Dragon Capital giảm sở hữu tại DXG xuống dưới 9%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) vừa báo cáo thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài của công ty.

Cụ thể: nhóm quỹ thuộc Dragon Capital đã bán 1,45 triệu cổ phiếu DXG trong phiên 12/01, giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 100,9 triệu cổ phiếu, chiếm 19,07% xuống còn hơn 99,46 triệu cổ phiếu, chiếm 8,94% vốn tại DXG.

Trong đó, Norges Bank và Vietnam Enterprise lnvestments Limited bán ra lần lượt 450.000 cổ phiếu và 1 triệu cổ phiếu DXG. Chiếu theo giá đóng cửa phiên 12/01 (16,100 đồng/cổ phiếu), ước tính tổng giá trị giao dịch hơn 23 tỷ đồng.

Được biết, ngày 09/12/2025, 3 quỹ thuộc Dragon Capital gồm Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 21 triệu cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 3,07 triệu cổ phiếu và Vietnam Enterprise Investments Limited mua 4 triệu cổ phiếu, tổng cộng mua hơn 28 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu với giá 18.600 đồng/cổ phiếu của DXG.

Ngược lại, cùng phiên 09/12, hai quỹ khác thuộc Dragon Capital là Amersham Industries Limited và Saigon Investments Limited lần lượt bán ra 700,000 cổ phiếu và 1 triệu cổ phiếu DXG. Tổng kết giao dịch phiên 09/12, Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu tại DXG từ 83,27 triệu cổ phiếu, chiếm 7,49% lên hơn 109,6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,86% vốn tại DXG.

Mới đây, VCSC điều chỉnh giảm 8% giá mục tiêu đối với cổ phiếu DXG xuống 24.000 đồng/cổ phiếu, nhưng nâng khuyến nghị từ "khả quan" lên "mua", do giá cổ phiếu DXG đã điều chỉnh khoảng 19% trong ba tháng qua.

Theo VCSC, việc điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu là do yếu tố pha loãng từ kế hoạch phát hành riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu (tương đương 9,18% số lượng cổ phiếu hiện hữu) với giá 18.600 đồng/cổ phiếu; Giả định WACC tăng lên mức 14,4% (từ mức 13,8% trước đây); và định giá mảng môi giới bất động sản giảm.

VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 4/2025 đạt 71 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ quý trước, và giảm 56% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu chủ yếu đến từ bàn giao theo kế hoạch tại dự án Gem Sky World (GSW) và mảng môi giới bất động sản. VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 sẽ tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 294 tỷ đồng.

Trong năm 2026, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng mạnh 74% so với cùng kỳ năm trước, đạt 512 tỷ đồng, chủ yếu nhờ việc tái khởi động hoạt động mở bán tại GSW và lượng bàn giao tại GSW tăng, và mảng môi giới bất động sản tiếp tục tăng trưởng.

VCSC điều chỉnh tăng lần lượt 7%/8% đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025/26, chủ yếu do kỳ vọng biên lợi nhuận ròng tăng nhẹ, phản ánh giả định mức thuế thấp hơn của VCSC và phù hợp với kết quả kinh doanh 9 tháng 2025.

VCSC tiếp tục kỳ vọng doanh số bán hàng của DXG sẽ tăng mạnh, lần lượt đạt 10,4 nghìn tỷ đồng/19,8 nghìn tỷ đồng trong năm 2025/26, từ mức thấp trong giai đoạn 2023–2024. Dự báo tích cực này được hỗ trợ bởi việc tái khởi động dự án The Privé vào giữa năm 2025 và dự án GSW vào năm 2026.

Tuy nhiên VCSC cũng cho biết rủi ro đối với DXG là mở bán các dự án mới chậm hơn dự kiến.