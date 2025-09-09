Đồng yên và đồng USD cùng giảm giá

Tỷ giá đồng USD tiếp tục xu hướng giảm sau báo cáo việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ - điểm dữ liệu khiến thị trường tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9...

Đồng yên Nhật Bản cũng trượt giá do tin Thủ tướng Shigeru Ishiba vào cuối tuần vừa rồi tuyên bố sẽ từ chức.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 97,45 điểm, giảm 0,3% so với đóng cửa tuần trước. Từ đầu năm tới nay, chỉ số này đã giảm hơn 10% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Sáng nay (9/9), Dollar Index có thời điểm giảm dưới mức 97,4 điểm. Hôm thứ Sáu, chỉ số giảm hơn 0,5% vì báo cáo việc làm từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này chỉ số 22.000 công việc mới trong tháng 8, bằng chưa đầy 1/3 so với mức dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó là 75.000 công việc mới.

Dữ liệu này củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 16-17/9, do đó gây áp lực mất giá lên đồng USD. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 100% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, trong đó khả năng giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 90% và khả năng giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm là 10%.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Ishiba ngày Chủ nhật tuyên bố sẽ từ chức. Động thái này mở ra một giai đoạn bấp bênh chính sách có thể kéo dài ở nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và là nước công nghiệp phát triển có mức nợ công lớn nhất thế giới. Lo ngại này đẩy tỷ giá đồng yên giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên đầu tuần.

Tỷ giá USD so với yên có lúc tăng 0,8% trong phiên ngày thứ Hai, trước khi kết thúc phiên với mức tăng 0,2%, đạt 147,695 yên đổi 1 USD.

“Yếu tố chi phối thị trường ngoại hối bây giờ vẫn là đồng USD và các diễn biến ở Mỹ. Người ta có thể nói về tình hình chính trị hay lãi suất ở Nhật, nhưng lãi suất ở Mỹ vẫn đang là nguyên nhân khiến USD mất giá”, chiến lược gia Marc Chandler của công ty Bannockburn Forex nhận xét với hãng tin Reuters.

Tại châu Âu, tỷ giá đồng euro không có nhiều phản ứng với tin Thủ tướng Francois Bayrou bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nước này. Nguyên nhân khiến ông Bayrou mất ghế là Quốc hội Pháp không hài lòng với kế hoạch của Chính phủ nước này về cắt giảm nợ công. Diễn biến này đẩy Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực eurozone, chìm sâu hơn vào khủng hoảng chính trị.

Cuối phiên ngày thứ Hai, đồng euro vẫn tăng giá 0,2% so với USD, đạt 1,1751 USD đổi 1 euro.

Trong khi đó, so với đồng franc Thụy Sỹ, đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ hôm 24/7. Cuối phiên, USD giảm khoảng 0,5% so với franc, còn 0,7937 franc đổi 1 USD.

Không chỉ giảm giá so với USD, đồng yên còn giảm giá so với euro, xuống mức thấp nhất hơn 1 năm. Euro tăng 0,4% so với yên, đạt 173,4 yên đổi 1 USD vào cuối phiên đầu tuần.

Nhà đầu tư đang tính đến khả năng ghế thủ tướng của Nhật Bản sẽ được tiếp quản bởi một nhân vật ủng hộ chính sách tài khóa và tiền tệ lỏng lẻo hơn, chẳng hạn bà Sanae Takaichi - một thành viên kỳ cựu của Đảng Dân chủ Tự do (LDP). Kỳ vọng này đã đưa thị trường chứng khoán Nhật Bản lên mức cao chưa từng thấy, còn lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn siêu dài cũng giữ ở gần mức kỷ lục.

Đồng bảng Anh tăng giá so với USD trong phiên ngày thứ Hai, với mức tăng 0,3%, đạt 1,3545 USD đổi 1 bảng, sau khi tăng 0,5% trong phiên ngày thứ Sáu.

Hai đồng đôla Australia và đôla New Zealand cũng tăng so với USD, với mức tăng tương ứng 0,5% và 0,8%, đạt 0,659 USD đổi 1 đôla Australia và 0,5938 USD đổi 1 đôla New Zealand.

Một số nhà phân tích cho rằng đồng USD có thể bật tăng trở lại nếu số liệu lạm phát của Mỹ tuần này mạnh hơn dự báo.

“Chúng tôi thấy có khả năng đồng USD hồi phục nếu số liệu lạm phát PPI và CPI cho thấy bức tranh giá cả đang vượt khỏi tầm kiểm soát”, Giám đốc giao dịch Juan Perez của công ty Monex USA nhận định với hãng tin Reuters.