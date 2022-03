“Đột nhập” siêu biệt thự đắt nhất thế giới mà ông trùm thời trang nhanh Nova mới tậu

Siêu biệt thự gồm 21 phòng ngủ, 49 phòng tắm, 5 hồ bơi và nhà để xe chứa được 30 chiếc nằm trên đỉnh đồi khu Bel Air, Los Angeles được bán hôm 3/3 với giá 141 triệu USD. Hôm 6/3, tờ LA Times tiết lộ người đấu thầu thành công căn siêu biệt thự mang tên "The One" này là CEO hãng thời trang nhanh Nova, Richard Saghian. Ông Saghian đã đánh bại 4 nhà thầu để sở hữu căn siêu biệt thự rộng gần 10.000 m2 - ngôi nhà lớn nhất ở Mỹ từng được bán đấu giá.

"Không có căn nhà nào giống như nó," CEO Saghian nói. "Là một cư dân của Los Angeles và là một nhà sưu tập bất động sản cuồng nhiệt, tôi nhận ra đây là một cơ hội hiếm có để sở hữu một bất động sản độc nhất vô nhị - nơi được xem như một phần lịch sử của Los Angeles".

Siêu biệt thự “The One” được cựu nhà sản xuất phim Nile Niami dành gần một thập kỷ xây dựng và vay rất nhiều tiền để đầu tư hoàn thiện. Trải qua hành trình gần một thập kỷ thiết kế và xây dựng, “The One” hiện có diện tích hơn 9.700m2. Là một ẩn số và được bảo vệ chặt chẽ, đến nay, những hình ảnh cận cảnh bên trong mới được công bố ra bên ngoài giúp cho người ta cái nhìn tường tận về không gian của căn nhà.

Phòng ngủ lớn nhất được cho là rộng tới 510m2. Không chỉ có không gian thoải mái mà còn có nơi làm việc, bể bơi riêng, nhà bếp… cực kỳ sang trọng. Chủ nhân của căn nhà là ông Niami đã trả 28 triệu USD để mua khu đất có vị trí đắc địa này. Ở thời điểm đó, trên khu đất có một căn nhà rộng 929m2. Nhưng sau khi thương vụ hoàn tất, ông đã xây dựng lại. Tuy nhiên, vị đại gia này từ chối tiết lộ cụ thể đã chi bao nhiêu tiền để hoàn thành công trình tầm cỡ.

Để hoàn thành công trình khổng lồ này, 600 công nhân làm việc liên tục trong thời gian 8 năm. Toàn bộ căn nhà do kiến trúc sư Paul McLean thiết kế và chuyên gia Kathryn Rotondi lên ý tưởng về trang trí nội thất. Ngoài gara đủ chỗ chứa 30 xe hơi, căn nhà còn có sân chơi bowling để giải trí. Nhưng ấn tượng hơn cả là 5 bể bơi được bố trí ở các khu vực khác nhau, và cả một rạp chiếu phim có 30 chỗ ngồi sẽ là tiện ích giải trí cho bất cứ ai đam mê nghệ thuật thứ 7.

Mặc dù, căn nhà rất rộng, đắt giá song nội thất bên trong được bài trí đơn giản, không quá phô trương, các tác phẩm nghệ thuật đương đại được kết hợp ở từng không gian để tạo điểm nhấn riêng. Quan điểm của kiến trúc sư Paul McLean thiết kế và nhà thiết kế nội thất Kathryn Rotondi là hướng tới một không gian nhẹ nhàng, tươi sáng và ít ồn ào.

Bất cứ gian phòng nào của ngôi nhà cũng ngập ánh sáng tự nhiên nhờ các ô cửa kính từ trần. Sàn nhà kết hợp tông màu trắng là chủ đạo khiến cho không gian thêm phần đẹp mắt. Bao quanh 3 phía của “The One” là con đường uốn quanh, khiến cả khu bất động sản như nổi lên cao hơn giữa thành phố. Phần ngoạn mục nhất của căn nhà chính là view tuyệt đẹp nhìn ra Thái Bình Dương ở phía Tây và dãy núi San Gabriel ở phía Đông. Nếu đứng từ sân thượng của căn nhà có thể ngắm được toàn cảnh của trung tâm thành phố Los Angeles.

Bên trong tòa nhà là cả hệ sinh thái vui chơi giải trí vô cùng thú vị: hộp đêm trong nhà, phòng tập thể dục, phòng hút xì gà, spa và hầm rượu. Một trong những điểm đặc biệt nhất của ngôi nhà là phòng thư giãn với trần và tường làm bằng kính với chức năng như một hồ nuôi sứa. Tại đây cũng có một thẩm mỹ viện quy mô thương mại và và 7 phòng ngủ nằm trong một tòa nhà riêng biệt dành cho nhân viên.

Branden Williams, nhân viên bất động sản đã cùng đối tác Rayni Williams và Stuart Vetterick của Hilton & Hyland giới thiệu cho Saghian căn siêu biệt thự cho biết CEO Saghian là một fan của kiến trúc sư Paul McClean - người thiết kế xây dựng "The One". "Ông ấy hiểu được cái giá mà mình bỏ ra để sở hữu căn siêu biệt thự với thiết kế ngoạn mục này," Williams nói.

Siêu biệt thự này từng được niêm yết trên thị trường năm 2017, với mức giá 500 triệu USD. Tuy nhiên, việc hoàn thiện biệt thự này bị trì hoãn liên tục do thiếu vốn và thay đổi kế hoạch. Mới đây, "The One" được đem ra đấu thầu trong bối cảnh chủ dự án Crestlloyd LLC - công ty của cựu nhà sản xuất phim Nile Niami - phá sản và không thể trả các khoản vay cho các chủ nợ. Theo hồ sơ tòa án, dự án này có khoản nợ có bảo đảm là 196,4 triệu USD và khoản nợ không có bảo đảm là 59,3 triệu USD. Năm ngoái, dự án này đã bị cưỡng chế.

Dù giá trúng thầu "The One" cao hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó cho một cuộc đấu giá nhà ở Mỹ, mức giá 141 triệu USD này lại thấp hơn giá niêm yết 295 triệu USD vào năm ngoái. Hiện thương vụ này cần có sự chấp thuận của thẩm phán Tòa án Los Angeles - nơi đảm nhận thủ tục thanh lý tài sản trong vụ phá sản Crestlloyd LLC.

Ngoài siêu biệt thự mới, ông trùm thời trang Richard Saghian còn sở hữu hai biệt thự khác ở Nam California, bao gồm một căn gần bãi biển ở Malibu trị giá 14,7 triệu USD và một căn giá 17,5 triệu USD ở Hollywood Hills.

Riсhаrd Ѕаghіаn là nhà sáng lập kiêm CEO Fаѕhіоn Nоvаnу - công ty thời trang nhanh có doanh thu hàng năm hơn một tỷ USD. Fashion Nova thu hút sự quan tâm và ủng hộ của người tiêu dùng khi kết hợp chiến dịch quảng bá với khoảng 2.000 người có ảnh hưởng, bao gồm những tên tuổi đình đám như Cardi B, Kylie Jenner, Khloe Kardashian và Nicki Minaj. Theo Bloomberg, căn siêu biệt thự mới này của ông trùm thời trang có thể cũng sẽ được sử dụng như một công cụ tiếp thị cho công ty, làm nơi đón tiếp các ngôi sao, tổ chức các sự kiện...