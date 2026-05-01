Đồng yên tăng giá mạnh sau khi có tin Nhật Bản can thiệp

Bình Minh

01/05/2026, 11:30

Nhật Bản được cho là có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối vào ngày 30/4, sau khi đồng yên giảm giá sâu dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 USD...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Tỷ giá đồng yên so với đồng USD tăng mạnh trong phiên ngày 30/4, khi có tin Nhật Bản đã can thiệp để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ và Tokyo đưa ra lời cảnh báo “cuối cùng” hiếm thấy đối với các nhà đầu cơ đặt cược vào sự mất giá của yên.

Trong phiên này, đồng yên có lúc giảm giá quá mức 160 yên đổi 1 USD. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nói với các nhà báo rằng “đã gần tới lúc phải có hành động quyết đoán với sự mất giá của đồng yên”. Sau tuyên bố này, đồng yên tăng giá hơn 2,5% so với USD vào cuối phiên, đạt mức 155,5 yên đổi 1 USD.

Tiếp đó, tờ báo Nikkei Asia dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản nói rằng Tokyo đã can thiệp vào thị trường ngoại hối. Tờ báo nói Bộ Tài chính Nhật Bản đã bán ra USD và mua và yên.

Bà Katayama cho biết giới chức Nhật sẽ theo dõi sát sao thị trường tiền tệ trong kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” kéo dài từ ngày thứ Sáu (1/5) đến ngày thứ Tư (6/5). “Tôi chỉ muốn nói điều này với mọi người: hãy giữ điện thoại bên mình, cho dù bạn đi ra ngoài hay nghỉ ngơi”, bà nói, hàm ý rằng việc can thiệp có thể sẽ diễn ra ở thị trường nước ngoài trong lúc thị trường tài chính Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Ông Atsushi Mimura, quan chức cấp cao nhất phụ trách vấn đề tỷ giá của Bộ Tài chính Nhật Bản, cho biết ông đang giữ liên lạc chặt chẽ với giới chức Mỹ. Đây được xem là một tín hiệu rõ ràng cho thấy phía Mỹ đã “bật đèn xanh” để Nhật Bản can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết - theo tờ báo Financial Times.

Trong thời gian gần đây, Tokyo đã liên tục phát tín hiệu về khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối, khi đồng yên liên tục suy yếu trong 6 tuần qua.

Trong phiên ngày 30/4 tại thị trường Mỹ, đồng yên có lúc tăng giá 3% so với USD. Cú tăng này của yên khiến chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác - trong đó có yên - giảm mạnh. Chốt phiên, Dollar Index giảm 0,92%, còn 98,06 điểm.

Tuy nhiên, trong phiên châu Á sáng nay (1/5), đồng USD đã tăng giá trở lại. Dollar Index tăng nhẹ lên mức hơn 98,1 điểm, còn USD/yên tăng gần 0,4% đạt 1 USD đổi 157,2 yên.

“Tôi xin nói rằng đây là lời khuyên cuối cùng của tôi nếu các bạn muốn thoát”, bà Mimura nhắn nhủ các nhà đầu cơ bán khống đồng yên khi đưa ra cảnh báo vào ngày 30/4.

Động thái can thiệp mới nhất của Tokyo được tiết lộ sau khi đồng yên giảm còn 160,72 yên đổi 1 USD trong bối cảnh những lo ngại rằng nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu của Nhật Bản sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá năng lượng leo thang và các gián đoạn nguồn cung khác liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Diễn biến tỷ giá đồng yên từ ngày 26-30/4. Cú tăng mạnh diễn ra sau khi Nhật Bản được cho là đã can thiệp vào thị trường ngoại hối. Đơn vị: yên/USD - Nguồn: LSEG/FT.

Đây là mức tỷ giá tương tự như khi Nhật Bản tiến hành đợt can thiệp thị trường ngoại hối lần gần đây nhất vào giữa năm 2024. Mức tỷ giá hơn 160 yên đổi 1 USD cũng được coi là một ngưỡng thử thách quyết tâm của nhà chức trách Nhật và thấp hơn mức xuất hiện vào tháng 1 năm nay, thời điểm khi Tokyo tiến hành kiểm tra tỷ giá (rate check) trên thị trường ngoại hối - động thái làm dấy lên những đồn đoán về một động thái can thiệp phối hợp giữa Nhật Bản và Mỹ.

Giới phân tích cho rằng mức độ và thời điểm của biến động tỷ giá trong ngày 30/4 là phù hợp với việc một đợt can thiệp đã được tiến hành.

“Điều đã rất rõ ràng và rất công khai là Bộ Tài chính Nhật Bản không thoải mái với những gì đang diễn ra với đồng yên”, ông Dominic Bunning, trưởng nhóm chiến lược tiền tệ G10 tại ngân hàng Nomura, nhận định với Financial Times. Ông nói thêm rằng việc nhà chức trách thời gian qua liên tục cảnh báo nhưng không hành động có thể bị thị trường xem là “lời nói dối của chú bé chăn cừu” và gây mất uy tín của nhà chức trách.

Vào năm 2024, Nhật Bản đã chi khoảng 100 tỷ USD cho một loạt động thái can thiệp tỷ giá để bảo vệ đồng yên.

Nhật Bản tìm kiếm nguồn cung ứng năng lượng thay thế ở Trung Á, Mỹ Latin

14:22, 20/04/2026

Nhật Bản tìm kiếm nguồn cung ứng năng lượng thay thế ở Trung Á, Mỹ Latin

Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên lãi suất, nâng mạnh dự báo lạm phát vì xung đột Iran

09:45, 29/04/2026

Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên lãi suất, nâng mạnh dự báo lạm phát vì xung đột Iran

Nguồn cung naphtha từ Trung Đông gián đoạn, Nhật Bản tăng mạnh nhập sản phẩm hóa dầu từ Trung Quốc

07:41, 30/04/2026

Nguồn cung naphtha từ Trung Đông gián đoạn, Nhật Bản tăng mạnh nhập sản phẩm hóa dầu từ Trung Quốc

“Tiến thoái lưỡng nan” vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

“Tiến thoái lưỡng nan” vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Vào ngày 30/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đặt các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”...

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

Kinh tế Đài Loan ghi nhận tăng trưởng 13,7% trong quý 1/2026, nhờ xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, vượt mọi dự báo...

Mỹ kêu gọi quốc tế chung tay mở lại eo biển Hormuz

Mỹ kêu gọi quốc tế chung tay mở lại eo biển Hormuz

Theo một công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ mà hãng tin Reuters xem được, Washington đang thúc đẩy các nước thành lập liên minh quốc tế nhằm khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz...

Kinh tế Mỹ quý 1/2026: GDP tăng tốc nhờ đầu tư AI, lạm phát leo thang theo giá xăng

Kinh tế Mỹ quý 1/2026: GDP tăng tốc nhờ đầu tư AI, lạm phát leo thang theo giá xăng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ được đẩy nhanh trong quý 1 năm nay, khi các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI)...

Mỹ đã tiêu 25 tỷ USD vào cuộc chiến tranh với Iran

Mỹ đã tiêu 25 tỷ USD vào cuộc chiến tranh với Iran

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 25 tỷ USD, chủ yếu là chi phí sử dụng vũ khí, đạn dược và vật tư của quân đội...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

