 điểm, tức là phá vỡ kênh xu hướng tăng ngắn hạn kéo dài từ cuối tháng 7 tới nay, đồng thời đóng cửa dưới đường trung bình 200 ngày (MA200).

Theo các chuyên gia, diễn biến tuần qua có thể là hiệu ứng của việc “tin ra là bán”, tâm lý kỳ vọng trước nâng hạng trở nên thất vọng. Dù vậy các ý kiến cũng không quá lo ngại về việc “gãy xu hướng” ngắn hạn. Thị trường vẫn có cơ hội nếu VN-Index lấy lại được mốc 1800 điểm. Ngược lại chỉ số có thể chịu áp lực xuống quanh 1720 điểm.

Các chuyên gia cũng cho rằng thị trường đang trong bối cảnh chịu nhiều áp lực khi biến động bên ngoài, đặc biệt là lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao sau khi tăng lãi suất, giá dầu vẫn neo cao. Áp lực này khiến khả năng thu hút vốn của các thị trường như Việt Nam trở nên khó khăn. Hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp diễn sau thời điểm chính thức nâng hạng cũng nằm trong xu hướng này.

Về số liệu vĩ mô quý 3/2026 được công bố cuối tuần tới, các chuyên gia quan tâm nhất đến áp lực lạm phát qua số liệu CPI tháng 9, tháng mà giá dầu vẫn giữ mức rất cao. Ngoài ra mức thâm hụt thương mại cũng là yếu tố có thể gây áp lực lớn lên tỷ giá cuối năm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường có một tuần giao dịch khá xấu đúng vào thời điểm chính thức được nâng hạng. VN-Index để mất 1,68% trong khi thanh khoản rất thấp, giá cổ phiếu giảm diện rộng. Anh chị có thất vọng với diễn biến này? Vì sao thị trường lại phản ứng kém như vậy?

VN-Index đang kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn. Chỉ số sẽ phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm. VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1800 điểm, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm - 1750điểm.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong trao đổi tuần trước tôi đã nhận định có rủi ro xảy ra hiệu ứng “tin ra là bán”, nhất là đối với các cổ phiếu đã có giai đoạn tăng rất mạnh, giá có thể đang dần phản ánh trước tăng trưởng của doanh nghiệp. Thực tế diễn biến trong tuần qua phản ánh áp lực bán mạnh của nhiều cổ phiếu sau giai đoạn tăng mạnh.

Tôi cho rằng có tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng vào thị trường khi nâng hạng, kỳ vọng khối ngoại mua ròng. Tuy nhiên sau khi thị trường chính thức nâng hạng, trái ngược với tâm lý kỳ vọng. Trong tuần khối ngoại tiếp tục gia tăng bán ròng, tập trung nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index biến động kém tích cực không giữ được đường giá hỗ trợ tăng trưởng ngắn trung hạn, giá trung bình 200 phiên. Điều này đã tác động kém tích cực lên tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến áp lực bán gia tăng đối với các cổ phiếu yếu tố cơ bản kém, tính chất đầu cơ, đòn bẩy cao.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Ngay khi thị trường chính thức được nâng hạng, diễn biến trong tuần lại kém tích cực với chỉ số VN-Index giảm điểm, thanh khoản duy trì ở mức thấp và giá cổ phiếu suy yếu trên diện rộng. Tuy nhiên, phản ứng này cũng tương đối dễ hiểu bởi kỳ vọng nâng hạng của nhà đầu tư đã được phản ánh đáng kể vào giá trong nhịp tăng mạnh của những tuần trước, khiến tâm lý chốt lời gia tăng khi thông tin chính thức được công bố. Ngoài ra, bối cảnh quốc tế vẫn còn nhiều bất ổn khi Fed tăng lãi suất và giá dầu neo ở mức cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát, chi phí vốn cũng như xu hướng dịch chuyển của dòng tiền toàn cầu.

