Đồng yên lại tăng giá mạnh, Nhật Bản có thể đã can thiệp thêm

An Huy

07/05/2026, 10:25

Đồng yên Nhật Bản tiếp tục tăng giá trong phiên sáng nay (7/5), sau một cú tăng vọt trong phiên ngày 6/5 - diễn biến làm dấy lên đồn đoán rằng nhà chức trách Nhật có thể lại can thiệp vào thị trường ngoại hối...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tuần trước, đồng yên cũng bất ngờ tăng và Bộ Tài chính Nhật được cho là đã có động thái can thiệp.

Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, đồng yên giao dịch ở mức 156,24 yên đổi 1 USD. Ở mức tỷ giá này, đồng USD giảm khoảng 0,1% so với mức đóng cửa phiên 6/5 - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Trong phiên ngày 6/5, đồng yên có thời điểm tăng giá từ 157,8 yên đổi 1 USD lên 155 yên đổi 1 USD chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Cuối phiên, tỷ giá yên đạt 156,12 yên đổi 1 USD, với đồng bạc xanh giảm hơn 1,1% so với mức chốt của ngày hôm trước.

Hiện tại, giới chức Nhật Bản chưa lên tiếng xác nhận về bất kỳ động thái mua vào đồng yên nào, dù họ đã liên tục cảnh báo về khả năng can thiệp để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ trong những tháng qua. Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Reuters vào tuần trước, cơ quan chức năng Nhật Bản đã can thiệp, và số liệu từ thị trường tiền tệ cho thấy Tokyo đã bán ra khoảng 35 tỷ USD để mua vào yên.

Một nhà giao dịch đề nghị không tiết lộ danh tính nói với Reuters rằng những lệnh mua yên lớn ở mức giá 156 yên/USD đã được đặt trên nền tảng EBS trong phiên 6/5.

Pha tăng mạnh của yên ngày 6/5 đánh dấu ít nhất lần thứ tư trong vòng 5 phiên trở lại đây tỷ giá đồng tiền này bất ngờ tăng mạnh. Nếu so với cách đây 1 tuần, tỷ giá yên so với USD đã tăng hơn 2,5%.

“Rõ ràng đây là một sự can thiệp”, nhà tư vấn Yuji Saito của công ty SBI FX Trade ở Tokyo nhận định với Reuters.

Sự thoái lui nhanh chóng của đồng yên sau khi bật tăng mạnh cho thấy nếu nhà chức trách Nhật đã can thiệp, thì sự can thiệp đó vấp phải phản kháng của thị trường.

Hôm thứ Hai tuần này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tiếp tục cảnh báo giới bán khống đồng yên. Tuy nhiên, nhà chức trách không bác bỏ hay xác nhận những đồn đoán về hành động can thiệp.

Theo giới phân tích, thị trường vẫn đang tính đến khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản tiếp tục mua vào yên. Một nguồn tin nói với Reuters cho biết các nhà giao dịch tại các ngân hàng đại lý đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận lệnh can thiệp trong suốt thời gian diễn ra kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng (Golden Week) của Nhật từ ngày 1-6/5.

Phiên tăng ngày 6/5 của đồng yên diễn ra đồng thời với sự giảm giá trên diện rộng của đồng USD khi thị trường tài chính toàn cầu hy vọng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình.

“Có thể nhà chức trách Nhật Bản đã nhận thấy đó là thời điểm tốt để can thiệp, vì có thể khuếch đại sức tăng cho đồng yên”, ông Thomas Mathews, trưởng bộ phận thị trường châu Á - Thái Bình Dương của công ty Capital Economics, nhận xét. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng biến động này còn có thể do mức thanh khoản thấp của thị trường đang trong kỳ nghỉ.

Một số nhà phân tích tác dụng của việc can thiệp đối với tỷ giá đồng yên khó duy trì lâu, bởi không ít nhà đầu tư xem việc đồng yên phục hồi mở ra cho họ cơ hội lý tưởng để mở vị thế mới bán khống đồng yên.

“Với giá năng lượng còn cao và lãi suất ở Nhật Bản còn thực âm, cộng thêm việc đồng USD vẫn đang được ưa chuộng, Tokyo không thể mong đợi một sự tăng giá bền vững của đồng yên”, trưởng bộ phận thị trường toàn cầu của ngân hàng ING, ông Chris Turner, nhận xét.

Tuy nhiên, ông Turner cho rằng có một nhân tố khó lường là liệu Bộ Tài chính Mỹ có tham gia cùng Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối hay không. Khả năng Bộ Tài chính Mỹ hành động cùng các đối tác Nhật Bản là có, bởi hồi tháng 1 năm nay, chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã có động thái “kiểm tra tỷ giá” (rate check) hiếm thấy.

“Một cuộc can thiệp có sự phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản để bán USD và mua yên sẽ có ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với việc chỉ riêng Nhật Bản hành động. Một động thái như vậy sẽ không chỉ cho thấy Washington ủng hộ quan điểm của Tokyo rằng đồng yên đang bị nhắm mục tiêu bán khống quá mức, mà còn dẫn tới hình thành một quan điểm cho rằng Washington cảm thấy đồng USD đang quá mạnh”, ông Turner nhấn mạnh.

Từ khóa:

đồng Yên Nhật bản thế giới tỷ giá Yên nhật

Chủ đề:

Biến động đồng Yên Nhật

Phát biểu trên được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh...

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang tăng "nóng" chưa từng thấy, khi năm 2026 chỉ mới trôi qua hơn 4 tháng mà mức tăng của chỉ số Kospi đã sắp vượt thành quả tăng 76% - mạnh nhất thế giới - của cả năm ngoái...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (6/5), sau khi có tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh...

Những con số này là tín hiệu mới nhất cho thấy một số áp lực mà nền kinh tế lớn nhất Trung Đông đang phải đối mặt...

Áp lực giảm giá đè nặng lên thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây đã được giải tỏa đáng kể trong phiên này khi nhà đầu tư lạc quan rằng Mỹ và Iran có thể đang tiến gần tới chỗ đạt một thỏa thuận hòa bình...

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

