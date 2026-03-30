SSI Research ước tính quý 1 lợi nhuận 40 doanh nghiệp giảm 26%, phân bón và năng lượng "bùng nổ"

Thu Minh

30/03/2026, 19:30

Kỳ vọng tổng lợi nhuận 40 doanh nghiệp SSI Research theo dõi sẽ tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhưng giảm 26% so với quý trước, sự sụt giảm so với quý trước chủ yếu phản ánh yếu tố mùa vụ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

SSI Research vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh Q1/2026 cho 40 doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu. 

Theo đó, kỳ vọng tổng lợi nhuận sẽ tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhưng giảm 26% so với quý trước, sự sụt giảm so với quý trước chủ yếu phản ánh yếu tố mùa vụ.

Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, đà tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với giai đoạn nửa cuối năm 2025 nhưng vẫn duy trì mức cao hơn so với nửa đầu năm 2025, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh khả quan của các nhóm ngành: bán lẻ, nguyên vật liệu, phân bón, cảng biển và vận tải.

Ngành Ngân hàng tiếp tục là động lực chính cho mức tăng trưởng lợi nhuận tuyệt đối, tuy nhiên tốc độ mở rộng có thể giảm xuống còn ~10% so với cùng kỳ trong bối cảnh chi phí vốn chịu áp lực do mặt bằng lãi suất huy động tăng từ cuối năm 2025.

So với quý trước, DCM nổi bật với mức tăng 157% so với quý trước đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận nhờ giá ure neo cao và lợi thế hàng tồn kho giá rẻ. PHR tăng 68% đạt 118 tỷ đồng lợi nhuận nhờ giá cao su tăng 3% so với cùng kỳ và sản lượng tăng 8% so với cùng kỳ. Ngoài ra, thu nhập từ thanh lý cây cao su dự kiến tăng mạnh trong Q1/2026, với biên lợi nhuận gộp đạt 80%. Đóng góp lợi nhuận từ các công ty liên kết dự kiến đạt ~25 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ), chủ yếu từ NTC.

GAS tăng 124% nhờ mảng khí khô dự báo sẽ là động lực dẫn dắt lợi nhuận, nhờ giá dầu FO trung bình ước tính sẽ tăng so với cùng kỳ xu hướng tăng chủ yếu diễn ra trong tháng 3 và nhu cầu điện tăng trưởng.

Ngân hàng có VIB dự báo lợi nhuận tăng 41%. Mặc dù NIM có thể chịu áp lực, thu nhập ngoài lãi cải thiện và chi phí dự phòng giảm sẽ thúc đẩy lợi nhuận trước thuế lên mức ~2,9 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ, +41% so với quý trước).

HPG cũng được dự báo lợi nhuận tăng 41% nhờ kỳ vọng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ~64% so với cùng kỳ, nhờ lợi nhuận cốt lõi ổn định (~34% so với cùng kỳ) và các khoản lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng tài sản.

Các doanh nghiệp dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận âm so với quý trước bao gồm: NT2 -62%, KDH giảm 75%; VPB giảm 27%; VNM giảm 19%, SAB giảm 10%; OCB giảm 32%; CTG giảm 41%; NLG giảm 75%; BID giảm 42%; VHM giảm 89%; TPB giảm 30%; MBB giảm 26%; VGC giảm 62%; KBC giảm 58%; SZC giảm 39%.

Nếu so với cùng kỳ, NT2 có mức tăng trưởng 465% nhờ dự báo sản lượng tăng trưởng 50%-60% so với cùng kỳ trong khi chi phí khấu hao giảm. 

Tiếp theo là MSN với mức tăng 154% với dự kiến lợi nhuận quý 1/2026 tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ giá vonfram duy trì đà tăng, mảng thực phẩm & đồ uống phục hồi và hiệu quả vận hành mảng bán lẻ thực phẩm cải thiện liên tục.

PNJ đứng thứ ba với lợi nhuận tăng 121% so với cùng kỳ. Lợi nhuận khả quan của PNJ trong quý 1/2026 được thúc đẩy bởi nguồn cung vàng nguyên liệu cải thiện, doanh số trang sức tăng mạnh và việc tận dụng kho hàng tồn giá thấp.

Trước đó, Chứng khoán VCBS cũng đã đưa ra dự báo kết quả kinh doanh quý 1/2026 toàn thị trường trong đó với riêng nhóm ngân hàng, VCBS dự báo toàn ngành tăng trưởng chậm lại do áp lực chi phí vốn lên NIM vẫn hiện hữu, trong khi đó room tín dụng bị hạn chế đặc biệt là tín dụng kinh doanh bất động sản vốn là động lực của nhiều ngân hàng.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng dự kiến giảm sút ở nhóm ngân hàng tư nhân, còn nhóm ngân hàng quốc doanh khả quan hơn nhờ lợi thế chi phí vốn thấp cùng nền lợi nhuận 2025 ở mức thấp. 

CTG dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2026 ước tính đạt 8.789 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng tương đương mức trung bình ngành đạt 15,6% trong 2026. NIM bắt đầu đà phục hồi từ H2.2026 với động lực đến từ cả chiều huy động và cho vay, đạt 2,7% cho cả năm 2026.

Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, với xu hướng tiếp tục giảm tỷ trọng trích lập trong 2026-2028. Hoạt động thu hồi nợ tích cực với 1 số khoản  quy mô lớn có thể sẽ thu được dứt điểm trong 2026. Triển vọng chuyển nhượng thành công dự án VietinBank Tower trong nửa đầu năm 2026 với lợi nhuận ước tính có thể đạt 5.000 tỷ đồng.

Cầu bắt đáy chủ động hơn, đà giảm thu hẹp

Bảng điện rực lửa, cổ phiếu điện ngược chiều phát sáng, triển vọng còn dài hơi?