Vì vậy, tôi cho rằng diễn biến vừa qua chủ yếu là một nhịp điều chỉnh và tái cân bằng kỳ vọng sau giai đoạn tăng mạnh, hơn là phản ánh sự thất vọng đối với triển vọng dài hạn từ việc nâng hạng thị trường.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi không quá thất vọng với diễn biến này, bởi kỳ vọng nâng hạng đang phải cạnh tranh với những rủi ro bên ngoài vẫn hiện hữu. Trong tuần qua, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm vọt lên mức cao trên 5%, chỉ số DXY cũng duy trì trên ngưỡng 100, còn giá dầu bật tăng trước khi hạ nhiệt về cuối tuần. Các yếu tố này khiến điều kiện tài chính toàn cầu vẫn tương đối thắt chặt, đồng thời duy trì áp lực lên dòng vốn quốc tế và khẩu vị rủi ro đối với các thị trường mới nổi. Vì vậy, dù việc nâng hạng là thông tin tích cực trong trung hạn, lực đỡ từ kỳ vọng này chưa đủ để triệt tiêu những lo ngại vĩ mô đang chi phối thị trường trong ngắn hạn.

Mặt khác, nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại sẽ giải ngân ồ ạt ngay lập tức. Việc phân bổ của các quỹ theo dõi chỉ số sẽ diễn ra theo lộ trình, trong khi thị trường đã có một giai đoạn phản ánh trước kỳ vọng này. Khi các biến số bên ngoài chưa thực sự thuận lợi, nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn, thể hiện qua thanh khoản thấp. Do đó, diễn biến giảm của VN-Index trong tuần qua phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng dòng vốn sau nâng hạng và các rủi ro vĩ mô ngắn hạn, hơn là sự phủ nhận triển vọng tích cực từ sự kiện nâng hạng.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến giảm tuần qua có thể đến từ hiệu ứng “tin ra là bán”. FTSE Russell đã xác nhận quyết định nâng hạng từ tháng 4/2026, tức là thị trường đã có 5 tháng để phản ánh trước thông tin này vào giá. Đến ngày 21/9 chính thức có hiệu lực, về bản chất không có thông tin mới nào được công bố, chỉ là thủ tục hành chính hoàn tất một quyết định đã biết từ lâu.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Những nỗ lực phục hồi của một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên cuối tuần cũng không giúp VN-Index lấy lại được mốc 1800 điểm. Chỉ số kết tuần rơi xuống mức 1785,11 điểm, phá vỡ kênh xu hướng tăng ngắn hạn kéo dài từ cuối tháng 7. Liệu có thể coi xu hướng tăng ngắn hạn đã kết thúc? Về mặt kỹ thuật anh chị dự báo mức độ điều chỉnh tới đây như thế nào?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Việc VN-Index đóng cửa ở 1785 điểm và phá vỡ kênh tăng hình thành từ cuối tháng 7 là một tín hiệu cảnh báo đáng lưu ý, cho thấy xung lực tăng ngắn hạn đã suy yếu rõ rệt. Tuy nhiên, theo tôi, còn quá sớm để kết luận xu hướng tăng đã hoàn toàn kết thúc chỉ sau một tuần điều chỉnh, cần theo dõi thêm các phiên tiếp theo để có tín hiệu xác nhận từ giá và thanh khoản.

Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định vùng hỗ trợ gần 1750–1770 điểm. Nếu lực cầu cải thiện tại đây, thị trường có khả năng bước vào giai đoạn tích lũy trước khi hồi phục.

Ngược lại, nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng với thanh khoản gia tăng, mức điều chỉnh có thể mở rộng về khu vực 1700–1720 điểm. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, tôi cho rằng thị trường đang chuyển từ trạng thái tăng ngắn hạn sang điều chỉnh và tìm điểm cân bằng mới. Nhà đầu tư nên theo dõi phản ứng tại các vùng hỗ trợ, đồng thời hạn chế mua đuổi hoặc sử dụng đòn bẩy cao trong giai đoạn biến động hiện nay.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Hồi tháng 8, vùng 1785 điểm từng được xác định là ngưỡng kỹ thuật đặc biệt quan trọng, nếu VN-Index vượt mốc này, sẽ xác nhận phá vỡ cấu trúc giảm trung hạn hình thành từ tháng 5/2026, mở ra khả năng hình thành xu hướng tăng mới.

Cuối tháng 8/2026, có lúc VN-Index phá vỡ ngưỡng này và về vùng 1730, sau đó hồi phục lên lại trên 1800, cuối tuần này lại về lại tiếp cận ngay ở 1785.11 điểm.

Đây là tín hiệu cảnh báo nhưng chưa đủ để khẳng định chắc chắn xu hướng tăng đã kết thúc hoàn toàn. Trong ngắn hạn kênh tăng bị phá vỡ và mất mốc tâm lý 1800 điểm xác nhận đà tăng ngắn hạn đã suy yếu rõ rệt, tối thiểu bước vào giai đoạn điều chỉnh/tích lũy lại.

