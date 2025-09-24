Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp thép tăng mạnh

Thu Minh

24/09/2025, 19:17

Các doanh nghiệp có tỷ trọng tiêu thụ nội đia cao sẽ được hưởng lợi nhờ biên gộp cải thiện mạnh mẽ, cụ thể HPG và HSG dự kiến ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng lần lượt 56% và 244% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo dự báo của Chứng khoán MBS, sản lượng nội địa trong quý 3/2025 toàn ngành dự báo tiếp đà tăng trưởng khoảng 21% so với cùng kỳ lên mức 6,3 triệu tấn với đóng góp chính đến từ thép xây dựng và HRC chiếm 65%.

Cụ thể hơn, trong bối cảnh nguồn cung Bất động sản tại Hà Nội và Tp.HCM dự báo phục hồi trên 30% so với cùng kỳ và giải ngân vốn đầu tư công tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến khoảng 18% so với cùng kỳ vào năm 2025, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng dự báo tăng trưởng 10% trong quý 3/2025.

Bên cạnh đó, nhờ phân kì 2 của nhà máy Dung Quất 2 đi vào vận hành trong quý 3 và các doanh nghiệp nội địa gia tăng thị phần lên khoảng hơn 60%, sản lượng tiêu thụ HRC sẽ tăng trưởng 48% so với cùng kỳ đạt mức 1,7 triệu tấn. 

MBS dự báo, trong các quý tiếp theo, các doanh nghiệp sản xuất HRC nội địa như HPG và Formosa có khả năng cải thiện thị phần nhờ dòng sản phẩm HRC khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể bị kiểm soát.

Đối với sản lượng xuất khẩu, tiêu thụ dự báo có thể tiếp tục ảm đạm trong bối cảnh các khu vực như EU và Mỹ tình hình tiêu thụ kém khả quan. Do đó, MBS dự báo sản lượng xuất khẩu suy giảm 10% so với cùng kỳ. 

Giá thép phục hồi nhẹ trong quý 3 trong khi nguyên liệu đầu vào than và quặng ở mức thấp tác động tích cực tới biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp. 

Trong quý 3/2025, giá HRC và thép xây dựng đã có mức phục hồi nhẹ lần lượt 2% và 3% so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ. MBS cho rằng động thái tăng giá bán của các doanh nghiệp cho thấy nhu cầu nội địa đang ở mức cao và có thể cạnh tranh với thép Trung Quốc với hỗ trợ từ thuế chống bán phá giá.

MBS dự báo giá thép nội địa có thể tiếp tục tăng trong quý 4 nhờ mùa cao điểm tiêu thụ trong bối cảnh nguồn cung Bất động sản và các dự án đầu tư công được đẩy mạnh triển khai.

Trong quý 3/2025, các doanh nghiệp sản xuất thép tiếp tục được hưởng lợi trong bối cảnh giá nguyên vật liệu ở mức thấp nhờ hàng tồn kho từ Q2. Giá than và quặng giảm 6% và 5% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu sản xuất giảm tại Trung Quốc dẫn tới nguồn cung dư thừa.

Nhờ giá thép đi ngang và giá nguyên vật liệu ở mức thấp, biên lợi nhuận gộp phục hồi trở thành điểm sáng của ngành trong Q3/25. Đối với doanh nghiệp sản xuất như HPG, biên lợi nhuận gộp tăng 4 điểm % so với cùng kỳ nhờ giá thép đi ngang và giá than, quặng giảm.

Đối với các doanh nghiệp tôn mạ, tồn kho HRC giá thấp và giá tôn mạ phục hồi giúp biên gộp của HSG tăng 4,7 điểm % so với cùng kỳ. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu như NKG và GDA biên lợi nhuận gộp phục hồi lần lượt 0,1/0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Cụ thể, MBS ước tính lợi nhuận HSG tăng 244% trong quý 3. Lợi nhuận ròng tăng trưởng so với nền thấp năm 2024 đến từ biên gộp dự báo tăng 4,7điểm % so với cùng kỳ nhờ giá thép phục hồi kể từ tháng 8/2025 và giá nguyên liệu HRC ổn định. Sản lượng tăng trưởng 7% với động lực từ thị trưởng nội địa. Dự báo trong năm tài chính 2025, lợi nhuận ròng tăng 86% và đạt 181% kế hoạch năm.

Tiếp theo là HPG lợi nhuận ước tính tăng 56%. Trong Q3/25, với sự đóng góp từ phân kì 2 của nhà máy Dung Quất 2, sản lượng HRC dự báo tăng trưởng 60% trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thuận lợi, nhờ đó đóng góp tích cực vào mức tăng tổng sản lượng.

Lợi nhuận ròng tăng mạnh với động lực đến từ sản lượng cải thiện 23% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận gộp phục hồi 4 điểm %  nhờ giá bán phục hồi và giá NVL ổn định. Theo đó, kì vọng lợi nhuận 9 tháng năm 2025 tăng 34% và hoàn thành 82% kế hoạch năm.

GDA được ước tính lợi nhuận tăng 42%. Lợi nhuận ròng tăng trưởng nhờ biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ và chi phí bán hàng suy giảm 39% do chi phí vận tải hạ nhiệt. Theo đó, lợi nhuận ròng 9 tháng năm 25 giảm 30% so với cùng kỳ và đạt 75% kế hoạch năm.

NLG cũng được dự báo lợi nhuận tăng 38%. Lợi nhuận ròng tăng trưởng so với nền thấp năm 2024 đến từ biên lợi nhuận gộp phục hồi 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ và chi phí bán hàng giảm 43% nhờ áp lực chi phí vận chuyển suy giảm. Theo đó, lợi nhuận ròng 9 tháng năm 2025 giảm 43% và đạt 56% kế hoạch năm.

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

10:33, 17/09/2025

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

09:08, 28/08/2025

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

"Cá mập" Pyn Elite: Lợi nhuận toàn thị trường sẽ đạt 32% trong năm 2025, VN-Index tiếp tục bùng nổ

14:37, 25/08/2025

VnEconomy

Từ khóa:

lợi nhuận doanh nghiệp

Đọc thêm

Chứng khoán HD muốn rót gần 1.500 tỷ góp vốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa

Chứng khoán HD muốn rót gần 1.500 tỷ góp vốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa

Chứng khoán HD dự kiến rót 1.470 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành để góp vốn vào một doanh nghiệp trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa. Doanh nghiệp này dự kiến nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng và có thể mang tên Công ty Cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa HD.

Cổ đông lớn tiếp tục đăng ký bán tiếp 530.000 cổ phiếu DHA

Nếu giao dịch hoàn tất, FIC sẽ giảm sở hữu tại DHA từ gần 3,6 triệu cổ phiếu, chiếm 23,73% vốn điều lệ xuống còn hơn gần 3,06 triệu cổ phiếu, chiếm 20,23%.

Rủi ro pha loãng của MBS sau khi phát hành gần 70 triệu cổ phiếu

Rủi ro pha loãng của MBS sau khi phát hành gần 70 triệu cổ phiếu

Những rủi ro này sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng...

Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI muốn bán hết 13,4% vốn tại OPC

Giao dịch được thực hiện từ ngày 25/09 đến ngày 03/10 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thoả thuận.

Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, VIX muốn điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333% lần lượt từ 1.500 tỷ lên 5.000 tỷ và từ 1.200 tỷ lên 4.000 tỷ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng Nai sắp khởi công 8 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Địa phương

2

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước

Tiêu điểm

3

Lan tỏa thông điệp phát triển đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn

Chuyển động xanh

4

Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Dân sinh

5

Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy