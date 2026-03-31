Dự báo lợi nhuận tăng 20%, định giá nhóm ngân hàng đã về vùng hấp dẫn?

Thu Minh

31/03/2026, 11:29

Dự báo lợi nhuận sau thuế các ngân hàng theo dõi được sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ trong quý 1/2026. Định giá cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng thấp so với trung bình 1 năm...

Ảnh minh họa.

Theo đó, MBS dự báo lợi nhuận sau thuế toàn ngành trong quý 1/2026 sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. 

Do tăng trưởng tín dụng quý 1/2026 bị kiểm soát chặt chẽ hơn, không vượt quá 25% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm. Do đó, MBS Research kỳ vọng dư nợ tín dụng cuối quý 1/2026 dự kiến tăng khoảng 3% so với đầu năm, thấp hơn mức tăng 3,9% của cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc dự kiến sẽ có mức tăng trưởng tín dụng vượt trội hơn do không bị giới hạn tăng trưởng trong quý đầu năm 2026.

NIM toàn ngành dự kiến sẽ đi ngang so với cùng kỳ, do đó, thu nhập lãi thuần quý 1/2026 kỳ vọng tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó các Ngân hàng Thương mại quốc doanh dự kiến ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn hơn so với nhóm Ngân hàng Thương mại tư nhân.

Chi phí trích lập dự phòng của các ngân hàng theo dõi dự kiến tăng khoảng 30,1% so với cùng kỳ, trong đó nhóm Ngân hàng Thương mại tư nhân sẽ có mức tăng cao hơn tăng 47,2% so với cùng kỳ do chất lượng tài sản suy giảm trong năm 2025, cùng với tác động từ Nghị định 86/2024 dự kiến vẫn còn.

Như vậy, lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2026 của các ngân hàng MBS Research theo dõi kỳ vọng tăng ~20% so với cùng kỳ. 

Tính đến hết tháng 2/2026, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 1,4% so với đầu năm, cao hơn mức 0,71% so với đầu năm của cùng kỳ năm trước. Nhóm Ngân hàng TMCP vẫn có mức tăng tín dụng cao hơn so với nhóm NHTM quốc doanh (SOCBs).

Tín dụng khách hàng doanh nghiệp vẫn tiếp tục là động lực chính trong 2 tháng đầu năm 2026 khi các hoạt động cho vay nhóm khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chính sách quản lý tín dụng chặt chẽ vào lĩnh vực cho vay bất động sản.

Trong năm 2026, MBS hạ dự báo tăng trưởng tín dụng toàn ngành xuống 16% theo định hướng mới của Ngân hàng Nhà nước và điều chỉnh dự báo tín dụng đối với các hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

VnEconomy

Tín dụng doanh nghiệp vẫn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt chính tín dụng của toàn ngành trong năm 2026, trong đó hoạt động xây dựng hạ tầng và các chuỗi cung ứng liên quan, dự kiến sẽ được đẩy mạnh tín dụng cao hơn so với năm 2025 khi mà bức tranh cho vay khách hàng cá nhân liên quan đến tiêu dùng và cho vay mua nhà vẫn còn nhiều thách thức.

Những biến động của địa chính trị toàn cầu sau xung đột Iran-Israel hiện tại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt có thể khiến chi phí đội lên đáng kể và sẽ là một trở ngại cho việc mở rộng các hoạt động sản xuất và xuất khẩu trong nửa đầu năm 2026.

Đối với lĩnh vực cho vay bất động sản, tổng dư nợ cho vay bất động sản tại cuối 2025 đạt hơn 4,74 triệu tỷ đồng, tăng 36,2% so với đầu năm, chiếm hơn 25% tổng dư nợ toàn ngành. Trong đó, cho vay kinh doanh bất động sản đạt hơn 2,16 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 45,5% tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực này.

Cho vay tài trợ dự án dự kiến sẽ chậm do không phải lĩnh vực ưu tiên và nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp và hạng sang. Cho vay mua nhà dự kiến cũng sẽ chậm lại đáng kể do lãi suất cho vay tăng nhanh cùng với việc kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực cho vay bất động sản không được vượt quá tổng tín dụng.

MBS khuyến nghị khả quan đối với toàn ngành nhờ định giá điều chỉnh về vùng thấp so với trung bình 1 năm trong khi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vẫn quanh mức 20%.

Nhóm ngân hàng có một trong những đặc điểm dưới đây sẽ diễn biến khả quan hơn so với toàn ngành: Được cấp hạn mức tín dụng cao hơn so với toàn ngành (nhóm Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc) hoặc không có tỷ trọng Bất động sản cao hoặc vẫn được hỗ trợ bởi thúc đẩy đầu tư công;

Chất lượng tài sản cải thiện đáng kể giúp tiết giảm chi phí trích lập trước áp lực gia tăng nợ xấu do room tín dụng hạn chế hơn; Ngân hàng có quy mô lớn có thể cho vay các gói lớn và sở hữu lợi thế về chi phí vốn, từ đó gia tăng cạnh tranh tín dụng. Trên cơ sở đó, MBS lựa chọn cổ phiếu CTG, ACB và VPB.

Bên cạnh nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng 0 đồng được cấp room tín dụng cao hơn mặt bằng toàn ngành, MBS cho rằng các ngân hàng có những yếu tố sau sẽ có mức tăng trưởng tín dụng tốt hơn so với toàn ngành trong nửa đầu năm 2026: Danh mục cho vay khách hàng doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực bất động sản có tỷ trọng lớn.

Các ngân hàng có quy mô lớn sẽ có lợi thế trong việc cho vay mở rộng sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu. Sở hữu lợi thế về chi phí vốn như nhóm ngân hàng quốc doanh hoặc CASA cao như TCB, MBB.

SSI Research ước tính quý 1 lợi nhuận 40 doanh nghiệp giảm 26%, phân bón và năng lượng

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, trở thành một những quan chức Fed đầu tiên thẳng thắn đề cập tới khả năng tăng lãi suất...

Vietjet Air (HOSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, ghi nhận tăng trưởng mạnh về lợi nhuận, duy trì nền tảng tài chính an toàn và tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng quốc tế.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/3), khi giá dầu tiếp tục leo thang và cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh dù Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra đánh giá lạc quan về lạm phát...

Ngoài nhu cầu phòng ngừa rủi ro, giá vàng phiên này còn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed...

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/3/2026.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