Trong trung, dài hạn, dù áp lực bán gia tăng và thanh khoản đột biến khi thủng các hỗ trợ MA10, MA20, nhưng xu hướng trung và dài hạn hiện chưa bị phá vỡ đáng kể, cấu trúc lớn hơn vẫn được giữ. Nếu lực bán tiếp tục, tôi cho rằng vùng điều chỉnh hợp lý sẽ dừng quanh MA200 (~1755 điểm). Đây là kịch bản “điều chỉnh lành mạnh trong xu hướng tăng lớn hơn”.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường bắt đầu tuần đầu tiên chính thức nâng hạng lên thị trường mới của FTSE Russell. Trái ngược với tâm lý kỳ vọng khi nâng hạng, diễn biến của thị trường trong tuần lại khá tiêu cực. VN-Index chịu áp lực bán mạnh, không giữ được vùng hỗ trợ 1800 điểm và chỉ phục hồi trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm -1,68% về mức 1785,11 điểm, dưới kháng cự giá trung bình 200 phiên.

Như vậy VN-Index đang kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn. Chỉ số sẽ phục hồi kiểm tra lại các vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm. VN-Index chỉ có thể cải thiện xu hướng nếu vượt lên lại 1800 điểm, hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1730 điểm - 1750 điểm.

Trong tuần qua, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm vọt lên mức cao trên 5%, chỉ số DXY cũng duy trì trên ngưỡng 100, còn giá dầu bật tăng trước khi hạ nhiệt về cuối tuần. Các yếu tố này khiến điều kiện tài chính toàn cầu vẫn tương đối thắt chặt, đồng thời duy trì áp lực lên dòng vốn quốc tế và khẩu vị rủi ro đối với các thị trường mới nổi.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi không cho rằng việc VN-Index đánh mất mốc 1800 điểm là phá vỡ kênh xu hướng tăng. Có thể thấy, nhịp bứt phá lên trên 1800 điểm trước đó không có sự đồng thuận tốt về độ rộng và thanh khoản, nên ngưỡng này không phải một vùng hỗ trợ đủ mạnh để dùng làm mốc xác nhận xu hướng. Việc chỉ số quay xuống dưới 1800 điểm hiện nên được nhìn nhận như một nhịp điều chỉnh nhằm kiểm định lại cung cầu sau giai đoạn tăng nhanh.

Tôi vẫn giữ quan điểm đã trao đổi trước đó, vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 1770–1780 điểm, trong đó 1770 điểm là vùng đệm thực sự của xu hướng tăng ngắn hạn. Nếu lực cầu giúp chỉ số giữ được vùng này, thị trường vẫn có cơ hội xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật để kiểm định lại cung cầu. Ngược lại, nếu 1770 điểm bị xuyên thủng, đặc biệt khi đi kèm thanh khoản bán gia tăng, đà giảm sẽ được xác nhận và chỉ số có thể mở rộng nhịp điều chỉnh về vùng 1700–1720 điểm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Khối ngoại trong tuần đầu tiên sau khi nâng hạng vẫn bán ròng tương đối lớn. Dù chưa thể trông đợi các quỹ ETF hay quỹ chủ động mua vào nhiều ngay lập tức, nhưng hoạt động bán ra này có thể xuất phát từ các quỹ cận biên hay dòng tiền chủ động vẫn đang rút khỏi thị trường Việt Nam do bức tranh lãi suất toàn cầu đang tăng cao?

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Sau khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên Secondary Emerging Market của FTSE Russell, việc khối ngoại vẫn bán ròng mạnh trong những tuần đầu không phải điều quá bất ngờ. Thực tế, hiện tượng này thường xảy ra ở nhiều thị trường trong giai đoạn chuyển tiếp từ cận biên sang mới nổi.

Khi Việt Nam rời rổ Frontier Market, các quỹ chuyên đầu tư vào thị trường cận biên bắt buộc phải giảm hoặc bán toàn bộ tỷ trọng Việt Nam. Trong khi đó, phần lớn các quỹ Emerging Market chỉ giải ngân sau khi quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số được thực hiện chính thức và theo từng giai đoạn. FTSE cũng đang áp dụng lộ trình đưa Việt Nam vào chỉ số theo nhiều đợt đến năm 2027 thay vì một lần duy nhất. Điều này tạo ra một khoảng trống tạm thời: người bán xuất hiện trước, người mua đến sau.

