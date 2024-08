Dragon Capital công bố bán ra 240.000 cổ phiếu FRT

Báo cáo thay đổi về sở hữu ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã FRT-HOSE).

Theo đó, ngày 21/8, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán 240.000 cổ phiếu FRT để giảm sở hữu từ 12,07%, về 11,9% vốn điều lệ tại FPT Retail.

Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 90.000 cổ phiếu; quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 70.000 cổ phiếu; quỹ Norges Bank bán ra 65.000 cổ phiếu; quỹ Danang Investments Limited bán ra 30.000 cổ phiếu; quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 15.000 cổ phiếu; quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 10.000 cổ phiếu; và quỹ Amersham Industries Limited mua vào 40.000 cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/8, giá cổ phiếu FRT đạt mốc cao nhất trong 1 năm qua lên 188.000 đồng/cp và hiện nay giảm về chỉ còn 182.900 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital liên tục giao dịch cổ phiếu FRT. Trong đó, ngày 22/5 mua vào 50.000 cổ phiếu FRT; ngày 31/5 bán ra 163.000 cổ phiếu FRT; ngày 15/7 mua vào 70.000 cổ phiếu FRT; ngày 2/8 mua vào 100.000 cổ phiếu FRT.

Mới đây, VCSC đã tăng giá mục tiêu cho CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) thêm 4% lên 220.800 đồng/cổ phiếu và giữ nguyên khuyến nghị "mua".

VCSC cho biết giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu do VCSC tăng 28% dự báo lợi nhuận từ HĐKD giai đoạn 2024-2028 cho FPT Shop vì VCSC kỳ vọng hiệu quả vận hành cải thiện nhờ việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm hướng đến các sản phẩm có biên lợi nhuận gộp cao hơn và việc đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trong năm 2024.

Ngoài ra, VCSC tăng gấp đôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 lên 240 tỷ đồng do VCSC giảm 64% dự báo lỗ ròng của FPT Shop xuống còn lỗ 59 tỷ đồng. Vì vậy, VCSC tăng 20%/10% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025/2026.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét, FRT báo lãi 109 tỷ - cùng kỳ năm 2023 công ty lỗ gần 213 tỷ đồng.



Theo FRT, trong 6 tháng đầu năm 2024, FRT đã đóng cửa 110 cửa hàng FTP Shop kém hiệu quả; đồng thời thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tỷ lệ lãi gộp của chuối FPT Shop tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay công ty tiếp cận được nguồn vốn vay có lãi suất tốt do đó chi phí tài chính giảm 52% so với cùng kỳ.