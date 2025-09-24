Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp thép tăng mạnh

Các doanh nghiệp có tỷ trọng tiêu thụ nội đia cao sẽ được hưởng lợi nhờ biên gộp cải thiện mạnh mẽ, cụ thể HPG và HSG dự kiến ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng lần lượt 56% và 244% so với cùng kỳ.

Theo dự báo của Chứng khoán MBS, sản lượng nội địa trong quý 3/2025 toàn ngành dự báo tiếp đà tăng trưởng khoảng 21% so với cùng kỳ lên mức 6,3 triệu tấn với đóng góp chính đến từ thép xây dựng và HRC chiếm 65%.

Cụ thể hơn, trong bối cảnh nguồn cung Bất động sản tại Hà Nội và Tp.HCM dự báo phục hồi trên 30% so với cùng kỳ và giải ngân vốn đầu tư công tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến khoảng 18% so với cùng kỳ vào năm 2025, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng dự báo tăng trưởng 10% trong quý 3/2025.

Bên cạnh đó, nhờ phân kì 2 của nhà máy Dung Quất 2 đi vào vận hành trong quý 3 và các doanh nghiệp nội địa gia tăng thị phần lên khoảng hơn 60%, sản lượng tiêu thụ HRC sẽ tăng trưởng 48% so với cùng kỳ đạt mức 1,7 triệu tấn.

MBS dự báo, trong các quý tiếp theo, các doanh nghiệp sản xuất HRC nội địa như HPG và Formosa có khả năng cải thiện thị phần nhờ dòng sản phẩm HRC khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể bị kiểm soát.

Đối với sản lượng xuất khẩu, tiêu thụ dự báo có thể tiếp tục ảm đạm trong bối cảnh các khu vực như EU và Mỹ tình hình tiêu thụ kém khả quan. Do đó, MBS dự báo sản lượng xuất khẩu suy giảm 10% so với cùng kỳ.

Giá thép phục hồi nhẹ trong quý 3 trong khi nguyên liệu đầu vào than và quặng ở mức thấp tác động tích cực tới biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp.

Trong quý 3/2025, giá HRC và thép xây dựng đã có mức phục hồi nhẹ lần lượt 2% và 3% so với quý trước và đi ngang so với cùng kỳ. MBS cho rằng động thái tăng giá bán của các doanh nghiệp cho thấy nhu cầu nội địa đang ở mức cao và có thể cạnh tranh với thép Trung Quốc với hỗ trợ từ thuế chống bán phá giá.

MBS dự báo giá thép nội địa có thể tiếp tục tăng trong quý 4 nhờ mùa cao điểm tiêu thụ trong bối cảnh nguồn cung Bất động sản và các dự án đầu tư công được đẩy mạnh triển khai.

Trong quý 3/2025, các doanh nghiệp sản xuất thép tiếp tục được hưởng lợi trong bối cảnh giá nguyên vật liệu ở mức thấp nhờ hàng tồn kho từ Q2. Giá than và quặng giảm 6% và 5% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu sản xuất giảm tại Trung Quốc dẫn tới nguồn cung dư thừa.

Nhờ giá thép đi ngang và giá nguyên vật liệu ở mức thấp, biên lợi nhuận gộp phục hồi trở thành điểm sáng của ngành trong Q3/25. Đối với doanh nghiệp sản xuất như HPG, biên lợi nhuận gộp tăng 4 điểm % so với cùng kỳ nhờ giá thép đi ngang và giá than, quặng giảm.

Đối với các doanh nghiệp tôn mạ, tồn kho HRC giá thấp và giá tôn mạ phục hồi giúp biên gộp của HSG tăng 4,7 điểm % so với cùng kỳ. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu như NKG và GDA biên lợi nhuận gộp phục hồi lần lượt 0,1/0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Cụ thể, MBS ước tính lợi nhuận HSG tăng 244% trong quý 3. Lợi nhuận ròng tăng trưởng so với nền thấp năm 2024 đến từ biên gộp dự báo tăng 4,7điểm % so với cùng kỳ nhờ giá thép phục hồi kể từ tháng 8/2025 và giá nguyên liệu HRC ổn định. Sản lượng tăng trưởng 7% với động lực từ thị trưởng nội địa. Dự báo trong năm tài chính 2025, lợi nhuận ròng tăng 86% và đạt 181% kế hoạch năm.

Tiếp theo là HPG lợi nhuận ước tính tăng 56%. Trong Q3/25, với sự đóng góp từ phân kì 2 của nhà máy Dung Quất 2, sản lượng HRC dự báo tăng trưởng 60% trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thuận lợi, nhờ đó đóng góp tích cực vào mức tăng tổng sản lượng.

Lợi nhuận ròng tăng mạnh với động lực đến từ sản lượng cải thiện 23% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận gộp phục hồi 4 điểm % nhờ giá bán phục hồi và giá NVL ổn định. Theo đó, kì vọng lợi nhuận 9 tháng năm 2025 tăng 34% và hoàn thành 82% kế hoạch năm.

GDA được ước tính lợi nhuận tăng 42%. Lợi nhuận ròng tăng trưởng nhờ biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ và chi phí bán hàng suy giảm 39% do chi phí vận tải hạ nhiệt. Theo đó, lợi nhuận ròng 9 tháng năm 25 giảm 30% so với cùng kỳ và đạt 75% kế hoạch năm.

NLG cũng được dự báo lợi nhuận tăng 38%. Lợi nhuận ròng tăng trưởng so với nền thấp năm 2024 đến từ biên lợi nhuận gộp phục hồi 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ và chi phí bán hàng giảm 43% nhờ áp lực chi phí vận chuyển suy giảm. Theo đó, lợi nhuận ròng 9 tháng năm 2025 giảm 43% và đạt 56% kế hoạch năm.