Một yếu tố khác là môi trường lãi suất toàn cầu vẫn là yếu tố gây áp lực. Dòng vốn quốc tế thời gian qua có xu hướng quay lại các tài sản an toàn hoặc các thị trường phát triển khi mặt bằng lợi suất trái phiếu Mỹ và nhiều nước vẫn ở mức cao. Khi lợi suất USD hấp dẫn, nhà đầu tư sẽ đòi hỏi mức bù rủi ro cao hơn đối với các thị trường mới nổi và cận biên như Việt Nam. Ngoài ra, rủi ro tỷ giá và biến động địa chính trị cũng khiến nhiều quỹ duy trì trạng thái “risk-off” thay vì đẩy mạnh giải ngân vào các thị trường đang phát triển.

Một xu hướng đáng chú ý là dòng vốn quốc tế vài năm gần đây tập trung đáng kể vào các thị trường hưởng lợi từ AI, bán dẫn và công nghệ cao như Mỹ, Nhật Bản hoặc một số thị trường lớn ở châu Á. Điều này khiến các thị trường quy mô nhỏ hơn như Việt Nam khó cạnh tranh về mặt thu hút vốn trong ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng cả hai yếu tố đều đang diễn ra đồng thời. Một phần lực bán đến từ các quỹ cận biên và hoạt động cơ cấu danh mục khi Việt Nam chuyển sang nhóm thị trường mới nổi, trong khi dòng vốn chủ động vẫn chịu áp lực rút ra trong bối cảnh lợi suất và DXY duy trì ở mức cao, khiến sức hấp dẫn tương đối của các thị trường mới nổi chưa thực sự thuận lợi. Bên cạnh đó, trong khoảng hai tuần gần đây cũng xuất hiện thêm hoạt động cơ cấu từ các ETF truyền thống, khi các quỹ này điều chỉnh danh mục theo những thay đổi về tỷ trọng và chỉ số tham chiếu.

Vì vậy, lực bán ròng hiện tại không nên được nhìn nhận hoàn toàn là tín hiệu dòng vốn ngoại đang rút khỏi Việt Nam. Đây là giai đoạn có sự đan xen giữa dòng vốn rút ra, dòng vốn cơ cấu và dòng vốn mới chuẩn bị phân bổ sau nâng hạng. Khi hoạt động cơ cấu dần hoàn tất và điều kiện tài chính toàn cầu bớt gây áp lực, chúng ta mới có cơ sở rõ hơn để đánh giá xu hướng thực sự của dòng vốn ngoại.

Tôi cho rằng diễn biến vừa qua chủ yếu là một nhịp điều chỉnh và tái cân bằng kỳ vọng sau giai đoạn tăng mạnh, hơn là phản ánh sự thất vọng đối với triển vọng dài hạn từ việc nâng hạng thị trường.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi, việc khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần đầu tiên sau khi thị trường được nâng hạng phần nhiều xuất phát từ các yếu tố bên ngoài, trong bối cảnh áp lực đối với dòng vốn quốc tế ngày càng gia tăng. Chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và các thị trường lớn bị thu hẹp, trong khi các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột địa chính trị vẫn chưa phát đi tín hiệu khả quan, khiến tâm lý thận trọng duy trì và dòng tiền có xu hướng ưu tiên những tài sản an toàn hơn.

Trong khi đó, áp lực rút vốn từ các quỹ cận biên nhằm tái cơ cấu danh mục, theo tôi, chủ yếu mang tính ngắn hạn. Theo ước tính, quy mô rút ròng khoảng 1–1,5 tỷ USD từ nhóm quỹ này có thể được bù đắp bởi khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ thụ động mô phỏng chỉ số và thêm 3–4 tỷ USD từ các quỹ chủ động khi Việt Nam chính thức hiện diện trong nhóm thị trường mới nổi. Do đó, diễn biến bán ròng hiện tại chưa phản ánh đầy đủ triển vọng của dòng vốn ngoại sau nâng hạng; điểm quan trọng là quá trình dịch chuyển vốn giữa các nhóm quỹ cần thời gian và có thể tạo ra độ trễ trước khi dòng tiền mới được giải ngân rõ nét hơn.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần 21-25/9/2026, tuần đầu tiên Việt Nam chính thức được FTSE Russell chuyển lên Secondary Emerging Market, khối ngoại đã bán ròng 2.865 tỷ đồng trên HoSE, trái ngược với mức mua ròng 2.680 tỷ đồng của tuần trước.

