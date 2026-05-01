Đồng yên tăng giá mạnh sau khi có tin Nhật Bản can thiệp

Nhật Bản được cho là có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối vào ngày 30/4, sau khi đồng yên giảm giá sâu dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 USD...

Tỷ giá đồng yên so với đồng USD tăng mạnh trong phiên ngày 30/4, khi có tin Nhật Bản đã can thiệp để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ và Tokyo đưa ra lời cảnh báo “cuối cùng” hiếm thấy đối với các nhà đầu cơ đặt cược vào sự mất giá của yên.

Trong phiên này, đồng yên có lúc giảm giá quá mức 160 yên đổi 1 USD. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nói với các nhà báo rằng “đã gần tới lúc phải có hành động quyết đoán với sự mất giá của đồng yên”. Sau tuyên bố này, đồng yên tăng giá hơn 2,5% so với USD vào cuối phiên, đạt mức 155,5 yên đổi 1 USD.

Tiếp đó, tờ báo Nikkei Asia dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản nói rằng Tokyo đã can thiệp vào thị trường ngoại hối. Tờ báo nói Bộ Tài chính Nhật Bản đã bán ra USD và mua và yên.

Bà Katayama cho biết giới chức Nhật sẽ theo dõi sát sao thị trường tiền tệ trong kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” kéo dài từ ngày thứ Sáu (1/5) đến ngày thứ Tư (6/5). “Tôi chỉ muốn nói điều này với mọi người: hãy giữ điện thoại bên mình, cho dù bạn đi ra ngoài hay nghỉ ngơi”, bà nói, hàm ý rằng việc can thiệp có thể sẽ diễn ra ở thị trường nước ngoài trong lúc thị trường tài chính Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Ông Atsushi Mimura, quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề tỷ giá của Bộ Tài chính Nhật Bản, cho biết ông đang giữ liên lạc chặt chẽ với giới chức Mỹ. Đây được xem là một tín hiệu rõ ràng cho thấy phía Mỹ đã “bật đèn xanh” để Nhật Bản can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết - theo tờ báo Financial Times.

Trong thời gian gần đây, Tokyo đã liên tục phát tín hiệu về khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối, khi đồng yên liên tục suy yếu trong 6 tuần qua.

Trong phiên ngày 30/4 tại thị trường Mỹ, đồng yên có lúc tăng giá 3% so với USD. Cú tăng này của yên khiến chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác - trong đó có yên - giảm mạnh. Chốt phiên, Dollar Index giảm 0,92%, còn 98,06 điểm.

Tuy nhiên, trong phiên châu Á sáng nay (1/5), đồng USD đã tăng giá trở lại. Dollar Index tăng nhẹ lên mức hơn 98,1 điểm, còn USD/yên tăng gần 0,4% đạt 1 USD đổi 157,2 yên.

“Tôi xin nói rằng đây là lời khuyên cuối cùng của tôi nếu các bạn muốn thoát”, bà Mimura nhắn nhủ các nhà đầu cơ bán khống đồng yên khi đưa ra cảnh báo vào ngày 30/4.

Động thái can thiệp mới nhất của Tokyo được tiết lộ sau khi đồng yên giảm còn 160,72 yên đổi 1 USD trong bối cảnh những lo ngại rằng nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu của Nhật Bản sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá năng lượng leo thang và các gián đoạn nguồn cung khác liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Diễn biến tỷ giá đồng yên từ ngày 26-30/4. Cú tăng mạnh diễn ra sau khi Nhật Bản được cho là đã can thiệp vào thị trường ngoại hối. Đơn vị: yên/USD - Nguồn: LSEG/FT.

Đây là mức tỷ giá tương tự như khi Nhật Bản tiến hành đợt can thiệp thị trường ngoại hối lần gần đây nhất vào giữa năm 2024. Mức tỷ giá hơn 160 yên đổi 1 USD cũng được coi là một ngưỡng thử thách quyết tâm của nhà chức trách Nhật và thấp hơn mức xuất hiện vào tháng 1 năm nay, thời điểm khi Tokyo tiến hành kiểm tra tỷ giá (rate check) trên thị trường ngoại hối - động thái làm dấy lên những đồn đoán về một động thái can thiệp phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ.

Giới phân tích cho rằng mức độ và thời điểm của biến động tỷ giá trong ngày 30/4 là phù hợp với việc một đợt can thiệp đã được tiến hành.

“Điều đã rất rõ ràng và rất công khai là Bộ Tài chính Nhật Bản không thoải mái với những gì đang diễn ra với đồng yên”, ông Dominic Bunning, trưởng nhóm chiến lược tiền tệ G10 tại ngân hàng Nomura, nhận định với Financial Times. Ông nói thêm rằng việc nhà chức trách thời gian qua liên tục cảnh báo nhưng không hành động có thể bị thị trường xem là “lời nói dối của chú bé chăn cừu” và gây mất uy tín của nhà chức trách.

Vào năm 2024, Nhật Bản đã chi khoảng 100 tỷ USD cho một loạt động thái can thiệp tỷ giá để bảo vệ đồng yên.