Do FTSE thực hiện quá trình đưa Việt Nam vào các chỉ số theo 4 giai đoạn: giai đoạn 1 là 10% trong tháng 9/2026. Vì vậy, lượng vốn thụ động thực sự cần giải ngân ngay ở giai đoạn đầu là khá nhỏ, chỉ khoảng 150 triệu USD. Trong khi đó theo số liệu dòng tiền bán liên quan đến các quỹ Frontier có thể khoảng 100-700 triệu USD. Đồng thời trong tuần kết thúc ngày 18/9, các quỹ cổ phiếu toàn cầu bị rút ròng 23,21 tỷ USD, mức lớn nhất trong khoảng 9 tháng.

Ở thị trường Việt Nam, trong tuần qua khối ngoại bán ròng mạnh chủ yếu ở VHM, VPB, TCB, VIC. Đặc biệt, VIC và VHM là hai cổ phiếu có tỷ trọng rất lớn trong các chỉ số FTSE với VIC và VHM được ước tính có thể hút lần lượt khoảng 554 triệu USD và 174 triệu USD khi dòng vốn thụ động hoàn tất. Hoạt động bán ròng trong tuần này chủ yếu do dòng tiền chủ động vẫn đang rút khỏi thị trường tài chính trong bức tranh lãi suất toàn cầu đang tăng cao, áp lực lạm phát, bất ổn địa chính trị tiếp diễn. Dòng tiền rút ròng khỏi các quỹ ETF cũng như nhà đầu tư cá nhân nước ngoài bán ròng.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Cuối tuần tới các số liệu vĩ mô quý 3/2026 sẽ được công bố. Anh chị quan tâm tới số liệu nào nhiều nhất? Vì sao?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Về số liệu vĩ mô sắp tới, tôi sẽ tập trung nhất vào GDP và lạm phát, nhưng trong đó lạm phát là số liệu tôi quan tâm hơn ở thời điểm này. Tăng trưởng quý 3 nhiều khả năng vẫn duy trì tích cực nhờ sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và đầu tư công. Điều đáng theo dõi hơn là tăng trưởng này có đi kèm áp lực lạm phát và tài chính hay không. CPI tháng 8 đã tăng 4.89% so với cùng kỳ, trong khi bình quân 8 tháng tăng 4.45%, một phần do giá năng lượng cao. Nếu GDP tiếp tục tăng mạnh nhưng lạm phát duy trì ở vùng cao, dư địa điều hành tiền tệ sẽ bị thu hẹp, đồng thời gây thêm áp lực lên mặt bằng lãi suất, tỷ giá và chi phí vốn.

Vì vậy, tôi sẽ nhìn GDP đi cùng CPI và tăng trưởng tín dụng, thay vì chỉ nhìn một con số tăng trưởng. Một nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng lạm phát và tín dụng cùng tăng nhanh sẽ tạo ra câu chuyện khác hoàn toàn so với tăng trưởng cao đi kèm ổn định vĩ mô.

Dòng vốn quốc tế thời gian qua có xu hướng quay lại các tài sản an toàn hoặc các thị trường phát triển khi mặt bằng lợi suất trái phiếu Mỹ và nhiều nước vẫn ở mức cao. Khi lợi suất USD hấp dẫn, nhà đầu tư sẽ đòi hỏi mức bù rủi ro cao hơn đối với các thị trường mới nổi và cận biên như Việt Nam.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Tôi quan tâm đến hầu hết các số liệu vĩ mô trong đó trọng tâm là tăng trưởng GDP quý 3/2026 và mức tăng trưởng của các thành phần đóng góp vào GDP. Tiếp đến là Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, cán cân xuất nhập khẩu, tăng trưởng xuất nhập khẩu và Chỉ số lạm phát CPI.

CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Trong bối cảnh giá dầu vẫn đang quay trở lại mức cao thì mục tiêu kiềm giữ lạm phát ở mức 4,5% là thách thức lớn đối với các cơ quan điều hành. Qua đó khiến cho nỗ lực kéo giảm mặt bằng lãi suất trong nước sẽ rất khó khăn. Điều này cũng tác động lên định giá và dòng tiền vào thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, từ đầu năm đến ngày 15/9, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 400,8 tỷ USD, tăng 23,2%; nhập khẩu 424,3 tỷ USD, tăng 36%. Tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn khiến cán cân thương mại thâm hụt 23,5 tỷ USD, cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây, trong khi cùng kỳ năm ngoái Việt Nam xuất siêu 13,3 tỷ USD. Điều này tạo áp lực lên thị trường ngoại hối và tỷ giá, nhất là khi đồng USD đang tăng mạnh trở lại. Khu vực doanh nghiệp FDI hiện chiếm khoảng 79,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm khoảng 20,1%. Cơ cấu này cho thấy, mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các công đoạn có giá trị cao vẫn còn hạn chế. Và chúng ta cần thấy sự cải thiện năng lực, tăng trưởng mạnh của khu vực doanh nghiệp trong nước. Lúc đó chất lượng nội tại của thị trường chứng khoán mới cải thiện tốt.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Trong kỳ công bố số liệu vĩ mô quý 3/2026 sắp tới, tôi cho rằng có ba nhóm chỉ số quan trọng cần theo dõi.

Đầu tiên là lạm phát – chủ đề nóng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên thế giới tiếp tục leo thang và gây áp lực lên giá năng lượng, chi phí vận tải cũng như mặt bằng giá trong nước. Diễn biến lạm phát sẽ tác động trực tiếp đến dư địa điều hành lãi suất và là một trong những yếu tố quyết định xu hướng tăng của thị trường vốn được duy trì hay đảo chiều.

Kế tiếp, tôi lựa chọn quan sát tiến độ giải ngân đầu tư công, bởi đây là dòng vốn thực chất được đưa vào nền kinh tế, vừa hỗ trợ nhu cầu vốn của thị trường, vừa cải thiện thanh khoản và góp phần hạ nhiệt áp lực lãi suất. Nếu giải ngân được đẩy mạnh trong quý 3, hiệu ứng lan tỏa tới xây dựng, vật liệu, logistics và nhiều ngành liên quan sẽ rõ nét hơn.

Cuối cùng, số liệu đăng ký và giải ngân FDI cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Nếu hai chỉ tiêu này tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực trong chín tháng đầu năm, đó sẽ là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vẫn được củng cố, hoạt động sản xuất và mở rộng năng lực sản xuất diễn ra thuận lợi, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP.

Nhìn chung, ba nhóm số liệu này sẽ giúp đánh giá đồng thời rủi ro về mặt bằng giá, hiệu quả đưa vốn vào nền kinh tế và sức hấp dẫn của Việt Nam đối với dòng vốn quốc tế.

Bà Hồ Nguyễn Thủy Tiên - Giám đốc Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Ba chỉ tiêu quan trọng nhất của báo cáo kinh tế quý 3/2026, theo thứ tự ưu tiên là:

i) Tăng trưởng GDP quý 3. Tôi sẽ chú ý đặc biệt đến tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến chế tạo; Doanh số bán lẻ; Xuất khẩu. Nếu GDP tăng mạnh nhưng chủ yếu nhờ đầu tư công thì chất lượng tăng trưởng sẽ kém tích cực hơn so với trường hợp được hỗ trợ đồng thời bởi tiêu dùng và xuất khẩu.

ii) Giải ngân đầu tư công. Đây là yếu tố rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nếu tỷ lệ giải ngân 9 tháng đạt cao và duy trì đà tăng tốc trong quý 3, nhóm hưởng lợi gồm: Xây dựng hạ tầng; Vật liệu xây dựng; Đá xây dựng; Nhựa đường; Khu công nghiệp; Ngân hàng cho vay dự án. Ngược lại, nếu tiến độ giải ngân tiếp tục chậm thì nhiều câu chuyện tăng trưởng của thị trường sẽ phải điều chỉnh lại.

iii) CPI và áp lực tỷ giá. Tôi cho rằng đây là yếu tố quyết định đến dòng tiền ngoại trong các quý tới. Khối ngoại quan tâm nhiều tới sự ổn định của tỷ giá, chênh lệch lãi suất VND/USD, rủi ro lạm phát. Nếu CPI vẫn được kiểm soát tốt và tỷ giá ổn định, khả năng duy trì mặt bằng lãi suất thấp sẽ tốt hơn.

Ngoài ra số liệu tăng trưởng tín dụng đến cuối quý 3 cũng đáng quan tâm. Nhóm ngân hàng, bất động sản, bán lẻ sẽ phản ứng rất nhạy với số liệu này.